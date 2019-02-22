图片版权 AFP Image caption 一些报道反映英国情报部门与华为关系并不融洽。

美国透过“五眼联盟”拉拢英国等盟友围堵中国通信科技巨头华为之际，被视为带头者的美国总统特朗普也似乎在围堵华为的问题上松口。

华为创办人任正非在BBC专访上称美国“不可能扼杀掉”“比较先进”的华为后，特朗普星期四（2月21日）发Twitter说：“我想要美国透过竞争来赢过对手，而非挡住眼前的高新科技。”

在此之前，英国政府通信总部（GCHQ）下辖国家网络安全中心（NCSC）本周提出，华为参与英国5G超高速移动通信网络所带来的安全风险“可控”，“五眼联盟”会否受到英国政府言论冲击成为关注焦点。

实际上，英国到底有多担心华为，在过去7个多月里一直没有定论。

华为在英国NCSC眼中到底有什么问题？

2018年7月，NCSC旗下华为网络安全认证中心监督委员会（HCSEC Oversight Board）发表报告称，华为安全工程流程粗枝大叶、质量欠佳，英国政府只能“有限度保证”华为产品对国家安全没有威胁。但NCSC并未发现华为产品有任何“后门”。

至本周，英国《金融时报》引述两位知情人士称，NCSC认定有办法限制在未来5G网络中使用华为设备的风险。

2月20日，NCSC技术总监伊恩·利维博士（Dr Ian Levy）在官方博客发文，介绍了HCSEC与监督委员会机制。利维称此制度“并非完美”，但是“在过去8年行之有效”，协助业界应付在其网络基建中使用华为器材之风险。

同日，GCHQ总监塞伦·马丁（Ciaran Martin）在比利时布鲁塞尔一场网络安全论坛上说，华为器材能用到哪些地方受到“严格管制”，绝不会用到政府网络等敏感线路上。

图片版权 Getty Images Image caption 华为强调自己比世界先进，但英国情报部门认为其工程质量粗疏。

利维与上司马丁的言论间接证实了《金融时报》的说法。

实际上，早于去年12月，修读计算机科学出身的军情六处（MI6）负责人扬格（Alex Younger）在母校苏格兰圣安德鲁大学演讲时曾说，英国必须想清楚能在多大程度上接受中国拥有这些英国在使用的通信科技。

但扬格同时说：“我们必须对话，这可不是简单直接的事情。”

NCSC的言论代表问题解决了吗？

GCHQ与军情六处同属英国情报系统，但上述言论并不代表英国对华为完全信任，彼此合作无间。

华为与NCSC官员曾于11月会面磋商如何解决“工程质量”问题。路透社指出，华为当时同意投资20亿美元来应对，但NCSC不满华为方面反应迟钝，参与该次会面的利维博士更“愤而离席”。

图片版权 Reuters Image caption 英国情报部门认为中国有能力迫使任何人为其搜集情报。

利维博士本周在发表博客之余还出席了一次国际媒体电话会议，席间再次批评华为说：“到目前为止，我们还没有看到任何可靠的计划。很不幸这是现实状况。”

利维在博客文章中也明确指出，NCSC在评估华为产品对英国的安全威胁时有两个假设：

英国皇家联合军事研究所（RUSI）2月21日发表前欧盟驻华代表团政务参赞彭朝思（Charles Parton）主笔的报告。彭朝思警告说：“英国若与华为合作，对英国网络安全性的担忧可能会导致‘五眼联盟’以及如法国、德国或日本等其他国家未来不太愿意与英国合作。”

彭朝思主张英国禁止华为参与其5G网络开发，否则将是“幼稚”和“不负责任”。

华为创始人任正非在接受BBC专访时曾表示：“我们对英国还是信任的。”

“我们希望英国更信任我们……因为如果美国不信任我们，我们（就）更大规模地转到英国来投资。”

华为与英国电信体系有多少交集？

图片版权 Getty Images Image caption 英国移动通信运营商普遍采用华为部件多年，一时更换将有困难。

同时经营座机电话等有线服务的通信大户英国电信（BT）去年已宣布陆续拆除现有3G与4G网络基建中的华为器材与零部件，其后建设5G网络时也不会采用华为产品。

然而，华为早已跟英国各大移动通信运营商紧密合作。英国即将“脱欧”，也希望与中国维持良好经贸关系。BBC科技事务记者罗里·凯兰-琼斯（Rory Cellan-Jones）21日亲耳听见一位华为高管声称：“英国的5G建设没了华为，就像英超足球没了曼联。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ruskin147 At a London briefing a Huawei executive says the UK’s 5G rollout without Huawei would be “like the Premier League without Manchester United” — Rory Cellan-Jones (@ruskin147) 2019年2月21日

同属五眼联盟的新西兰此前已禁止当地电信运营商采购华为器材，而新西兰在国际橄榄球比赛中举足轻重。华为在春节过后不久于当地投放广告称：“5G没有了华为，就像橄榄球没有了新西兰。”

英国知名运营商Vodafone、EE，以及香港长江和记实业旗下的3电讯（Three）均与华为在5G网络建设方面有所合作，更换合作对象并非一时半刻就能解决的事情。

BBC记者凯兰-琼斯1月底出席一场活动时，一位电信公司高管质问政府有否找到华为在产品中设置“后门”的确凿证据。这位高管得知没有发现后门之后长叹一声，并说：“我们今年跟他们要做1亿英镑的生意呢。”

NCSC将于3月底至4月初发表新一份有关华为的报告，届时这些移动通信运营商就能得知当局会否继续允许采购华为产品。