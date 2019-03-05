3月5日是英国传统的"忏悔星期二"（Shrove Tuesday），民间俗称Pancake Day。

顾名思义，这一天要吃的"头牌"，绝对是Pancake：也就是煎饼，用面粉、牛奶、鸡蛋打成糊摊成的薄饼。

薄饼日之际，想起中国的两款“草根菜”：盛行大江南北的节日美食腊八粥和老北京的四季、家常美食糊塌子。

薄饼日从何而来？

先说英国的薄饼。忏悔星期二是基督教的传统节日，标志着"四旬斋"（Lent，也称封斋节，复活节前为期40天斋戒、祷告）的开始。

Shrove一词来源于古英语的Shrive，也就是忏悔。忏悔星期二是人们坦白罪过、净化灵魂、请求上帝宽恕的日子。

四旬斋期间，基督徒们缅怀当年耶稣在沙漠里禁食、祷告40天后遇难、升天。这段时间，需要放弃一些享乐，一来不忘耶稣受过的苦难，二来检验自律。

为什么吃薄饼？

Image caption 英国薄饼也是可甜可咸

在英国，忏悔星期二俗称薄饼日。很久以前，四旬斋期间不准吃的食品包括鸡蛋、黄油，因此，封斋前，人们一要大快朵颐、二要把家里剩下的保存不了40天的东西赶紧吃光。搅和到一块儿，烙成薄饼吧。

英国人喜欢新奇古怪，围绕着薄饼日也逐渐形成了一些有趣的传统风俗。比如薄饼赛跑。传统上只许女性参加，看谁跑得快、煎饼翻得最高、次数最多。据说，这起源于当年家庭主妇为了赶上忏悔的截止时间、端着没烙完的饼往教堂猛赶。

薄饼赛跑的奥林匹克要归白金汉郡一个名叫Olney的小村。从1445年起，这个村子几乎每年都要搞薄饼赛跑。参赛的妇女穿上传统的家庭主妇"制服"：裙子、围裙、头巾，赛程415码。

现在，牛奶、鸡蛋都不在四旬斋的斋戒范围了，人们仍会立志戒掉某种特定食品，比如，巧克力、酒、蛋糕、饼干什么的，宗旨是必须放弃自己的最爱之一。

平素就不吃青菜的人，绝对不能选择封斋菜花！

腊八粥从何而来？

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腊八粥的来历，也有很深的宗教渊源。

相传，佛祖释迦牟尼在苦行中每日仅食一麻一米，饿得皮包骨时，在腊月初八吃过牧羊女煮的粥，后来在菩提树下得道成佛。因此，腊八也就成了"佛祖成道纪念日"。最开始，寺院将腊八粥送给门徒分享，后来便在民间相传成俗。

1960、70年代的文革期间，为了免提宗教，中国大陆的人们被告知，腊八粥的习俗起源于原来人们家里很穷，到了年终岁末，便把厨房里剩下的五谷杂粮、加上一点儿难得的年货花生、核桃、红枣什么的，一块儿熬成粥。

现在，日子好过了，拜佛也不是问题了。过腊八，初七晚上人们就开始忙碌吧，淘米、泡干果、拨皮儿、去核，慢炖锅熬一晚上……初八当日，不少商家还会摆出大锅派粥呢。

糊塌子是什么东东？

图片版权 Web Image caption 上网搜一搜，糊塌子食谱还是满天飞

忏悔星期二吃的英国薄饼，从制作工艺到外观形象、以及其简单易做、鲜美多样等特点，也常让旅英华人联想起老北京的一款特色小吃。

第一次听说糊塌子，许多人可能摸不着头脑。糊塌子是用西葫芦擦丝、和上面粉、鸡蛋摊成薄薄的饼。吃的时候根据个人口味，沾上以醋、蒜、酱油、糖、香油等调成的汁儿。貌不惊人，但主食蔬菜兼而有之，营养均衡、老幼皆宜，套用一句广告用语：味道好极了！

英国薄饼可甜可咸，能淋上柠檬汁、撒上白糖、抹上巧克力酱、果酱、包上香蕉、草莓，甚至鸡片、烤蔬；糊塌子也一样可以推陈出新。除了西葫芦，可以用胡萝卜丝、土豆丝，甚至西瓜皮！

在国外呆久了的华人朋友还曾用橄榄油作过三文鱼味道的糊塌子，感觉也很不错！

煎饼凭什么长盛不衰？

Image caption 墨西哥款薄饼

谷物磨成粉、加上富含蛋白质的牛奶、鸡蛋，简单好吃、又有营养。

现在，全世界各大菜系都能找到薄饼的身影。北京鸭饼、墨西哥软饼tortillas、印度烤饼chapati、犹太人的土豆煎饼latkes……

而英国的Pancake，还登上了文学殿堂呢。英文中，女人平胸、车胎爆气，任何平得不能再平的东西，都可以用“平如薄饼”--flat as a pancake来形容。

摊好煎饼有什么秘诀？

薄饼既能做正餐、又能当甜点，英国人仅在忏悔星期二才想起来吃，似乎也是很大的遗憾。

作薄饼，除了简单的厨具、原料，还需要许多、许多自信。

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