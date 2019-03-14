英国脱欧：3月29日离开欧盟已不可能

图片版权 UKParliament/Mark Duffy

在经历了新一轮议会投票后，英国已经不可能在原定的3月29日离开欧盟。

首相特雷莎·梅说，若议员们在下周的投票中支持她的协议，那么脱欧可能被延迟三个月，即到6月30日。

但若议员们再次否决她的协议，那么她会寻求延迟更长的时间。不过，无论延迟多久，欧盟其他27个国家都要同意。

周四（3月14日），大部分保守党议员投票否决延迟脱欧，这包括7名内阁成员。这也就意味着，梅首相需要依靠在野党工党和其他反对党的投票才得以此结果。

在这周的一系列投票前，梅首相坚称，无论是否有协议，英国将在3月29日离开欧盟。

对民主的信任

她此前也警告说，若将脱欧日延迟超过三个月，则可能损害人们对民主的信任。这还意味着，英国将在五月参与到欧洲议会的选举中。

唐宁街表示，英国还在准备一个无协议的脱欧方案。

下周三前，梅首相还将计划针对她的协议进行第三次投票。议员们在此前两次投票中均拒绝了她的协议。

若她在下周赢得投票，她将在下周四的欧盟峰会上寻求一次性延期，以便在英国通过相关的法案。但若失败，她可能要求更长的延期。