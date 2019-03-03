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自三年前脱欧公投之后，英国和欧盟的关系变得一言难尽，展望未来则充满变数，英国、欧盟和世界的神经无时无刻不被这件事牵动着，从各个角度被探讨、剖析、辩论。

BBC外交事务编辑兰道尔指出，脱欧涉及内政和外交，而过去三年来英国政坛朝野和媒体谈论脱欧时，落脚点基本上都是内政，关于英国退出欧盟之后的国际角色定位，以及建立和支持这种国际形象的外交政策，似乎很少认真思考。

离3月29日大限还有不到一月的时候，这个议题无可避免地被更多提及，而论战的“瘸足”缺陷也更明显。

外交大臣亨特（Jeremy Hunt）提出一个概念，联结全世界民主国家的“无形链条”。

保守党议员希利（Bob Seely）希望看到英国敦促世界贸易组织真正跟保护主义作战。

工党影子外相桑伯利（Emily Thornberry）提出需要增加“伦理道德维度”，更大力倡导人权和英国价值观。

图片版权 AFP/PRU Image caption 英国议会辩论激烈

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在野工党为脱欧后的英国设计外交政策，前提是工党执政。如果工党上台，会设法纠正外交政策的不平衡，更多推广英国的价值观，更多关注人权，重审军火出口体系，而不是过于侧重商业利益。

上一次工党执政期间，外相库克（Robin Cook）就曾倡导这个“伦理道德维度”。

工党影子外相桑伯利说，下一届工党政府的外交政策将秉承这个维度，但会揉入适当的“务实主义”元素。

保守党下议院议员希利是议会外交事务委员会成员。他为脱欧后英国的国际角色设定围绕一个词：自由。贸易的自由，免受迫害的人身自由，思想自由。

延伸出去，具体政策建议包括打击现代奴役、推动WTO向贸易保护主义开战、壮大英国广播公司BBC国际部，以此挑战威权、极权政府。

为了实现这些政策目标，就需要进行机构调整，国际发展部和国际贸易部要重新回归外交部，英国海外援助拨款的限制需要放松。

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根据外相亨特对脱欧后的世界图景展望，英国的国际形象设计是“无形链条”，负责串联世界各地的民主政体。

这个“民主链”面对来自威权政体日益加剧的威胁，将致力于捍卫自由、民主、法治、公民权益和政治权益。

“民主链”的敌人包括伊朗、缅甸，还有对新闻自由的压制、某些地区对基督教信徒的迫害，等等。

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“失之空泛”

BBC外交事务编辑兰道尔认为，这些倡议的点评是失之空泛，而根源则是缺乏清晰的自我认识，自我定义。

从这些论述中可以看到脱欧后的英国可能具有什么样的“国际形象”吗？

捍卫民主制度和价值观将落实到哪些具体行动？工党如果上台，对华政策会有什么调整？政府机构大调整后各自将承担哪些具体政策的制定和实施？

至于民主世界的“无形链条”，无形的政策本身就贴着空洞标签，而链条给人的视觉联想，对于一个前殖民主义帝国在国际间重塑形象真有助益？

“数十年来，我们的外交政策始终把英国放在欧盟和美国之间的桥梁的位置。但很少有哪份政策分析对未来英欧、英美关系做出明确表述。”

他认为，国民有强烈的国家认同感，经济稳健，政权稳定，政纲明晰，这样的状态下通常会有良好的外交政策。

在讨论脱欧后英国国际角色之前，需要先明确一点：英国是个什么样的国家。

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金融和工商

除了内政和外交，英国脱欧后的国际形象拼图中的另一大块是金融和工商界。

路透社今年一月完成的一项调查显示，即使存在无协议脱欧的风险，英国金融业受到的影响不大，需要或已经从英国迁到海外的工作岗位大约是2000个。

调查覆盖伦敦132家最大或最重要的国际银行、保险公司、资产管理公司、私募股权公司和交易所。

但金融圈之外的跨国公司则不那么淡定。

从2018年底到2019年初，有35家公司启动了“走出英国”方案，把公司总部迁出英国；这些包括跨国公司和英国企业。

日本电子巨头索尼（Sony）的欧洲总部从英国迁往荷兰，预计今年3月底之前完成，总部注册地改为荷兰阿姆斯特丹。理由是为了确保公司能继续享受欧盟关税同盟权益。

英国家电制造商戴森公司（Dyson）宣布总部迁到新加坡。不过，创办人戴森一直支持英国脱欧，因此公司总部迁往亚洲之举被指言行不一。

铁行轮船公司（P&O）是有180多年历史的老牌英国渡轮公司。为确保英国脱欧后公司能继续沿用欧盟税制，决定旗下6艘渡轮全部改变注册地，今后挂塞浦路斯旗帜。

一些尚未明确宣布离开英国的公司也频频施加压力，包括负责生产空客（Airbus）机翼的空中客车（英国）公司和宝马汽车，表示有意把生产线迁出英国。