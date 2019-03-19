Image caption 这张反对美国核武器的海报被改头换面后，成为反对中国核试验的海报。

英国最新解密的政府档案显示：冷战时期政府官员曾经伪造文件制造散布假消息。

当年，英国外交部有一个秘密宣传机构——情报研究部（Information Research Department）。在长达30年的时间里，这个机构有自己的新闻社，负责专门向媒体发放消息。

2019年以来，有大约2000份档案被转交到英国档案馆。

冷战斗士

这些档案都来自1960年代初期，那也是情报研究部的鼎盛时期。据《英国秘密宣传战》的作者保罗·拉希马尔（Paul Lashmar）介绍，当时情报研究部有400-600个雇员。

1978年，拉希马尔是曾经向公众报道揭秘情报研究部的记者之一。他说，这还是第一次有档案揭露情报研究部曾经还起过发布假消息的作用。

情报研究部的资金来自所谓“秘密表决”，也就是政府拨款，但却不受议会监管。

情报研究部的工作还包括在海外活动，但也向在伦敦的记者和研究人员提供信息。

Image caption 分隔东、西柏林的柏林墙，曾是冷战的代表建筑。

在最新解密的档案中，有一长串广受公众信任的记者名单。

其中包括尼尔·阿彻森（Neal Ascherson），他1960年代是《观察家报》（Observer）的年青记者。一名更资深的苏联问题专家爱德华·克朗克萧（Edward Crankshaw）将他介绍给了情报研究部。

阿彻森回忆说：“我被带到伦敦的一个俱乐部，跟爱德华和另一位男士吃了一顿很好的中饭。”

“这应该算是一种考核。我通过之后，就获准接收所谓东欧产品的新闻简报。”

英国情报部的信息都经人手亲自传递，而且被视为机密。但是阿彻森说，他“很快就发现，这些信息一点用处都没有”，因为里面都是“陈旧过时的”消息。

他发现，收到的分析情报都“幼稚得很….很有冷战斗士的风格”，他说自己从来没有相信过这些情报。

假便笺

阿彻森说，在情报部的官员们都很乐于玩这样的情报游戏，跟他们的冷战对手们竞争。

其中一个比较复杂的情报工作是，发出一份设在布达佩斯的共产党组织——世界民主青年协会的假新闻稿。

1963年，在保加利亚的非洲学生曾经成为国际新闻。有几十个人离开了保加利亚，声称受到种族歧视，于是英国情报部决定利用这个事件“加剧对共产阵营国家的愤慨情绪。”

情报部伪造了一份有世界民主青年协会抬头的便笺，向数百份报纸和有影响力的个人发出了一份新闻稿。这份伪造的新闻稿还通过英国外交邮递渠道，好在上面留下真实的邮戳。

结果，这样一份假便笺被坦桑尼亚桑吉巴尔（Zanzibar）岛的一家新闻社全文刊登，其中包括让人反感的句子，说“非洲人从贫瘠的丛林黑暗中走出来，根本就没有能力了解，食品、燃料和衣服都不是免费就能获得的…..”

非洲学生们非常愤怒。尼日利亚学生联合会表示，这是“白人优越至上”在宣战。

几个星期后，世界青年联合国坚持说，这样一份新闻稿是假的。

伦敦的托洛斯基分子

Image caption 朝鲜伪造的一张《泰晤士报》，里面有共产主义宣传内容称：朝鲜金日成组成了新政府班子。

英国情报部的绝大部分精力都放在外国新闻中，但是偶尔他们也会在英国活动。

1962年，英国工党在伦敦伊斯林敦北区（Islington North）的议员杰利·雷诺茨（Gerry Reynolds）向情报部要求帮助。

他担心 “一个极端左翼的，可能是托洛斯基党人组成的组织严密的团体”可能会取而代之该区的工党，希望情报部挖出这个团体中相关人士的情报。

于是情报部转向安全部门帮忙，结果确认：多萝西·海华德（Dorothy Hayward）曾经在1947年参加过革命共产党；西德尼·鲁宾（Sidney Lubin）在1951年同意支持过一个共产党人参加区政府选举；弗朗西斯·丹恩（Francis Dunne）曾经派送过一份托洛斯基党简报。

情报部的一名官员在收到这些信息后写道：只给了这样的情报“有点小气”。这名官员的失望情绪似乎显示他们期待的情报应该不止这些鸡毛蒜皮的小事。失望归失望，这名情报部官员还是把这些挖出来的情报转给了雷诺茨议员。而他在这个区当议员一直到1969年。

人们现在不知道的是，情报部门具名调查的这些人后来都怎么样了。

Image caption 英国情报部伪造的世界民主青年联合会的新闻稿

假海报

解密的档案还显示，英国情报部曾经好几次假造并散布维也纳国际和平研究所（International Institute for Peace）的声明。

这个部门还曾经在国际学生联合会的海报上做手脚，把缩写的“US（美国）”变成汉字，这样一张反对美国核计划的海报就变成了反对中国核试验的假海报。

这是有史以来第一次曝光了英国情报社自身的造假行为。

当时，英国情报社很热衷于曝光由共产党人伪造的文件，因为当时共产党人以大量伪造文件而广为人知：他们假造的一份英国内阁文件曾经在非洲领导人之间传阅。

根据最新解密的档案，当年在朝鲜和东德，这样的假产品都大规模工业生产。

《英国秘密宣传战》的作者保罗·拉希马尔说：一个民主国家是不是应该秘密造假，伪造内容呢？当然不能。如果专制者翻手为云覆手为雨，那并不等于说我们也应该这么做。

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