英国脱欧：议长引用古法“半路杀出程咬金”

图片版权 Reuters Image caption 英国下议院议长伯考援引古法，体现了英国议会的权威和在脱欧问题决策上的慎重。

正当梅首相准备再次让议会决定是否接受英国政府与欧盟达成的脱欧协议草案之际，英国议会议长约翰·伯考引用古法，阻止梅政府一意孤行。

英国下议院议长伯考援引距今已有400多年的英国议会规则，向大家证明，在梅政府的提案上周第二次被议会压倒性多数否决后，议长决定阻止政府试图让议会就类似提案进行第三次投票是完全合理的。

议长突然发威，这个消息让英国梅政府、欧盟、忙于英国脱欧或反对英国脱欧的人们都大吃一惊。

但梅政府表示，尽管下议院议长的举措，梅政府仍在加紧推进特雷莎·梅的英国退出协议。

到底英国脱欧将如何进行下去?

什么古法？

这是1604年（相当于中国明朝万历年间）英国议会制定的一项规则，声明如果一份动议措辞完全相同或实质上相同，政府不得在同一届议会会议上两次向下议院提出该动议。

如果用直白的语言可以形容说，如果政府提出的一份议案内容换汤不换药，不得一再向议会提出。

伯考此举显示了英国议会是真正掌握英国立法权力的机构，因为议会不是政府的橡皮图章。

伯考此举的理由也很充分：梅政府向议会提交表决的脱欧协议草案已经被英国议会两次以差额巨大的绝对多数票否决。

所以伯考声明，政府的第三份提案必须“完全不同”，而不能仅仅是重新措辞。

兴废由人事

英国议会议长伯考被指试图阻止脱欧，但他完全否认这一指责。

伯考此举实质上体现了在英国脱欧问题上意见分裂的英国议会各派对目前梅政府与欧盟达成的协议草案的不满。

BBC政治事务编辑劳拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg）表示，这是在英国脱欧进程的半道杀出了“程咬金”，让梅政府措手不及。

图片版权 Getty Images Image caption 形势逼人急：梅首相本周四将前往布鲁塞尔出席早已安排好的欧盟峰会，与欧盟领导人讨论新出现的问题。

梅政府如何能绕过这一障碍尚不得而知。

一些议员认为，短期内英国脱欧似乎已经不可能，脱欧期限需要进一步延长。

虽然梅政府的脱欧大臣巴克莱说，政府仍可能最快下周提案希望议会讨论。但巴克莱同时也对BBC表示，政府正在认真考虑伯考的要求，在议会问题上要 “尊重裁判”, 遵守他的决定。

形势逼人急：梅首相本周四将前往布鲁塞尔出席早已安排好的欧盟峰会，与欧盟领导人讨论这个问题。眼看3月29日临近，英国脱欧下一步如何走，目前还不明朗。