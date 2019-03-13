英国脱欧：议员们拒绝无协议“硬脱欧”

你的器材不支持播放多媒体材料 首相特雷莎·梅表示，目前这一投票结果仍不具备法律效力。（英文视频）

英国议员们周三（3月13日）拒绝了英国在3月29日无协议“硬脱欧”。

首相特雷莎·梅表示，“明显多数”议员反对无协议脱欧，但这一结果还不具备法律效力。

议员们将在周四（3月14日）就延迟脱欧进行表决。若这一表决通过，且欧盟同意，那英国将不会在3月29日脱欧。

但目前尚不确定英国的脱欧日将推迟多久。梅首相表示，这取决于议员们是否在“未来几天”支持她的脱欧协议。

这也就意味着，议员们可能将在3月20日前第三次就梅首相的协议进行投票。前一日，议会以391：242票又一次否决了梅首相提出的修改协议。

梅首相表示，若她的协议得不到足够支持，那脱欧延期将更长，并可能与五月欧洲议会选举冲突。

Image caption 一张图看懂事态将如何发展

“确实可信的理由”

欧盟理事会主席唐纳德·图斯克的发言人此前表示，英国如果要求延迟脱欧，必须拿出“确实可信的理由”。

英国脱欧事务部长斯蒂芬·巴克利（Stephen Barclay）“我们不知道延期多久，这得由他们来决定。我们也不知道会附加什么条件。”

英国首相特蕾莎·梅面对执政保守党内部在脱欧问题上的巨大分歧已经表态，党内对议员如何表决不设要求，议员们可以“凭本心”自己决定。

脱欧正反辩论

图片版权 HOC Image caption 本周，英国议会再次成为焦点。

2016年英国公投以52%支持、48%反对的微弱优势决定脱离欧盟。

这一非常接近的投票结果本身说明英国内部在这一问题上的分歧之大，如今的脱欧僵局本身也说明无论是政党内部还是社会各界都无法拿出一个受绝大多数人支持的决定。

如今，英国脱欧无头绪的局面，也让很多人担心，在美国总统特朗普剑走偏锋、俄罗斯和中国日益强势咄咄逼人的局面下，脱欧会让西方产生分裂。

但也有人表示，这些担心都被夸大了，英国彻底脱离欧盟后一定会更加繁荣昌盛。