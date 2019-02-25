从房车到集装箱微型屋 英国没房年轻人各出奇招

Image caption 哈丽特一家三口和他们的房车

谁都希望能拥有一个属于自己的温馨的家，但现实情况确不尽人意。即使在英国这样相对富庶的发达国家，也有许多年轻人买不起房子。

在英国，大约40%的青年买不起他们所在地最便宜的房屋，或是付不起昂贵的租金来拥有属于自己的一席之地。

那怎么办？英国一些具有创意的年轻人想出了各种奇招。

房车生活

Image caption 房车内部

24岁的哈丽特· 白格力和她25岁的男友汤姆·奥芬恩决定把他们的大众牌汽车改装成房车。他们还有一个2岁的儿子鲁本。

他们自从去年4月就住在这部房车中。车子里有取暖炉设备和简易厨房，还加了保暖隔热层等。

他们每隔几天换个地点，但每周有两三个晚上呆在亲属家，帮他们照看小孩。

房车虽小，但至少让这个三口之家有个自己的落脚点，而且很划算。

当然，房车的生活有它的弊端，毕竟空间狭窄有限，多有不便。而且并不适合所有人。

Image caption 房车里还有取暖炉子

但哈丽特说至少白天两人各自有自己的工作，晚上回到属于自己的空间。

目前，没有法律禁止人们生活在房车中，只要车子有保险，并交税就可以。

然而，法律对房车停在哪里以及过夜有一定的限制，它取决于当地政府，各地的规定和限制有所不同。

当然，总住在房车中不是长远之计。哈丽特和汤姆的计划是将来能买一块地，自己盖房子，但现在还不完全确定。

集装箱房

Image caption 奥布里和妻子克莱尔用3万英镑买了两个改装过的集装箱房，包括地面设施的一些费用等。

37岁的奥布里·弗赖伊和他34岁的妻子克莱尔生活在一个改装过的集装箱房里。起初，这只不过是一个临时住所。

但3年之后，他们仍然住在这里。这个40英尺长（大约12米）的集装箱房成了他们甜蜜的家。

他们原本住在伦敦，但伦敦持续上涨的房价让他们“望房兴叹”，因此决定搬回奥布里老家海伊河畔（Hay-on-Wye）。他家在这里有个农场。

Image caption 奥布里和妻子克莱尔，以及他们的宠物狗在舒适的集装箱房屋中

奥布里一直希望能用远洋货轮的大型集装箱改装成一个家。他表示，像这种大集装箱全世界到处都是。

就这样，他们从利物浦的一家工厂购买了两个已经改装成家居的集装箱。

他们把集装箱房安置在农场上。他们开办的独木舟和室外活动业务就在附近。

他们一共花了3万英镑来打造这个集装箱家园。

克莱尔说，他们的集装箱家非常舒适，如果不是终于有了自己的新家，她会很高兴继续在这里住下去。

Image caption 他们的房内安装了地热设施

克莱尔还表示，其实空间小也有好处，强迫你不积攒杂物，保持房间整洁。

但克莱尔警告任何希望以集装箱为家的人，要考虑有关集装箱结构方面的一些规划限制和规定。

现在，这对夫妇很快就要搬入自己永久性的新居了，他们计划出售自己的集装箱房。

住了几年已经对它有了感情，卖掉它还有点伤感。但克莱尔说，“希望它能够派上用场，再给别人一个家”。

Image caption 集装箱屋内

微型屋

Image caption 打造微型屋

30岁的汤姆是位自由冲浪者。他希望自己能有一个带轮子的简易微型屋，可以“随身携带”，一个自己就能打造的廉价小屋。

这种微型屋现在越来越流行，建筑工人也在学习如何修建这种“微型屋”。英国一些地方还专门开设短期课程传授打造微型屋的知识。

“能拥有这样一个微型屋最主要的是经济自由，”汤姆说。

Image caption 汤姆是自由冲浪者。

对汤姆来说，这样的微型屋再理想不过，因为他不想被房屋贷款所约束，而且让他拥有追求自己钟爱运动的自由。

在冲浪之余，汤姆还有时间帮助别人做一些事。对许多人来说，工作与生活之间的平衡总是很难把握。汤姆觉得自己找到了一个好办法。

当然，即使这种微型屋也需要占据一小块地，而且要遵守与建筑有关的规划条例。

Image caption 建筑工人学习如何建建造微型屋。

但是汤姆希望能打造他的可移动微型屋，可以把它挂到拖车上，随他迁移。

他可以轮流使用朋友的农场让他的小屋临时安营扎寨。

汤姆希望能在未来一年到一年半的时间里花费1万到1万5千英镑打造这个独立小屋。

因为汤姆刚刚偿还了大学学生贷款，再买房子根本不可能。

此外，汤姆觉得当前所生活的时代充满了不确定性，特别是英国脱欧后，谁知道会发生什么呢？万一再来一场金融危机呢？

这种微型住宅运动在英国越来越日益盛行。它先是在美国兴起，其最低耗资才2500英镑。

Image caption 劳埃德琼斯专门教授人们如何修建微型屋。

而那些住在小房子中的人说，他们节省了能源开销，以及自己的碳足迹。

负责教授如何建造微型屋课程的劳埃德琼斯说，它绝对吸引了那些想找到可替代居住选择的年轻人。

他说，“这是因为他们想拥有自己的空间，但又没有足够的金钱买地建传统型的房子”。