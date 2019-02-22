伦敦隐秘的富可敌国、历史千年的行会一瞥

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦金融城市长通常是一位行会成员。

伦敦贸易行会可以追溯到一千年前，它们拥有数十亿英镑的资产。但它们是否忘记了初衷之一——把钱花在公益事业上？

伦敦的金融城也是个古老的中心。在玻璃摩天大楼之间，有一些看上去非常宏伟的低层建筑大厅，它为找到这座城市的一部分不为人知的财富宝藏提供了一个线索。

伦敦金融城的同业公会曾经一度是个大杂烩，包括游说组织、监管机构和工会。现在它们变成了大不一样的组织，也专注于奖学金、教育和慈善。

它们代表了曾经主导伦敦的老行业。很多从名字看就容易辨认，比如屠夫行会，他们可以追溯到公元975年，还有鱼贩。

还有一些名字是已经消失的交易，比如针线布匹和制弓，它们过去主要从事布匹和长弓交易。所有的行会都会为它们的商品制定标准，并经常对它们所在城市的有关贸易拥有专营权，从而延伸到掌握运用其政治权力。

它们工作的另一面是福利和慈善，包括为已故成员举行葬礼、为穷人建立医院和住家。

如今，它们坐拥上百亿英镑的资产。这些资产是数十世纪以来由其成员捐赠的，其中包括前伦敦金融城市长迪克·惠廷顿的财富。

早在 1884年，经过一个皇家委员会的调查后，它们就被勒令在公益事业上花费更多的钱，否则就有可能面临解散。

但他们做到这点了吗？他们现在也是这么做的吗？

大卫·费里斯是酒业行会的成员，对这些行会的历史与潜力很有兴趣。他认为它们现在做得很不够。

图片版权 Getty Images Image caption 可能是最著名的伦敦行会成员是理查德 (迪克)·惠廷顿爵士，他为了伦敦城市的利益而把他的财产都捐赠给了布匹行会去经营。

绅士俱乐部

他说：“我最喜欢它们的方面是：这些是很古老的机构，仍然很有活力地存在至今，并传承着古老的优秀传统。它们是文化瑰宝。”

然而，他说在这些最古老的机构中，有不少已经忘记了它们从中世纪以来的立身之本之一：公益。

他说：“它们大约从1700年开始就变成了绅士俱乐部。而且它们还拥有巨富。”

费里斯先生认为，这些古老的机构可能并没有发挥出它们的社会作用。

其中许多机构都投资于上市的公司里。有些机构拥有大量土地产权。其中最富有的是布匹行会，他们在科文特花园拥有许多条街的地产。

无公开帐目

商业地产数据公司 Datscha的数据显示，事实上，布匹和金匠行会分别是伦敦第55大和第73大的地主。在伦敦，它们是比英国第二大连锁超市Sainsbury's或者英国国家电网更大的土地所有者。

但这些公司不必向公众公开账目，许多老机构也不必提供账目。

尽管如此，英国广播公司（BBC）的调查还是从公开资料中发现，涉及到8家公司及其慈善机构分支一部分资产的公共记录显示出11亿英镑的资产。费里斯先生估计，伦敦110家同业公会公司的总资产加起来至少价值50亿英镑。

费里斯先生自己的行业公会——酒业行会的年度报告显示，在其2017年的210万英镑开支中，21万英镑用于慈善捐赠。费里斯先生说，这个数字太低了。

图片版权 Getty Images Image caption 金匠行会是伦敦最大的地主之一。

不同目标

虽然说在慈善支出方面，这些公司没有必须遵守的规则，但酒业行会告诉BBC，更好观察这方面情况的是看它的收入。酒业行会将20%的收入用于慈善，它的目标是随着时间的推移，今后还要增加其慈善捐赠比例。

该公司表示，它为了慈善活动免费出租行会大厅，因此在过去三年中已经筹集到250万英镑的善款。

费里斯过去就曾提意见。他说，为此它的公司曾暂停他参加活动的资格长达5年。在一封BBC看到的信件中，公司勒令费里斯"停止以任何方式质疑公司的治理和行政管理"。

但他说，他不会停止提意见。因此，他的行会成员资格仍无法恢复。他的公司拒绝对此做出评论。

每个行会公司对行业都有不同的目标和不同的关注。因此，就它们的业绩情况，将不同的行会公司放在一起一刀切看其业绩是愚蠢的。

比如说，针线制衣行会公司和缝纫行会资助有它们名字的学校，而制枪行会测试武器的安全性。

金匠协会在伦敦珠宝行业中仍然举足轻重，它的检测办公室在贵重金属上注明会标，并也支持行业学徒教育。

手工制作戒指的珠宝商卡斯特罗·史密斯在谈到金匠协会在当今行业中的作用时说：“它发挥重要作用，特别是在培训新人方面。这需要很长时间才能学习获得有关技能。行会在资金和培训方面提供了帮助，它是一个枢纽、一个保护伞、一个网络。”

图片版权 Getty Images Image caption 2017年纺织交易行会为女王举办午宴。女王是该行会无需上班的领导。

中世纪的慈善

对于较新的行会公司来说，情况可能大不相同。挖掘悠久的历史和永恒感，为行会公司提供了一个吸引捐款人为其慈善捐助的基础，并给公司一种信誉感。它们透明、健谈，热衷于展示自己的工作。

而许多新行会公司，比如艺术学者公司，都很小心地将从会员身上筹集的公司资金与从慈善渠道筹集的资金分开。

最年轻的行会公司、艺术学者公司的管理人员乔治娜·高夫说：“我们是鼓励教育。这确实也是我们的重点领域。” 这个公司汇集了学者、专家和交易商。

不过，对费里斯先生来说，老行会必须自我改革。

隐密可能对它们没有好处。费里斯表示，这些老行会的领导层会议——类似于现代公司董事会会议——内容是保密的。

老行会通常接受会员通常也是父辞子继。实际上，因为你的父亲是会员。现在更新的，以及更有眼光的行会公司则表示将努力避免这种组织方式。

费里斯说：“我们需要记住，我们资产的来源是中世纪时代人们的慈善。如果他们发现只有微不足道的数量用于公益，他们一定会深感震惊。”