基督城枪击案引发讨论：极右翼极端主义有多少？

图片版权 Getty Images Image caption 新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）在清真寺探望悼念者。

新西兰两座清真寺发生枪击事件，造成50人死亡，数十人受伤。事件引发了公众对极右翼极端主义的讨论。

英国安全官员表示，极右翼袭击“完全有可能”在英国发生。这激起网民对个人激进化的担忧。

类似这种形式的暴力极端主义到底有多普遍？

澳大利亚和新西兰

在新西兰枪击事件发生之前，新西兰和澳大利亚表示，他们国家的主要安全风险来自伊斯兰恐怖主义。

新西兰安全情报局的最新年度报告没有提到极右翼极端主义。

澳大利亚安全情报组织2017年的一份报告称，该国“发生群体暴力事件的程度较低”，但曾有一个人在2016年因极右翼恐怖主义活动而被控。

该报告没有否认发生袭击的可能性，但报告称，任何来自极右翼极端主义分子的攻击都“可能针对穆斯林或左翼社区，其（攻击）能力差，更可能是由单独行动人士或小团体针对组织团体的边缘人群（进行攻击）”。

欧洲极右翼极端主义

欧盟执法机构欧洲刑警组织（Europol）在2017年记录了五个右翼恐怖阴谋，这些阴谋都在英国破获的。

欧洲情报机构一共记录了205起潜在攻击或成功实施的攻击行为，涉及137个“分裂主义”，24个“左翼”和33个“圣战分子”。欧洲刑警组织记录的五个右翼恐怖阴谋并不包括在内。

2017年，共有1219名恐怖嫌疑人被捕。其中20个被列为极右翼极端分子（705个是“圣战分子”）。

经历失敗、受到阻止以及实施完成的恐怖襲擊 在歐盟成員國發生的恐怖襲擊事件

马里兰大学开源数据库发布了年度报告《全球恐怖主义指数》，该报告监控与西欧极右翼有关的事件。

报告显示的右翼恐怖事件数量高于情报机构的官方数据。情报机构称，原因是不同国家对构成恐怖事件的说法不同。

该数据库显示，2017年在整个西欧发生了28起右翼恐怖事件，而2007年只有一起。

極右翼極端主義事件

英国

英国反恐专员萨拉汗（Sara Khan）对《观察者》（Observer）称，英国极右翼活动分子“有组织、有专业能力，并积极尝试招募人员”，但没有公布被监控人数。

但情报机构透露，自2017年3月以来，英国发生的18起袭击中，有四起由极右翼分子实施。

近年来，从情报机构转交给政府反极端主义计划“阻止行动”（Prevent）的人数有所增加。2017至2018年间，全国共有7318人，其中1312个涉及极右翼。实际上，接收计划支持的人数也在增加。

自2012-2013年度以来，获得支持的极右翼人士几乎增加了两倍，而伊斯兰极端分子的人数增加了80％。

德国和荷兰

德国政府记录了“出于政治动机”的犯罪罪行。

2017年记录了39505起此类犯罪，其中一半归因于持右翼意识形态的人，其中包括1130起暴力行为（但更多的暴力行为归因于极左派）。

德國因政治動機导致犯罪的數量

2017年，右翼人士还对庇护中心发动了300次袭击，不过这种行为比前一年减少了三分之二。

在荷兰，内政部表示，极右派主要表现为非暴力或轻微破坏行为。“少数右翼极端主义活动分子准备诉诸暴力，但这种意图很难付诸行动。”

尽管如此，与内政部共同进行研究的安妮弗兰克基金会（Anne Frank Foundation）表示，已经证实，右翼极端主义团体的活跃成员人数增加，2011年有90人，到2016年底，增加到250人。

美利坚合众国

根据全球恐怖主义指数，2002年至2017年期间，北美有86起极右翼恐怖事件，其中62人死亡。

死亡大多发生在过去三年中，其中9人在2015年南卡罗来纳州查尔斯顿的伊曼纽尔非洲卫理公会主教教堂（Emanuel African Methodist Episcopal Church）被枪手杀害。2018年，11人在匹兹堡犹太教堂的枪击事件中丧生。

右翼恐怖主義造成的死亡人數

2011年，为了打击所有类型的极端主义，美国国土安全部宣布了一项名为反暴力极端主义（CVE）的国家战略，包括1000万美元的补助金。

一个获得资助的团体“灾后生活”（Life After Hate）表示，已经帮助令“数百人，甚至数千人”放弃参与白人至上主义运动。

在2018年底，在匹兹堡大屠杀事件发生11天后，这项计划的资金被取消了。

图片版权 Getty Images Image caption 2018年，一个位于美国匹兹堡的犹太教堂发生枪击，11人死亡。

甄别右翼极端主义

根据皇家联合服务研究所（Royal United Services Institute）国际安全研究主任拉菲尔（Raffaello Pantucci）的说法，从历史来看，由于右翼恐怖主义分布散乱，在西方更难发现。

该组织的研究强调，欧洲右翼恐怖分子有倾向成为“孤独演员”。与伊斯兰极端主义者相比，欧洲右翼恐怖分子不太可能表现出明显的行为变化，或与朋友和家人讨论袭击计划。

数据中显示，40％的极右翼“孤独演员”主要是偶然发现的，而偶然发现伊斯兰极端分子的比例为12％。

拉菲尔说，“我们看到，更多孤立的人士通过在线社区相互联系”。他说，这可以帮助情报机构追踪极右翼恐怖主义。

但是，他补充说：“（情报机构）仍然认为极右翼恐怖主义的威胁较小，其规模并不像伊斯兰极端主义那么大。”