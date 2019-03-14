图片版权 Reuters Image caption 英国议会周四将就是否推迟脱欧大限表决。

英国议会在脱欧僵局中，已经连续两天投票。周四（3月14日），议员们将决定是否延迟脱欧大限。

此前，议会在周二否决了首相特蕾莎·梅用了两年时间与欧盟达成的脱欧协议。这是继今年1月之后，议会第二次以压倒性多数否决政府的协议。

议会周三的投票，仅以微弱多数否决了英国无协议脱欧的可能性。

因此，在英国脱欧僵局中，议会周四晚间的决定关系到英国是否能在3月29日脱欧还是延期。

以上这些都反映了英国内部在脱欧问题上的分歧和对立。如果议会同意脱欧延期，英国首相将向欧盟正式提出要求，那么英国政局将出现更加复杂和不确定的局面，可能性多达7种：无协议脱欧、就现有协议继续投票、重新与欧盟谈判、再次举行公投、立刻举行大选、不信任表决、不脱欧。

然而，这个问题的另一个关键角色——欧盟，对英国可能提出的延期要求，又会作何反应呢？欧盟内部是否也有其他问题，使推迟了的英国脱欧程序更加复杂呢？

欧盟态度

英国内部脱欧僵局，应该是欧盟担心也是意料之中的。

欧盟的英国脱欧首席谈判官迈克尔·巴尼尔（Michel Barnier）坚持认为，欧盟已经尽了全力，解铃还须系铃人，僵局只有英国自己来解决。应该不会再有更多的谈判了。

BBC欧洲事务编辑卡提娅·阿德勒（Katya Adler）注意到，在英国议会周二否决了首相的脱欧协议后，欧盟内部完全没有自我批评或自我责备。“即便在私底下，欧盟官员也丝毫没有任何扪心自问，觉得还有什么该做而没有做的。”

相反，欧盟将责任完全归咎到英国这边。欧盟指出这样一个事实：即便所有人都知道议员们对最后的谈判结果有最终的决定权，但是英国议会在政府谈判之前，既没有想好要什么样的脱欧，后来也没有被咨询究竟脱欧要怎样。

阿德勒说：“如今英国议会内部的乱象只是让欧盟觉得，如果英国首相真的要求短暂推迟脱欧大限，那么推迟几个星期又有什么意义呢？”

根据欧盟法律，特蕾莎·梅需要正式提出延期要求，而27个欧盟国家需要一致同意才行。

然而，欧盟领导人从来没有正式讨论过他们会喜欢延期多久，他们会同意附带哪些延期条件。

至今为止，欧盟在公开的声明中把延期视为谈判协议的一部分。这原本是希望向英国议员施加压力，助推他们同意梅首相的协议。

图片版权 Getty Images Image caption 支持脱欧的英国民众在议会外抗议

但是，这一招并没有奏效。让今后的问题更为复杂的是，在英国脱欧进程中，德国、法国、爱尔兰和其他国家都有不同的着重点。譬如，德国政界人士一直说英国政府不必着急，可以慢慢解决脱欧政治问题，但是法国却希望快速解决了事。

BBC欧洲事务编辑阿德勒分析指出，如果梅首相想利用下周的欧盟领导人峰会提出要求，希望欧盟更多让步，那么欧盟内部原本不为外界知晓的分歧将会显现。

“如果欧盟要在英国脱欧问题上改变任何立场，那将会是一个政治决定。这样一个决定，只有在27个成员国一致同意的情况下才能达成。”

法律条文

一般的说法是，3月29日是英国的脱欧大限。根据欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第50条，两年时间是达成脱欧协议的最长期限。

英国首相特蕾莎·梅在2017年3月29日向欧盟递交了脱欧信函，因此按照这一法律条款，英国如果不能在此大限前完成脱欧协议，可以要求延期。而欧盟方面将需要英国回答的问题是：为什么要延期？延期多久？ 3个月？半年还是两年？

延期的时间将会是考验欧盟与英国的另一个问题。

今年5月下旬，欧盟将举行欧洲议会选举，届时英国如果还没有脱离欧盟，自然算是欧盟成员，必须参加这一选举，否则将属违法。

BBC欧洲事务记者克里斯·莫里斯（Chris Morris）分析说，到今年7月，欧洲议会当选议员开始履职时，如果英国没有欧盟议员将给双方带来麻烦，因此这样的局面是欧盟和英国都不希望看到的。