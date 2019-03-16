图片版权 Getty Images Image caption 游戏成瘾已被列为世界卫生组织的健康问题之一。

肖恩（Sean，化名) 告诉BBC 维多利亚·德比希尔（Victoria Derbyshire ）节目组，网上游戏成瘾如何影响他的生活，并导致他失去了家人和工作。

英国成瘾治疗组（UKAT）资深治疗师马修·普利斯（Matthew Preece）表示，寻求治疗的此类人群的数量正在显著增加。

这个长期帮助处理酒精、毒品和赌博上瘾的戒瘾团体表示，寻求戒除网路游戏上瘾的人数从2014年的4个，增加到2018年的22个。

游戏耗尽了我

肖恩是一个游戏上瘾的人。他迷上了第一人称射击游戏 ，有一次在电脑前待了整整48小时。

“游戏耗尽了我。最糟糕的时候我每天都在玩游戏！”他回忆道。

“我的孩子对我来说很不方便，因为他们想要与我相处，但我无法给他们时间和我的爱。”

“我记得对我的伴侣大喊，要他告诉孩子走开。”

图片版权 Getty Images Image caption 英国伦敦在筹备专门治疗游戏成瘾的公立诊所。

对肖恩的家人来说，他玩游戏的次数越多，家里的情况就越糟。

“我上班迟到了，它耗尽了我的生命，使我失去了工作。”他解释道。

“我失去了我的家人，我的家， 我的一切。”

肖恩知道他必须改变，最终去了戒瘾中心寻求康复——花上一个月的时间治疗。

自那以后他的上瘾症复发了几次，但他说自己的生活已经重回轨道有14个月了。

他解释说，想玩游戏的冲动“永远不会消失。”

“我所能做的就是每天制定计划，现在一切都还行。”

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治疗游戏瘾

专家说，花几个小时玩电子游戏本身并不是问题，但当它妨碍到生活时，会带来负面后果。去年，世界卫生组织首次将游戏成瘾列于精神健康医疗项目。

在英国公立医疗服务（NHS）目前还没有针对游戏成瘾障碍提供专门治疗。

伦敦批准了第一个开设NHS游戏成瘾专门诊所的计划，但因为医学伦理提案被延迟。伦敦中西区基金会信托基金表示，希望将来恢复这计划。英国成瘾治疗组表示，越来越多的人正转向私立医疗单位寻求成瘾方面的帮助。

普利斯先生认为，平板电脑和手机游戏的易操作性是上瘾主要推力。

图片版权 Getty Images Image caption 游戏成瘾的人数继续攀升

后遗症

其他一些治疗专家也告诉BBC，他们看到了游戏成瘾案例的增加。

伦敦哈利街成瘾治疗师亚当·考克斯（Adam Cox）说他现在每个月通常会看几个成瘾病患。其中一个客户、18岁的莉莉安娜 （化名）告诉他，从6个月前开始，在手机上玩线上游戏已接管了她的生活。

她描述了“尴尬和羞耻”的感受——将朋友和家人隔离在自己的卧室外。

“大多数日子我都因为熬夜而非常疲累，”她说。

“而且，因为我累了，我心情很差，也无法集中注意力。”

“我希望不必依靠游戏来让自己感觉良好，希望能利用这些时间做一些有意义的事。”

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在治疗期间，考克斯告诉莉莉安娜，她的成瘾可能源于她的生活缺乏挑战和放松。

他让她采取重要措施：删除游戏，因为如果她受到诱惑，她必须经历一个更长的期间才能重新安装游戏。

三周过去，莉莉安娜说她没再玩过游戏。

相反的，她一直在练习考克斯先生教她的一些技巧，比如想象一下她因为玩游戏而错过的其他事情。

“我只是觉得不需要浪费时间，我还有很多事可以做。”她说。