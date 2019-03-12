纪念霍金， 新版英镑硬币铸上“大黑洞”
斯蒂芬.霍金教授(Stephen Hawking) 在黑洞方面的开创性研究，为其获得了出现在新版50便士硬币上的荣誉。
这位物理学家去年去年去世，享年76岁。
他加入了包括艾萨克·牛顿爵士和查尔斯·达尔文在内的一群精英科学家，出现在新版硬币上。
设计师爱德威那·艾里斯(Edwina Ellis)说，“我想在这枚小硬币上做出一个大黑洞，并希望他能在这里，为此提案哈哈大笑。”
她说她想要反映霍金生前是如何让难以令人亲近的议题，成为引人入胜并让人引起共鸣的题材，特別是黑洞议题。
霍金教授的女儿露西和弟弟丁姆日前一同拜访了皇家造币厂（the Royal Mint），看到了硬币。
她说：“出现在硬币上是极大的荣幸，我希望父亲会很高兴能与牛顿爵士和达尔文等科学家在货币上出现。”
霍金曾告诉BBC，他认为发现黑洞并非完全是黑色的将是他“最大的成就。”
22岁时，霍金被诊断出患有一种罕见的运动神经元疾病“渐冻症”，并被告知仅有几年可活。
1964年，霍金与其爱侣简成婚时，医生估计他的寿命只余两至三年。霍金病情恶化的速度比预期的慢，至1970年无法行走， 他开始使用轮椅。其后几年，肌肉萎缩情况日益严重，全身能够活动的部分仅剩几个手指。
1985年，霍金身体出现严重的并发症肺炎，医生为其进行气管手术，虽然救回性命，但霍金自此失去说话能力，只能依靠手指按动一个讲话器按钮表达自己的思想以及与外界交流。
在此情况下，霍金仍于1988年完成《时间简史》一书。这本深入浅出介绍宇宙学的著作，在全球的发行量数以千万计。
他在剑桥大学担任卢卡斯讲座数学教授30年。
霍金相信，自己的病况事实上带来了好处，令他的生命历程更加有意思。“我21岁时对生命已经是零期望，此后的一切都是额外的好处，”他曾在一次访问中如是说。
2014年霍金表示，对生命绝望并自杀是错的，除非你处于巨大痛苦之中，但是这个决定因人而异。
“我们不应该剥夺个人决定去死的自由。”
霍金也承认，在他接受器官切开术的时候，他曾经尝试自杀。
2016年霍金教授表示，“强大人工智能的崛起可能是人类遇到的最好的事情，也可能是最坏的事情，但我们还不知道答案。”
他说，“未来智能中心”的一个简单使命就是弄清楚人工智能是不是会毁灭人类。
霍金教授也被认为可能是今夏发行的50英镑纸币里的新面孔。