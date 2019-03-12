你的器材不支持播放多媒体材料 星人(starman)样片音频, 还有坚持（Hang onto Yourself ） 片段

大卫·鲍伊（David Bowie）的热门歌曲《星人》（Starman）的第一盒试唱录音带正现身拍卖会。

这盒1971年的录音带被装在一个盒子里，近50年来“完全被遗忘”。

在这盒录音带中，鲍伊告诉当时正要终止录制的吉他手米克·朗森（Mick Ronson），他还没完成这首歌。

同年稍晚的时候，朗森把这盒录音带后来给了他的朋友凯文·哈钦森（Kevin Hutchinson）— 一位有富有理想的音乐家，以帮助后者学习这首歌。

但哈钦森听了这首歌后，便将其标记为《大卫·鲍伊排练录音带》，并收进盒子放进仓库。

该样片还包含鲍伊名曲《白日梦》（Moonage Daydream）和《坚持》（Hang Onto Yourself）。

图片版权 Getty Images Image caption 1973年，鲍伊在伦敦登台演唱。

现正拍卖这盒录音带的哈钦森说：“我记得当时在听这首歌的时候我的感想是 ‘这首歌还行’ ，而不是，‘这首歌太棒了’。”

“16岁时你不被任何事撼动”，“没什么能给你留下深刻印象”。

尽管搬家几次，他仍保留着录音带，现在哈钦森认为这首歌“明显是现象级的” 。

这首歌在1972年的齐格星尘（Ziggy Stardust）概念专辑中出版，让鲍伊闻名于世。

鲍伊2016年去世，终年69岁，最后一次公开演出是在2004年。

图片版权 PA Image caption 鲍伊2016年1月过世

这盒录音带将于周二（3月10日）在利物浦和曼彻斯特之间的纽顿·乐唯诺斯（Newton-le-Willows）的欧米茄拍卖行（Omega Auctions）拍卖，预估售价1万英镑。

哈钦森先生之前看了一部关于鲍伊的纪录片后，从他的仓库拿回了录音带。

哈钦森在2017年告诉BBC 汉伯赛德郡地方电台，称他之前忘了这录音带，并且在听到录音带的质量后只觉“颤栗。”

你的器材不支持播放多媒体材料 鲍伊是乐坛传奇

哈钦森先生说，他的妻子克莱尔在忆起了关于朗森和他的故事后，帮他完成了关于这盒录音带的记忆。

他说：“我当时感觉是，她认为我根本没那盒录音带。因为，当你跟别人说‘我曾经和米克·朗森以及大卫·鲍伊做过些事情时’，人们会认为这不过是吹牛。”

当他发现并播放时音乐时，他说他简直“无法置信”，并将这录音描述为“精彩”。

图片版权 Getty Images Image caption 鲍伊1947年出生伦敦布里克斯顿（Brixton）。

“你可以说米克录音的时候尚未听过这首歌，因为当最后他正准备关掉录音机时，鲍伊说：‘等等，还有一段你没听到。’”哈钦森说。

欧米茄拍卖助理拍卖经理丹·汉普森说，这盒录音带中的内容可能是《星人》的第一个演出版本。

无内容

“这个永恒经典的创作过程中有许多鲍伊神话存在，从这里听到的原始样片和后来真正美丽的版本，都有助于对这位伟大天才的创作过程有更美好之见解。”他补充道。