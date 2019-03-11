图片版权 "Lisa" Image caption 马克·肯尼迪和“丽莎”（化名）在意大利阿尔卑斯山区度假

卧底警察与监视对象产生感情，假戏真做，在谎言编织的世界里过着家庭生活……听上去像是电影里的情节，但这是发生在英国的真实故事。

日前，两名来自威尔士的女人第一次出镜，向BBC调查记者讲述她们的亲身经历：和伴侣相识相爱、同床共枕，看似真情实意，后来才发现，对方原来是警方派来渗透、监督她们所属的活动团体的侦探！

英国在对卧底警察所作的公开调查中，已经有数名女子获得警方的道歉和赔偿。警方说，和监视对象保持长期性关系的警察是“滥用职权”。

曾经亲历现实版无间道的罗莎（化名）对BBC讲述说，“把方方面面综合在一起看，结论是：一帮警察密谋强奸。”

罗莎的故事

图片版权 "Rosa" Image caption 吉姆·博伊灵执行卧底任务期间化名吉姆·萨顿

罗莎的伴侣是一名来卧底的警察。

“他们明明知道没有（对方）的知情许可，帮派团伙，我想不出其他的词来形容，就是帮派团伙。有师傅，有联系人，有一团队坐在办公室跟踪他们的恋爱关系和任务进展的人，或许还有人发号施令。”

2000年，罗莎前往南非，3个月苦苦寻找自己的爱人吉姆·萨顿（Jim Sutton）。问题是，这个男人根本不存在。

罗莎在伦敦一家酒吧内邂逅吉姆，当时她是一家政治活动团体（Reclaim the Streets）的成员。两人一见钟情。爱到什么程度呢？罗莎感觉自己坠入爱河的速度太快了，甚至一度想和吉姆分手。

“对我来说，太强烈了……我觉得自己甚至忘记了呼吸。他看上去像是可以终身相守的伴侣。”

两人柔情蜜意地共同生活了两个月。但是，自称吉姆的那个男人其实是卧底警察。

英国“卧底警察调查”（UCPI）:

大都会警署 “ 抗议示威特别行动小组 ” （SDS，目前已经解散）骗取目标女性的信任，与她们发生性关系、同居等

有卧底警察盗取夭折新生儿出生证，伪造身世

有卧底警察的行动被证实是司法不公

警察被指卧底监视为史蒂文·劳伦斯争取公正的活动组织，政府启动对卧底警察活动的调查

卧底警察调查始自2015年5月

罗莎说，她曾和吉姆一起规划人生，生孩子、搬去威尔士离自己的家人更近一些。但是突然，吉姆抛出一个令她震惊的决定：他要去旅行，自己一个人去，“理清一下思路”。

吉姆走了。离开前他告诉罗莎，计划去土耳其、叙利亚，然后去南非。

失联几个月之后，吉姆又和罗莎联系上。

罗莎决定扮回侦探，搞个究竟。结果她发现，吉姆原来提到过的他的家庭，根本没有任何存在迹象。罗莎一狠心，动身去了南非，要找到吉姆本人。

罗莎说，“我在南非转来转去，逢人就打听‘对不起，你见过这个人吗？’我的心在受煎熬，我需要答案。”

她没有找到任何有关吉姆的踪迹。回到英国后，罗莎也没有放弃，而是继续打探。蛛丝马迹将她带到了伦敦南部，吉姆受雇的那个秘密警察单位的办公室所在地。

两天后，吉姆出现了！

Image caption 卧底警察吉姆·博伊灵

罗莎说，“我正在翻小说，他径直走了进来……如果把这段情节拍成电影，你可能会说这也太不假了。但事实就是这样。”

罗莎认为，吉姆露面可能并不是巧合。她说，她的侦探工作可能迫使警方做出回复，吉姆是被派来的，要查查罗莎到底发现了多少内情。

这次“邂逅”迫使吉姆坦白：他过的是双面生活，他不叫吉姆·萨顿，他叫吉姆·博伊灵（Jim Boyling），真实身份是侦探。

罗莎说，吉姆告诉她，他其实很同情罗莎这样的活动人士，他并不是在卧底搜罗情报，而是在参加另外一起刑事犯罪调查。

罗莎说，这其实也是谎言，不过她再次上当了。最终，这番谎言是在她和吉姆结婚、生了两个孩子之后才被揭穿的。

罗莎说，她受的伤害太重了，选择相信吉姆的谎言更加容易。

“我的爱人根本不存在，他是在做戏，他是国家派来监视我这个温和的绿色活动人士的警察。这样的说法太荒唐，会颠覆我的全部信仰。”

结局是不幸的。罗莎说，吉姆控制、操纵自己（吉姆否认），最终她逃进威尔士的妇女庇护所，两人离婚。

丽莎的故事

图片版权 "Lisa" Image caption 马克·肯尼迪执行卧底任务期间在格拉斯顿伯里音乐节轻松享受

2010年，马克·斯通（Mark Stone）和共同生活了6年的伴侣丽莎（化名）在意大利度假。一天，丽莎打开马克车里的手套箱找太阳镜……

正是这件不起眼的琐事，推动了英国警察卧底网络的崩溃。

丽莎发现的是一本护照。护照上的照片是马克，但旁边的姓却是肯尼迪，不是斯通。护照还显示，马克有孩子。

丽莎不知道的是，马克·斯通是卧底警察，领着工资来监视她所属的环保活动组织。马克的卧底任务刚刚完成，已经把全部假证件上交，包括假护照。

丽莎发现的是马克的真护照。

对马克本人和伦敦大都会警署来说，这真是最最糟糕的消息了。

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和罗莎一样，丽莎也说，马克本人和马克的雇主对她信任的摧毁给她带来感觉像是被强奸。“用那样的字眼（强奸）来形容自己的遭遇，对我来说很难，很难。但想一想，归根结底，实际上就是那么回事。”

“让我感觉所受侵犯更严重、最严重的是，这个欺骗，这段感情，这样的欺辱并不是一个人的作为，那不是我和马克个人之间的事，对方是整个警察部门！”

丽莎热衷于环境保护活动。2004年在一次抗议中认识了马克。马克告诉丽莎，他是专业攀岩者。

交往过程中，丽莎也几次起过疑心，比如说，从来没有一起去看马克的家人。马克自己的说法是，他童年很不愉快，和家人关系冷漠，这打消了丽莎的担心。更重要的，她很爱马克。

“他不是过客。我们一起生活，我真觉得我们能天长日久，我的人生规划都是和他联系在一起的。”

2009年，马克突然离开，失联3个月，丽莎好像就要精神崩溃一般。同样很突然，马克又回来了。重聚后两人一起去意大利度假，期间丽莎发现了那本护照。

丽莎和朋友开始调查，想搞明白马克到底是谁。她们发现，马克已婚，有两个孩子，住在爱尔兰。

丽莎和她的活动人士朋友们一起找到了马克。铁证如山，马克供出了真实身份。丽莎回忆说，“他哭了，我也哭了。那个晚上真难熬，真痛苦。不堪回首的记忆。”

警察这样说

图片版权 Alamy Image caption 一身警服的马克·肯尼迪（左）卧底期间化名的马克·斯通（右）

马克·肯尼迪（Mark Kennedy）被揭穿，是英国卧底警察网走向崩溃的第一步。

之后，数十名卧底警察被曝光。后来还发现，警方甚至监视过史蒂文·劳伦斯（1993年在伦敦被谋杀的黑人青年，此案震惊英国）的家人。此后，时任内政大臣的特雷莎·梅下令展开公开调查。

伦敦大都会警署告诉BBC，大都会警署已经就过去部分卧底警官被查明和女性保持长期性关系申明立场：那种关系是错误的，不应该发生。

大都会警署说，卧底是合法的，是重要的战术，可以把危险的犯罪分子绳之以法、保护社区，但是有案例表明，警官“滥用职权”。

马克·肯尼迪和吉姆·博伊灵此次拒绝接受BBC采访。

图片版权 "Lisa" Image caption 马克·肯尼迪和“丽莎”在意大利度假期间

在2018年的一份声明中吉姆曾说，他和罗莎的关系是真实的，他对罗莎产生了感情，并不是因为她是警方感兴趣的人。

吉姆说，“我相信，对卧底警察的公开调查或许能让人们更好地了解警方秘密行动的真实内情，也许，其他一些在持续几年的执行任务过程中和对象发生真正感情关系的人也会出来做证。”

马克2012年在接受BBC另外一档节目访问时说，他和丽莎的关系是建立在真正的爱情基础上的，他否认曾向警察汇报丽莎的活动。

“我知道，我和丽莎的关系可能是我一生中经历过的最温暖的爱。”

2018年，大都会警察署承认，马克的直属上司知道、而且同意他和另外一名活动人士发生性关系。

吉姆因为和罗莎的关系被大都会警署以“严重错误 ”为由开除。纪检小组形容，控制、管理博伊灵这样警官的体制有严重缺陷。

尽管警方同意道歉、赔偿，但是罗莎和丽莎说，她们总也抹不去那种遭受背叛的感觉。

丽莎说，如果亲人去世，搞明白为什么，然后才能继续往前走。她的经历，“就好像刚知道爱人去世了，还发现，他其实根本不存在！”

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