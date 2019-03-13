英国脱欧无头绪 世界各地在围观

图片版权 Reuters Image caption 英国脱欧决定，事关整个欧洲甚至世界，意义非常重大。

本周，英国议会在脱欧问题上的最后决定，对英国的政治、经济、社会未来至关重要，对全世界今后的格局同样意义深远。

周三（3月13日）晚间，英国议会将继续投票表决：是否在3月29日无协议脱欧。

在脱欧前景极为不明朗的情况下，英国政府宣布，如果3月29日果真无协议脱欧，英国将对大范围的进口产品取消进口关税。

周二（12日），英国议会以391：242票又一次压倒性否决了首相特蕾莎·梅提出的修改协议。

这意谓着作为世界第五大经济体的英国，将面临以下几种可能：

无协议脱欧

3月29日脱欧大限延期

举行大选

二次公投

各界反应

普遍预计，英国议会在周三晚间的投票中，将否决无协议脱欧的可能性。如此一来，议会将在周四（14日）继续表决：是否延迟脱欧。

欧盟理事会主席唐纳德·图斯克的发言人表示，英国如果要求延迟脱欧，必须拿出“确实可信的理由”。

英国脱欧事务部长斯蒂芬·巴克利（Stephen Barclay）“我们不知道延期多久，这得由他们来决定。我们也不知道会附加什么条件。”

英国首相特蕾莎·梅面对执政保守党内部在脱欧问题上的巨大分歧已经表态，党内对议员如何表决不设要求，议员们可以“凭本心”自己决定。

脱欧与世界

2016年英国公投以52%支持、48%反对的微弱优势决定脱离欧盟。

这一非常接近的投票结果本身说明英国内部在这一问题上的分歧之大，如今的脱欧僵局本身也说明无论是政党内部还是社会各界都无法拿出一个受绝大多数人支持的决定。

如今，英国脱欧无头绪的局面，也让很多人担心，在美国总统特朗普剑走偏锋、俄罗斯和中国日益强势咄咄逼人的局面下，脱欧会让西方产生分裂。

英国风范

Image caption 欧洲媒体对英国脱欧协议又一次在议会被否决评论纷纷。

英国脱欧的乱局，成为欧洲内外媒体关注的焦点。

《爱尔兰时报》（The Irish Times）在社论中表示：特蕾莎·梅倒霉的首相执政至今，已经名存实亡。

意大利《新闻报》（La Stampa） 认为，英国现在陷入一片混乱。“这个国家长期以来一直是政治稳定的象征，但是现在其前景完全无法预测。”

法国《世界报》（Le Monde）认为，“英国与布鲁塞尔在过去两年多辛苦达成的脱欧协议已经死亡”，而特蕾莎·梅的政治处境也比死“好不了多少”。

捷克周刊《尊严》（Respekt）则不加掩饰地对英国政府处理脱欧表示鄙视：“可以肯定地是，3年前那次愚蠢的公投让这个国家陷入让一个发达民主国家政治系统无法应对的境地。”

西班牙加泰罗尼亚地区日报《先锋报》（La Vanguardia）则评论首相特蕾莎·梅的努力虽然宏大却是一场悲剧：“做出了泰坦尼克号般的努力”。

比利时《旗帜报》（ De Standaard）对首相在两次失败后仍然坚持留任表示惊讶：“继续战斗，这是梅首相唯一可做的事情。这真是很有英国风范。她没有得出那么显而易见的结论：她领导的政府辞职。”

德国法兰克福《文汇报》（Allgemeine Zeitung）的评论员文章认为，更多的痛苦还没有到来。“两次被否决的脱欧协议很可能会再次复活，但是眼前看不到痛苦的尽头。”

美国《纽约时报》（The New York Times）写道：周二的表决结果虽然不出所料，却让几十年来英国政府在和平时期所面临的最大抉择，陷入了更加深重的危机。

国内影响

周二英国议会的投票表决将塑造未来的英国经济和社会，影响到英国人的收入、就业前景和其他。另外，还可能有一些直接的后果。

很多人担心，无协议脱欧将在港口造成混乱，影响食品和药品供应，造成长远的经济损失，很多大型跨国公司将撤出英国。

还有人认为，这些担心都被夸大了，英国彻底脱离欧盟后一定会更加繁荣昌盛。