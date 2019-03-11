英国男子200米悬崖坠车“安然无恙”奇迹生还
- 2019年 3月 11日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
本周六（3月9日），英国一名男子在英国德文郡（Devon）的Lynmouth附近发生汽车坠崖事件。
他的汽车从近200米高的悬崖顶部坠落到崖底。
汽车已经被摔得面目全非，但令人惊奇的是该名男子竟然从车中逃出，几乎没受什么伤，去打电话求救。
据说，出事的公路是英国最陡峭的公路（干线公路A39）。出事后，救援人员赶去急救。
其中一位参与救援的人员表示，这是他所目睹的最不可思议的事情。
参与营救行动的当地组织发言人甚至说，该名男子应该去买英国六合彩，因为他是“最幸运的”人。
这辆车从悬崖顶端的公路一直落到崖底的海滩 ，距离水边只有10米。
当地海岸警卫队说，他们把这名男子送进医院去检查，但他基本没受什么伤。
救援人员称，这一地带曾发生过几起汽车坠落悬崖事件，但从没见过司机能幸运逃生的。
一名志愿救援者佩林说，“这名司机能活着简直太幸运了”。