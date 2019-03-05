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英国维珍航空公司宣布，取消空姐执勤期间必须化妆的规定。

维珍空姐的“标配”曾经是一袭明艳的紧身红裙，今后，她们可以不用特别提申请即可自动获发裤装。

维珍自称此次调整为“重大改革”。

英国更加新型的一些航空公司比如易捷航空（Easyjet）、瑞安航空(Ryanair)对员工着装、化妆的要求早就比较宽松了，但是，航空业的老字号们仍然沿用对空姐仪容的严格要求。

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在长达70多年要求空姐只能穿裙子之后，去年8月，亚洲最大的航空公司之一国泰航空宣布，将允许空姐穿裤子。

此前，国泰空乘人员工会呼吁公司废除要求空姐只能穿裙子的政策。国泰空姐经典制服包括红裙、黑袜以及黑色高跟鞋。

维珍第一款制服诞生于1984年。23岁的阿贝拉·波兰（Arabella Pollen）设计出日后驰名世界的“维珍红”。

现在维珍空服的制服是2014年由英国时装大师薇薇安·威斯伍德（Vivienne Westwood）设计的。

维珍航空表示，空服人员今后可以素颜上岗，但是“欢迎”他们继续使用员工手册内推荐色系的口红、粉底。

维珍发言人马克·安德森（Mark Anderson）说，新规定将确保空服人员更加舒适，也将给团队提供在工作期间表述自我的更多选择。

说到员工的仪容、着装规定，航空业一直是最为保守的行业之一，但是近年来也在逐渐改革。

2016年，英国航空（British Airways）取消空姐不得穿裤子的规定，但是仍然要求空姐必须化妆。

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图片版权 AFP Image caption 俄罗斯国际航空公司的空姐：公司认为她们是国家的名片。

一提起航空公司机舱服务人员，人们总联想到世界各地航空公司宣传广告上的那些靓丽的"空姐"：她们总是年轻、健康、高挑、美丽、制服笔挺、笑容满面、亲切大方。

这样的广告当然是希望给顾客留下美好印象：所有的空中乘务人员都经过严格职业筛选和训练，她们代表航空公司的形象、甚至可能代表国家的形象。

不过，也有航空公司在招聘机舱服务人员时，对年龄、身高、体重都提出要求。在某些国家和地区，这样的要求招来了官司。