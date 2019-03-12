英国脱欧：梅相协议再遭否 脱欧前景更不明

你的器材不支持播放多媒体材料 梅相脱欧协议被否瞬间。

英国首相特雷莎·梅的脱欧修改协议周二遭到议员们的否决。这让原定3月29日的脱欧计划再次蒙上阴影。

议员们以391：242票否决了梅首相前一日提出的修改协议。英国的议会仍然无法就何时及如何脱欧，或者是否进行二次公投达成共识。

针对英国的脱欧辩论已经让英国的企业和银行损失数十亿英镑。因脱欧前景不明，许多企业纷纷将总部移出英国。

梅首相此前的脱欧方案已在一月遭议员们的否决。脱欧“大限”将至，这一新进展将让英国的政治和社会更加分裂。

梅首相的新协议里有什么？

图片版权 Reuters Image caption 梅首相此前的脱欧方案已在一月遭议员们的否决。

在当天表决前，特雷莎·梅表示，与欧盟紧急会谈后，已经获得了“有法律约束力”的协议修改。

梅首相透露，这些修改意谓着爱尔兰边界协议——即确保在英国和爱尔兰之间避免出现边检的协议，不会是“永久性”的安排。

然而特雷莎·梅所称的协议突破，并没有打消各方的疑虑。英国总检察长乔夫利·考克斯（Geoffrey Cox）表示，英国受制于欧盟条款的风险“仍然不变”。

接下来将如何发展？

梅首相说，现在新方案遭到了议员们的否决，那么接下来议员们将在周三（3月13日）就英国是否在本月29日以无协议脱欧。

如果议会同意无协议脱欧，那么英国将在与欧盟没有协议的局面下，于3月29日脱离欧洲。

如果议会不同意无协议脱欧，那么将在周四（3月14日）继续表决：是否要求欧盟推迟脱欧时间。

从目前欧盟的表态来看，成员国同意英国延迟脱欧的可能较大，但人们仍不知延期多久。

欧盟将在3月22日召开峰会，梅首相可以在此时最后一搏。

对个人影响几何？

图片版权 Getty Images Image caption 人员自由流动不但涉及人，还有经常随主人旅行度假的宠物。

周二，英国议会的投票表决将为未来的英国经济和社会定型，影响到英国人的收入、就业前景和其他。另外，还可能有一些直接的后果。

很多人担心，无协议脱欧将在港口造成混乱，影响食品和药品供应，造成长远的经济损失，很多大型跨国公司撤出英国。

还有人认为，这些担心都被夸大了，英国彻底脱离欧盟后一定会更加繁荣昌盛。

脱欧协议最大争议点？

图片版权 Getty Images Image caption 爱尔兰与北爱尔兰之间的一个路标留下了子弹痕迹，上写：欢迎进入北爱。英国脱欧后，与爱尔兰的陆地边境问题非常棘手。

英国脱欧协议中最富争议的内容是爱尔兰的边界问题。

英国北爱和爱尔兰之间有约500公里的边界线，这也是英国与欧盟之间唯一的陆地边界。这段边界究竟是否该重新设立边检呢？

在爱尔兰边界保障协议（backstop）问题上，欧盟与英国之间以及英国内部一直都无法达成共识。

爱尔兰边界保障协议，将让英国继续遵守欧盟的海关规定，避免在边界重新设立边检站检查来往的车辆。很多人担心，一旦重新开始边检，北爱曾经的政治麻烦将再次困扰英国。

这一边界保障协议，只有在英国与欧盟之间未能在2020年12月达成贸易协议的情况下才会启动，而且是临时性的协议。

但是，因为协议上没有明确注明届满日期，也因为没有欧盟的同意英国不能退出协议，所以很多英国议员担心这一临时协议将会成为永久协议，使脱欧空有名而没有实，变成笑话一场。

这些英国议员要求给边界保障协议设定时间限制，而欧盟则不予同意。

再次公投可能吗？

图片版权 Getty Images Image caption 脱欧局势不明朗让很多英国人感到无可奈何。这位反对脱欧的抗议者举着两块牌子，其中一幅画说明英国搬起石头砸自己的脚，另一幅质问：脱欧搞得一团糟，是不是！

这需要英国政府立法才可以，但英国现任由保守党主导的政府表示不会这么做。

而反对党工党领导人科尔宾此前在二次公投问题上一直不予明确表态，最近他表示不排除支持再举行一次全民公决，但他希望通过举行大选让工党执政，或者工党拿出自己的脱欧章程。

软脱欧的可行性？

工党领导层似乎更趋向与欧盟达成挪威式的协议，这得到部分工党成员和保守党成员的支持。

如果是挪威式脱欧，那么英国将继续留在欧盟单一市场。支持者认为这将保障英国的就业。

挪威、冰岛和列支敦士登不是欧盟成员，但是欧洲经济区（单一市场）成员。它享受无限制市场准入权益的代价是承担一定份额的欧盟预算负担，遵循共同规则和标准等欧盟法规。欧盟国家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。

挪威不必遵循欧盟在农业、渔业、司法和内政事务方面的法规。但是，挪威对单一市场的规则制定没有发言权。