Image caption 丘吉尔和克莱门汀大婚之前一星期

3月12日、13日、14日，决定英国命运的三天步步逼近。

大限之前，围绕脱欧的辩论如火如荼不难理解，但是前几日，英国历史上最著名的前首相之一温斯顿·丘吉尔也成了一场口水仗的中心。

起因是这样的。工党影子财相约翰·麦克唐奈在一次活动中称丘吉尔是“恶棍”（Villain）——1910年在威尔士小镇Tonypandy的罢工当中，时任内政大臣的丘吉尔曾动用武力镇压。

在今天的英国，批评丘吉尔，风险仍然是相当大的，招徕的可能是媒体、公众和政客的一致口诛笔伐。麦克唐奈此言一出，立刻领教到了“万炮齐鸣”的滋味。

丘吉尔的孙子尼古拉斯·索姆斯（Nicholas Soames）贬称麦克唐奈是“减价版列宁”；前外相鲍尔斯·约翰逊立刻发推痛斥，说麦克唐奈应该为自己的言论感到“羞耻”。就连工党都有议员加入了庞大的的“批麦”大军。

丘吉尔曾经率领英国赢得第二次世界大战。在许多中国人眼里，那仍然是“英国最风光的日子”。在BBC一次民意调查中，丘吉尔评选为有史以来最伟大的英国人之一。

但是，丘吉尔一生中相当长的一段时间也是充满争议。比如，他的执政业绩、外交政策都曾招致非议。

至于丘吉尔到底是英雄，还是“恶棍”，历史自有评述。脱欧之际，他又成了口水战的焦点人物，其实也不难理解。

归根结底，和丘吉尔这位战时首相密切关联的话题，特别能在今天的英国人心中激起共鸣：维护国家主权、英国和欧洲的关系、英国在国际舞台上的地位......

英国作家丹尼尔·史密斯曾经在《如何像丘吉尔一样思考》一书中讲述丘吉尔非同寻常的一生，特别是关键时刻所作的决定和坚持的原则。史密斯说，了解一下几个有关丘吉尔鲜为人知的小秘密，或许可以帮助我们理解他。

Image caption 1884年，10岁的丘吉尔

三岁不能看老？

三岁看老？不对！小时候的丘吉尔根本没有伟人相。他体弱多病，而且有语言障碍（口吃、大舌头）。至于学习成绩，最客气地说，也就是时好时坏。1888年7月，哈罗公学助理校长在发给丘吉尔母亲的信中，列举了丘吉尔的错误，包括健忘、粗心、迟到。综合各项原因，丘吉尔成为校园欺凌的对象。不过，或许正是因为这样的经历，让成年之后的他更坚强、不屈从强大对手。

活学活用“语录”

丘吉尔酷爱读书，而且速度飞快，最擅长迅速抓住要点。在英国，除了莎翁巨著，被人引用频率最高的，恐怕一定包括丘吉尔“语录”。丘吉尔本人也爱引述名言，他形容那是获取知识的捷径。

跌倒了就爬起来

丘吉尔常出事故，数次跌跤健康后果严重。1931年他卷入车祸、差点丧命。看起来命运好像对他不甚公平。但是，丘吉尔从来没有低头。事实上，反复历险，好像让他更有勇气冒险、挑战命运。1900年丘吉尔写过这样一句话：要想演出成功，你必须把脑袋放进狮子嘴里。

发明流行新词

和他心目中的英雄莎士比亚一样，丘吉尔也发明过几个新词。比如现在我们挂在嘴边的峰会（summit，英文原意山峰）一词，就是丘吉尔1950年代创造的。

数次“险获”诺奖

丘吉尔好几次险些获得诺奖。1940年代，诺贝尔颁奖委员会曾经数次考虑授予丘吉尔文学奖，在争论、权衡了好多年之后，直到1953才终于把文学奖给了丘吉尔，奖励他“在描绘历史与传记方面的造诣和他捍卫人的崇高价值的杰出演讲”。

脚踩两只船？

丘吉尔的初恋对象并不是后来执手一生的妻子克莱门汀·丘吉尔，而是是社交圈的名媛、美女帕米拉·普劳登（Pamela Plowden），后来，丘吉尔的女友还包括瓦奥莱特·阿斯奎斯（Violet Asquith）-- 英国前首相赫伯特·阿斯奎斯（Herbert Asquith之女）。而且，他和瓦奥莱特、克莱门汀约会时期好像还有一段重叠。

卖画为生没问题

1915年丘吉尔开始画画，一生作品累计高达500余幅，主要是风景。以后一些年中，丘吉尔许多画被印刷成明信片和贺卡。大师毕加索曾经这样形容，如果那家伙的职业是画家，挣份好钱应该也没问题。丘吉尔其他的爱好包括园艺和砌砖。

抽烟喝酒样样行

丘吉尔真是懂得享受，吃好饭、抽好烟、喝好酒，一点也不能偷工减料。二战中需要长途飞行，他甚至专门改造了氧气面罩，以便空中仍能抽烟。丘吉尔从小就是大肚汉，在校期间曾因偷糖吃被体罚。去世前一年，妻子坚决要他节食。不过丘吉尔的对策是，买个给出读数要比从前低的新体重计。