图片版权 Reuters Image caption 英国脱欧乱局中，首相特蕾莎·梅面对党内党外的巨大压力。

本周末，英国首相特蕾莎·梅的日子不好过：内有“党内野心家逼宫”，外有鼎沸民意要求就脱欧协议二次公投。

英国执政保守党高层向BBC透露，如果首相特蕾莎·梅承诺下台，她达成的脱欧协议或许能在党内获得支持。

英国保守党议员表示，如果他们知道特蕾莎·梅将辞职不再主导与欧盟谈判的下个阶段，他们有可能“勉为其难”支持现有的脱欧协议。

逼宫

图片版权 Getty Images Image caption 英国星期天报纸披露了有意接替特蕾莎·梅的保守党大将：大卫·利丁顿（左一），麦克尔·戈夫（左二）。利丁顿已经表示自己支持首相。

面对保守党内的逼宫局面，梅首相也并不是没有任何支持。英国财政大臣菲利普·哈蒙德周日在天空卫视表示，换首相无济于事，换执政党也无济于事。

英国《星期天泰晤士报》报道称，梅首相实际上的副手，留欧派的大卫·利丁顿（David Lidington）被列为接班人，而小报《星期天邮报》则称脱欧派的环境大臣麦克尔·戈夫（Michael Gove）是“都认可的人选”。

利丁顿已经表态，自己“百分之一百支持首相”。

BBC政治事务编辑劳拉·昆斯伯格（Laura Kuensberg）表示，本周末有相当认真的动作，“可能翻天覆地，也可能一成不变”。

图片版权 PA Image caption 3月23日，伦敦举行大规模示威游行，要求将脱欧协议交于民众第二次公投表决。

对保守党资深议员的逼宫消息，首相府唐宁街10号已经否认梅首相有任何被逼下台的可能性。

政变风云

周日（3月24日）英国报纸报道称，内阁大臣们正在策划政变，在今年晚些时候保守党正式选举领导人之前，争取先让特蕾莎·梅下台，找一位临时看守领导人。

不过，究竟谁又将取而代之呢？英国保守党内部的脱欧派和留欧派之间并没有定论。

上个星期，梅首相被迫要求欧盟推迟执行《里斯本协议》50条，延迟脱欧之后，在党内党外面对越来越大的辞职压力。

脱欧局面至此，保守党内部当然有人觉得她有不可推卸的责任，应该引咎辞职。

而英国主要反对党工党，则一再批评保守党的脱欧政策，希望推动大选争取工党上台执政。

梅首相与欧盟达成的脱欧协议，在英国议会两次被议员以压倒性多数被否决。现在尚不清楚的是，她是否将在下周第三次提交议会审核。梅首相给议员们写信表示，她只有在得到足够支持的情况下，才会第三次“闯关”。

民意

Image caption 组织者说，伦敦百万民众抗议脱欧，规模之大与2003年的反战游行人数不相上下。

周六（23日），成千上万的民众在伦敦市中心举行抗议示威，要求就脱欧协议举行第二次公投。

抗议人士举着欧盟旗帜和标语牌，呼吁任何脱欧协议都应该得到第二次公投的同意，参加抗议示威的包括伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Khan）、苏格兰首席部长尼克拉·斯特金（Nicola Sturgeon）和工党二把手汤姆·华生（Tom Watson）。

周六示威抗议的组织者说，参加的人数超过百万，与2003年参加反战游行的人数不相上下。2003年的那次游行被列为本世纪伦敦最大规模的游行示威。

上周，一名77岁的退休讲师玛格丽特·乔治亚都（Magaret Georgiadou）发起网上请愿，呼吁不执行《里斯本协议》50条，让英国留在欧盟。在短短时间内迅速获得4百多万人的签名支持，成为英国议会网站上有史以来最多人支持的请愿倡议。

图片版权 UK Petitions Image caption 截至周日（3月24日）中午，不执行脱欧50条的请愿已经获得近500万民众的联署支持。

虽然她的请愿呼吁受到如此广泛的支持，但她同时也收到了死亡威胁：有人给她打电话，还有人在她脸书上留下恶言。

下一步

上周，欧盟领导人同意，将英国脱欧的日期从3月29日，延迟至4月12日。

如果梅首相的脱欧协议下周能够获得议会通过，欧盟已经同意可以将脱欧期限进一步延迟至5月22日。

如果议会第三次否决脱欧协议，英国又拿不出第二套可行方案，那么英国将在4月12日脱欧。