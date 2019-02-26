图片版权 Equiscot Image caption 这是一个铁路线模型世界，重现了60年前坐落在苏格兰中部的一条铁路。

一列客运列车缓缓驶离火车站，经过一片草地保龄球场时逐渐加速，一些人闲散地坐在帆布躺椅上。

不远处，一个男人站在桥上，目视一列运煤火车渐渐远去…

然而，眼前的这一切都不是你在旅途中所见，因为那不是真实的。这是一个铁路线模型世界，重现了60年前坐落在苏格兰中部的一条铁路。

一群酷爱铁路模型的专家花费了整整五年时间，将1960年代的苏格兰"阿罗车站"（Alloa Station）及其周边世界，极为精细地重新塑造出来。

"阿罗车站"模型铁路在2008年的一个英国模型铁路展览会上首次亮相，自那以来已经赢得不少奖杯。

这个34英尺（约为10.3632米）长的模型以1:76的比例完成，它的创造者是位于格拉斯哥的"苏格兰地区研究集团"（ Scottish Region Study Group ）的成员。

他们对比当时的历史照片和蓝图，一点一滴地创作还原了当年的所有铁路细节，包括信号灯、转轨器、铁轨、站台、建筑物和当时的自然环境。

甚至列车也是当年的模型。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC记者带您体验1960年代的苏格兰"阿罗车站"（Alloa Station）

其中一个叫戴维•斯科特（ Davy Scott ）的人指着一个机车头说，它的车厢里装的是真正的煤炭。

他说："我们把煤块放进一个塑料袋里，用榔头把它们打碎成合乎比例的小煤块。我们还重新油漆和做旧运煤火车，让它看上去更加真实 － 这些机车只在刚刚出厂开始运行的第一天才是新鲜锃亮的。"

为了追求完美，他们还将不少微小的人物模型，摆在这个重塑的模型铁路中。虽然有些是从商店里买的，但大多数都经过修改和重漆，以便与模型世界更加和谐。

另一位成员大卫•弗兰克斯（ David Franks ）说，制作这个模型的高难部分包括从一张白纸开始制作这个精细的铁路模型，而不是买现成的铁路模型组装起来，这需要很多种不同专业技巧。

"据我所知，这是唯一一个需要那么多专业技巧的业余爱好，你边干边学 － 木工、电子、电工、工程、建筑，还有调研，不一而足。"他说。

"这是为自己的嗜好付出的辛苦，当然任何嗜好都可能是这样的 － 修复老爷车呀，自己造一架飞机呀，等等。"

那这些模型铁路发烧友为什么选择修建一个过去时代的铁路呢？

Interactive Alloa Station, circa 1960 Alloa, finescale model Real

68岁的斯科特说："对一些老年人来说可能是一种怀旧情绪，想回到那个速度没那么快的世界。1960年，你去格拉斯哥中心火车站，会发现它是挺现代的，已经有了电气火车，但当时的一些郊区火车站就比较落后，还是煤气灯，就好像回到维多利亚时代。"

苏格兰似乎有众多模型铁路爱好者，光模型铁路联合会（ Association of Model Railway Societies ）就有31个俱乐部， 苏格兰地区研究集团是其中之一。该联合会每年都在格拉斯哥举办"苏格兰模型铁路"展。

该展会的公关经理科林•瑞伊（ Colin Rae ）说，每个俱乐部都有各自的特色。

"模型铁路多种多样，你可以任意想象。它或许是一个模型火车和小轨道，可以让你愉快几个星期，你也可以创造一个超级精细的模型铁路。它可以是完全臆想出来的，也可以是像阿罗车站模型那样的真实车站。"瑞伊说。

他又接着说，"我想，人们对模型铁路如此痴迷的原因是，它是一个完美的逃避现实的方式 － 你全身心地投入到那个你正在缔造的小小立体世界中。它使你远离日常生活的种种烦恼。"

缔造了"阿罗车站"的发烧友们正在进行他们的新项目：一个长达40英尺的位于苏格兰中部的拉尔伯特车站（ Larbert Station ）模型，仍然来自1960年代。

到目前为止，他们已经为此工作了一年半了，他们说可能还需要几年的时间才能完成。

而与此同时，这些精益求精的人们还在对"阿罗车站"模型修修改改，根据新得到的信息而增加更多小细节。

斯科特说："阿罗车站在2008年首次亮相，但当时并没有达到完美。它虽然看上去是一个完整的模型了，但一些小细节总是可以做得更好。"