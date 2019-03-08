图片版权 Getty Images Image caption 留英的中国学生数量近年来持续增长。

英国脱欧公投结果揭晓已经超过两年，但英国议会仍就脱欧条件争论不休，到底最后怎么脱欧还是一头雾水。

这一不确定性令许多国际企业和跨国公司举棋不定，有些已经决定迁出英国，以防万一。

但与此同时，英国国际留学生市场似乎并未受到太大影响。尤其是来自中国的留学生近两年反而出现持续增长。尤其是伦敦，一场前所未有的留学热潮正在显现。

留学生人数剧增

图片版权 Getty Images Image caption 海外留学生人数已经连续第 5 年显著增长。

根据来自高等教育统计局 (HESA) 的最新数据，2017-2018 年度来伦敦就读的国际留学生接近12万，比 2016-2017 年度增长5.3%。

作为国际大都市的伦敦，海外留学生人数已经连续第五年显著增长。

其中，中国仍然是伦敦最大的留学生市场。自2011 年以来，中国留学生人数增长89.6%。

目前，仅在伦敦就读的中国留学生人数已经达到 21350 人。美国和意大利分别占据第二和第三的位置。

此外，中国和印度仍然是增长最快的留学生市场，两国留学生人数自 2016-2017 年度以来都有 20% 的增长。

伦敦主管商务的副市长阿格尔沃（Rajesh Agrawal）表示，最新数据说明伦敦和以前一样对世界各地的年轻人才具有强大的吸引力。

他说，“伦敦和全球其他城市相比有更多世界领先的高等学府，以及丰富多样的人文景观，这吸引了来自 200 多个国家和地区的留学生。”

多样和包容

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦以活力和文化多元化著称。

的确，英国完善的高等教育体系以及世界一流的大学和科研能力，继续吸引着包括中国在内的世界各地出类拔萃的年轻人到英国留学深造。

伦敦是一座充满活力，集文化性、多样性、包容性、创新性、趣味性为一体的独一无二的城市。这些都是吸引全球各地学生前来就读和开阔视野的原因。

2008年6月，英国政府曾签发过名为PSW的签证，允许在英国就读的本科及以上学历的国际学生在毕业后有两年在英找工作或者开展商业活动。

但英国政府决定在2012年取消PSW签证。

就中国学生而言，截至2018年3月，英国已经向中国学生签发了约8.9万份Tier4学习签证，签发量在过去12个月内增长了15%，签发率达99%。

语言优势

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普上台后发出的反移民信号以及收紧学生签证政策，让申请人“望而却步”。

国际学生愿意到英国求学的原因之一还有语言方面的考虑。毕竟，英国在欧洲国家中占有语言优势。

加之特朗普总统上台后美国政治环境的变化，使许多打算留美的学生选择英国和其他讲英语的国家。

美国非政府组织国际教育协会（或称国际教育机构The International Institute of Education ）在调查时发现，国际学生不愿意去美国留学的原因既有政治上的，也有留学费用和一些实际考量。其中最大的障碍来自签证申请。

另外，学费高昂、“感觉在美国不受欢迎”以及担心自己在美国的“人身安全”等都是让人们不愿选择去美国的原因。

与此同时，在英国高校等各方呼吁下，英国政府近年来已经开始越来越重视留学生对英国经济、就业和发展的重要性，将留学生群体与低技能移民群体区别对待。

2016-2017 年度，国际留学生为英国创造了30亿英镑的收入。