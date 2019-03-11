英国男子200米悬崖坠车“安然无恙”奇迹生还

图片版权 AFP Image caption 汽车残骸

本周六（3月9日），英国一名男子在英国德文郡（Devon）的Lynmouth附近发生汽车坠崖事件。

他的汽车从近200米高的悬崖顶部坠落到崖底。

汽车已经被摔得面目全非，但令人惊奇的是该名男子竟然从车中逃出，几乎没受什么伤，去打电话求救。

据说，出事的公路是英国最陡峭的公路（干线公路A39）。出事后，救援人员赶去急救。

其中一位参与救援的人员表示，这是他所目睹的最不可思议的事情。

图片版权 SIMON ELLERY Image caption 出事的公路是英国最陡峭的公路（干线公路A39）

参与营救行动的当地组织发言人甚至说，该名男子应该去买英国六合彩，因为他是“最幸运的”人。

这辆车从悬崖顶端的公路一直落到崖底的海滩 ，距离水边只有10米。

当地海岸警卫队说，他们把这名男子送进医院去检查，但他基本没受什么伤。

救援人员称，这一地带曾发生过几起汽车坠落悬崖事件，但从没见过司机能幸运逃生的。

一名志愿救援者佩林说，“这名司机能活着简直太幸运了”。