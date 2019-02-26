英国伦敦公交系统全面封杀垃圾食品广告

图片版权 PA Image caption 对高糖、高盐、高脂肪的食品广告禁令自2月25日生效，但还将需要一段时间才能在伦敦公交系统完全消失。

英国首都伦敦公交系统，对高糖、高盐、高脂肪食品和饮料的广告禁令周一（2月25日）开始全面生效。

不过，短期内，伦敦的公交系统范围内应该还能看到一些此类广告，因为有些公司早就预定了较长期的广告位置。但今后的所有的广告，都必须遵守这一禁令。

伦敦公共交通局（Transport for London） 表示，很多大品牌已经确认，他们将遵循新的广告规定，继续在伦敦公交系统宣传他们的产品，但是这些产品都将是健康食品。

伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）说，伦敦儿童肥胖症问题就像一个“定时炸弹”，他希望禁止在公交系统投放垃圾食品广告能够帮助化解这一危机。

然而，英国广告协会说，这样的禁令对造成肥胖症的更广泛的社会问题，“起不到什么作用”。

伦敦公交

伦敦公共交通局作为伦敦市政的重要组成部分，负责大伦敦地区的公共交通系统，其中包括公共汽车、地铁、通勤火车、轻轨等运输系统。据估计，每天有 3000 万人次使用这一庞大的公共交通系统，也带来巨大的广告商机。

根据最新生效的禁令，伦敦公共交通系统禁止投放垃圾食品广告外，与之有关的很多场所也将遵守相关禁令。这些包括：由伦敦公交系统控制的道路、黑色出租车、私人出租车和其他应召服务车辆、轮船服务以及缆车和维多利亚长途汽车站等。

伦敦市长萨迪克·汗的发言人说，市长相信，这些变化将不仅仅减少儿童曝光在这些垃圾食品的广告下，同时也让伦敦市民们有更多自主权为自己和家人选择更加健康地食品。

Image caption 广告行业人士警告说，伦敦公交系统广告收入的减少将对乘客造成影响。

广告协会则表示，伦敦的公交系统乘客们可能会成为这一禁令的受害者。

广告协会负责人斯蒂芬·伍德福德说， “针对高糖高盐分高脂肪食品的广告投放，英国已经有世界上最严格的规定”，即不能把16岁以下的青少年作为广告对象。

他说，伦敦公交系统将因此禁令失去部分收入，可能推动票价上涨，给通勤者造成压力。

肥胖症

图片版权 Getty Images Image caption 在伦敦公共交通系统禁止投放高脂肪、高糖、高盐食物的广告，被认为是伦敦改善市民消费观念的方法。

伦敦市长萨迪克·汗曾引用数据称，伦敦是欧洲城市中儿童肥胖最严重的城市，小学毕业孩童中约有四成属于超重或肥胖。他将这一问题比作是“滴答作响的定时炸弹”。

在伦敦公共交通系统禁止投放高脂肪、高糖、高盐食物的广告，被认为是伦敦改善市民消费观念的方法。

伦敦市政府依据来源于其他城市。伦敦市政府引用的案例是荷兰城市阿姆斯特丹，后者在引入一系列类似的措施后，儿童肥胖率据称有所减少。

阿姆斯特丹于 2017 年 9 月开始推进针对冰激凌、薯片等高热量、高糖、高盐分等产品的广告禁令，覆盖范围包括市政府的活动和全市地铁站等。

此前，代表英国户外广告商的行业协会Outsmart曾统计，英国公共交通系统每年从此类食品赚取3500万英镑的收入。