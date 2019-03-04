Image caption 迈勒18岁由于涉嫌谋杀而坐牢。

最近几天，在英国东伦敦和曼彻斯特分别有2名少年少女死于刀伤。2名受害人同为17岁。

虽然，英国的枪支犯罪率不高。但近年来持刀犯罪率激增，而受害人主要为青少年。

截至到2018年底的过去5年，涉及英国儿童或青少年被刀捅伤甚至致死的犯罪率上涨了93%。

在英国各界人士呼吁政府采取更多措施，治理持刀犯罪现象之际，英国一名前罪犯迈勒（Stephen Mellor）讲述了他个人的故事。他的亲身经历或许能给人们一些启发：是什么导致英国青少年的高发犯罪率，他们是否有救？

迈勒在1997年由于参与谋杀一名贩毒团伙对手导致其死亡而被判处监禁。出狱后，迈勒不希望其他青少年重蹈他年轻时的覆辙和错误。他希望开设一家青年中心，专门辅导和帮助青少年。

以下是迈勒的故事：

打架斗殴

图片版权 LANCASHIRE CONSTABULARY Image caption 迈勒（左）和杜基

我出生在普雷斯顿（Preston），上面有5个哥哥，5个姐姐。我们全家挤在一个三居室的房子里。我从小想当消防人员，但可惜生活却让我误入歧途。

由于家里穷，我经常穿哥哥的旧衣服，因此在学校经常受欺负，他们经常叫我“流浪汉”，我一直都忍气吞声。

在我13岁这一年，高年级的一个家伙欺负我。我终于按捺不住，把他痛打了一顿。我这时才知道自己能打架，然而，我也就此被学校开除了。

我的名声在外，赢得了“尊重”，于是参与更多的打架斗殴。

被学校开除后，我每天呆在家里，没有任何人来敲门说“我可以重返学校”。

就这样，我每天起床，吃点东西就闲逛到市中心，无所事事。从13岁到17岁整整几年就这样度过。

我到市中心的主要购物街区，结交了一些其他孩子，看看怎么能赚点钱。

没有人给我指出方向和道路，日复一日，天天如此。

我们呆在市中心，如果有其他团伙来到我们的地盘，我们就干一仗。

我也由于打架名声在外，我曾把别人的耳朵、鼻子咬掉。为此，我曾短暂进过牢房。

贩毒

Image caption 杜基被刀刺的那条街

为了赚钱，我们开始贩卖毒品，从摇头丸到海洛因。我们有人供货，再转手高卖，有时一周就能赚300、400英镑，而且是现金。

我当时17岁，整个普雷斯顿都是我“做买卖的”地盘。

但我们也有竞争对手，杜基（John Dookie）就是我们的对手。为了赢得更多客户，我们削价，挖他们的墙角，结果导致矛盾升级。

两个团伙之间的小打小闹终于酿成大祸。一天，杜基要求和我们会面，想摆平我们之间的事。

我的同伴克尔克（Tony Kirk）跟我要刀，我给了他。

我们与杜基打了起来，杜基跌跌撞撞地走开，我跟过去并扶他坐下来。他对我说他挨了刀。我拦了一辆警车，告诉他们杜基需要帮助，之后我就离开了。

虽然，我并不是亲手捅死杜基的人，但根据英国法律我当时的行为已经构成了协同谋杀犯罪。

我和克尔克都因谋杀罪被判了刑。我每天都生活在后悔中。我很想向杜基的家人道歉，但他们不允许我接触杜基的家人。我知道我将永远也无法请求别人的原谅。

判刑入狱

Image caption 出狱后的迈勒致力于帮助青少年。

监狱的日子不好过。就在我被判刑前，我的大儿子出生了。我决定扭转自己的生活。

由于13岁辍学，我不能读书写字。因此，我利用在狱中的时间学习。我当时的女友会经常带着儿子探监。

我在监狱中学习了运动心理学和个人培训方面的课程，还拿到了工程、英语以及数学方面的一些证书。我在狱中参加了许多心理辅导。

2011年，在监狱中度过了14年半之后我出狱了。

自由的感觉真好。出狱后，我获得一些邀请，给一些青少年作一些讲座，谈一些体会。我都欣然答应。

我曾帮助过许多“有问题”的青少年。其实，在我看来他们身上有美丽的东西，只是人们没有意识到。他们只是无处可去、无事可做，没有希望。

我帮助他们其中的一些人改变了生活。

帮助他人

Image caption 迈勒准备在这里开设青少年中心

其中的一名少年，连警察都拿他没办法。他总是随身带着刀。我推荐他参加拳击。他爱上了拳击运动。

有一天，他向我坦白晚上要出去打架。我用自己的亲身经历劝告他不要去。他听取了我的建议，没有参与当晚的群架斗殴。现在，他有一个全职工作。

我希望在普雷斯顿开设一个青年中心，为青少年提供一个安全场所，一个有人倾听他们的地方。

我的商业伙伴已经投了一些资。我们也申请了一些资金 并找到了一个合适的场所，很快就能拿到钥匙。

98%的人对我们要开的青年中心都给与支持。我觉得帮助这些孩子的技巧不是你从大学可以学来的。

关键是要赢得孩子们的信任，因为他们不愿意告诉警察和当局他们的想法和感受。但由于我过去的个人经历，我可以感同身受。我想让他们知道我有过同样的经历，理解他们，而且可以帮助他们。

当然，这一现象不仅局限于我们这里，全英国都一样。许多青少年都受到团伙的困扰，觉得没有出路。

我希望能帮助他们，让他们看到希望，变消极为积极。如果我能帮助一些人，能让他们的生活更美好，我就别无所求了。