英国脱欧关键时刻 盘点棘手重要议题

图片版权 EPA Image caption 英国首相特蕾莎·梅与欧盟达成的脱欧协议，周二（3月12日）将再次在议会闯关。

英国议会周二将就首相特蕾莎·梅与欧盟达成的脱欧协议再次投票。事关英国究竟是协议脱欧、无协议脱欧还是延迟脱欧，因此万众瞩目。

然而，如此重要投票的前一天，英国首相府周一（3月11日）表示，英国与欧盟的脱欧谈判仍然没有进展，继续陷于僵局。

英国广播公司BBC政治事务编辑萝拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）分析认为，梅首相与欧盟达成的脱欧协议周二在议会获得通过的可能性“相当渺茫”。

英国脱欧进程关键时刻，有必要了解以下基本的情况：

议会何时投票？

英国议会当地时间周二（3月12日）将全天展开讨论，晚间投票。具体投票时间未定，由英国政府宣布。

就什么问题投票？

议员将投票表决首相在过去两年时间里与欧盟达成的脱欧协议。

本次投票重要吗？

非常重要！

如果议员否决脱欧协议，可能有以下两种局面：英国要么在3月29日无协议脱欧，要么延迟脱欧。

如果议员通过脱欧协议，英国将在3月29日脱离欧盟，但是一切都将基本照常，要等到2020年12月英国与欧盟达成永久贸易协议之后才有实质变化。

议会否决过脱欧协议吗？

今年1月否决过，而且是以压倒性多数票否决了梅首相的脱欧协议。

协议有何改动？

外界尚不知晓。英国政府正在努力说服欧盟对协议部分内容加以修改，希望那些在1月投否决票的议员改变立场支持协议。

图片版权 Getty Images Image caption 脱欧局势不明朗让很多英国人感到无可奈何。这位反对脱欧的抗议者举着两块牌子，其中一幅画说明英国搬起石头砸自己的脚，另一幅质问：脱欧搞得一团糟，是不是！

如果议会再次否决怎么办？

如果议会周二再次如普遍预期那样否决脱欧协议，那么议会很有可能将在周三（3月13日）投票表决：英国要不要无协议脱欧。

如果议会同意无协议脱欧，那么英国将在与欧盟没有协议的局面下，于3月29日脱离欧洲。

如果议会不同意无协议脱欧，那么将在周四（3月14日）继续表决：是否要求欧盟推迟脱欧时间。

脱欧之前是否还有最后投票？

不一定。

如果反对梅首相脱欧协议的议员人数较少，那么她可以要求欧盟从技术层面暂缓议程，以便争取时间重新游说，再努力一次让协议在议会“获得通过”。

欧盟将在3月22日召开峰会，梅首相可以在此时最后一搏。

梅首相脱欧协议包括了什么？

首先，这一协议并不包括英国与欧盟的贸易关系。

这一协议只是让英国有序离开欧盟，将其对英国和欧盟的个人以及公司的影响最小化。

在正式脱欧日期3月29日之后，一切应该都会继续照常进行至少21个月。

在这21个月当中，双方将努力就永久贸易关系达成协议。

协议还承诺英国将向欧盟支付390亿英镑的“分手费”。在欧盟的英国公民，在英国的欧盟公民，都将继续保持他们的居住权和社保福利。

对个人的影响？

周二，英国议会的投票表决将为未来的英国经济和社会定型，影响到英国人的收入、就业前景和其他。另外，还可能有一些直接的后果。

很多人担心，无协议脱欧将在港口造成混乱，影响食品和药品供应，造成长远的经济损失，很多大型跨国公司撤出英国。

还有人认为，这些担心都被夸大了，英国彻底脱离欧盟后一定会更加繁荣昌盛。

脱欧协议最大争议点？

英国脱欧协议中最富争议的内容是爱尔兰的边界问题。

英国北爱和爱尔兰之间有约500公里的边界线，这也是英国与欧盟之间唯一的陆地边界。这段边界究竟是否该重新设立边检呢？

在爱尔兰边界保障协议（backstop）问题上，欧盟与英国之间以及英国内部一直都无法达成共识。

边界保障协议？

爱尔兰边界保障协议，将让英国继续遵守欧盟的海关规定，避免在边界重新设立边检站检查来往的车辆。很多人担心，一旦重新开始边检，北爱曾经的政治麻烦将再次困扰英国。

这一边界保障协议，只有在英国与欧盟之间未能在2020年12月达成贸易协议的情况下才会启动，而且是临时性的协议。

但是，因为协议上没有明确注明届满日期，也因为没有欧盟的同意英国不能退出协议，所以很多英国议员担心这一临时协议将会成为永久协议，使脱欧空有名而没有实，变成笑话一场。

这些英国议员要求给边界保障协议设定时间限制，而欧盟则不予同意。

图片版权 Getty Images Image caption 爱尔兰与北爱尔兰之间的一个路标留下了子弹痕迹，上写：欢迎进入北爱。英国脱欧后，与爱尔兰的陆地边境问题非常棘手。

欧盟表示，与梅首相达成的协议是最好的、唯一可以达成的协议，无法重新修改。梅首相自己也一直这么说，直到今年1月这份协议被议会否决。

再次公投可能吗？

这需要英国政府立法才可以，但英国现任由保守党主导的政府表示不会这么做。

而反对党工党领导人科尔宾此前在二次公投问题上一直不予明确表态，最近他表示不排除支持再举行一次全民公决，但他希望通过举行大选让工党执政，或者工党拿出自己的脱欧章程。

软脱欧的可行性？

工党领导层似乎更趋向与欧盟达成挪威式的协议，这得到部分工党成员和保守党成员的支持。

如果是挪威式脱欧，那么英国将继续留在欧盟单一市场。支持者认为这将保障英国的就业。

挪威、冰岛和列支敦士登不是欧盟成员，但是欧洲经济区（单一市场）成员。它享受无限制市场准入权益的代价是承担一定份额的欧盟预算负担，遵循共同规则和标准等欧盟法规。欧盟国家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循欧盟在农业、渔业、司法和内政事务方面的法规。但是，挪威对单一市场的规则制定没有发言权。