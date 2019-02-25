图片版权 Sam Bennett

大大小小的石块垒砌成一个个光怪陆离，匪夷所思，甚至挑战地球引力概念的垒石艺术品，出现在英国的海滩上。

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这些作品，都出自26岁的园艺师萨姆·贝内特（Sam Bennett)之手。他搞创作的“工作室”，是家乡德文郡滨海小镇托基（ Torquay, Devon）外的海滩。

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萨姆的创作材料，是海滩上随手拾来的大大小小，形状各异的石头。一把海草，一块漂木，有时候会给垒石平添一份奇异。

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萨姆从12岁就开始在海滩上垒石头。同龄人在打游戏机X-box，在社交媒体上与陌生人互动，萨姆却一门心思玩石头。

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“在大自然中求得生存，我在这个痴迷中长大”，萨姆如是说。

萨姆这样看他的垒石艺术：“瞬间存在，转眼消失。没有完美无缺的完成品，潮水一冲就散落了。明天重新开始”。

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萨姆在他的Instagram上分享他的垒石作品照片。一些人慕名而来，一些孩子跟着他一起玩石头。

萨姆挑选的海滩往往是罕有人至。但如果是有游人的地方，他会在离开之前把垒成的石雕推倒毁掉，以免石块倒塌砸伤人。

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一年四季，风霜雪雨，萨姆每天都要到海滩垒石几个小时。

有人批评萨姆玩石头给海滩造成破坏。萨姆不以为然。

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他说，他从不从海滩上拿走任何东西，也从不把任何东带到海滩上。垒石来自大自然，回归大自然。

萨姆说：“我们正在毁灭我们生存的世界。如果我能呈现一种美丽，哪怕只存在5分钟，它会带给人们快乐”。