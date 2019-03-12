纪念霍金， 新版英镑硬币铸上“大黑洞”

图片版权 Getty Images Image caption 霍金教授生前是世界知名的科学家

斯蒂芬.霍金教授(Stephen Hawking) 在黑洞方面的开创性研究，为其获得了出现在新版50便士硬币上的荣誉。

这位物理学家去年去年去世，享年76岁。

他加入了包括艾萨克·牛顿爵士和查尔斯·达尔文在内的一群精英科学家，出现在新版硬币上。

图片版权 Royal Mint Image caption 设计师希望在硬币上安装一个黑洞

设计师爱德威那·艾里斯(Edwina Ellis)说，“我想在这枚小硬币上做出一个大黑洞，并希望他能在这里，为此提案哈哈大笑。”

她说她想要反映霍金生前是如何让难以令人亲近的议题，成为引人入胜并让人引起共鸣的题材，特別是黑洞议题。

霍金教授的女儿露西和弟弟丁姆日前一同拜访了皇家造币厂（the Royal Mint），看到了硬币。

她说：“出现在硬币上是极大的荣幸，我希望父亲会很高兴能与牛顿爵士和达尔文等科学家在货币上出现。”

霍金曾告诉BBC，他认为发现黑洞并非完全是黑色的将是他“最大的成就。”

图片版权 EPA Image caption 霍金教授在他最畅销的书《时间简史》中解释了黑洞。

22岁时，霍金被诊断出患有一种罕见的运动神经元疾病“渐冻症”，并被告知仅有几年可活。

1964年，霍金与其爱侣简成婚时，医生估计他的寿命只余两至三年。霍金病情恶化的速度比预期的慢，至1970年无法行走， 他开始使用轮椅。其后几年，肌肉萎缩情况日益严重，全身能够活动的部分仅剩几个手指。

1985年，霍金身体出现严重的并发症肺炎，医生为其进行气管手术，虽然救回性命，但霍金自此失去说话能力，只能依靠手指按动一个讲话器按钮表达自己的思想以及与外界交流。

图片版权 PA Image caption 埃迪·雷德梅恩（Eddie Redmayne） 饰演霍金拿下奥斯卡男主角奖

在此情况下，霍金仍于1988年完成《时间简史》一书。这本深入浅出介绍宇宙学的著作，在全球的发行量数以千万计。

他在剑桥大学担任卢卡斯讲座数学教授30年。

霍金相信，自己的病况事实上带来了好处，令他的生命历程更加有意思。“我21岁时对生命已经是零期望，此后的一切都是额外的好处，”他曾在一次访问中如是说。

2014年霍金表示，对生命绝望并自杀是错的，除非你处于巨大痛苦之中，但是这个决定因人而异。

“我们不应该剥夺个人决定去死的自由。”

霍金也承认，在他接受器官切开术的时候，他曾经尝试自杀。

图片版权 Reuters Image caption 2018年3月14日霍金过世，数千民众夹在街道两旁向他告别。

2016年霍金教授表示，“强大人工智能的崛起可能是人类遇到的最好的事情，也可能是最坏的事情，但我们还不知道答案。”

他说，“未来智能中心”的一个简单使命就是弄清楚人工智能是不是会毁灭人类。

霍金教授也被认为可能是今夏发行的50英镑纸币里的新面孔。