图片版权 Musée d'Orsay Image caption 本次画展上展出的《罗纳河上的星月夜》( Starry Night Over the Rhone)

闻名世界的荷兰艺术家文森特·梵高(Vincent Van Gogh)英年早逝,但是他曾经在英国度过三年时光。

伦敦泰特美术馆(Tate Britain)最新推出的大型画展,共展出了50幅梵高的画作,其中包括一些他的名作,都展示了他在伦敦的生活情况以及英国的景色如何影响了青年时代的梵高;而他又是如何影响了像弗朗西斯·培根(Francis Bacon)这样的英国的艺术家。

泰特美术馆的梵高画展不同寻常之处在于,走进前几个展厅,你发现自己置身于很多如美国画家詹姆士·威斯勒(James Whistler)、英国画家约翰·米莱爵士(John Millais)和法国雕刻家古斯塔夫·多雷( Gustave Doré)等其他艺术家的作品中。展品有画有雕刻。本次推出的《梵高与英国》画展主要讲述的就是环境背景。

泰特美术馆的这一画展,共有大约100幅作品,其中一半出自梵高之手。1873年,年仅20岁的梵高来到伦敦,离他成为一名职业画家还有多年。

图片版权 National Gallery/Joao Musa Image caption 梵高名作《向日葵》和《阿尔勒的女人》

画展中最著名的梵高名画包括他于1888年创作的《向日葵》和《阿尔勒的女人》,这两幅画通常保存在伦敦的国家美术馆(National Gallery)。巴黎的奥塞美术馆(The Musée d'Orsay )向本次画展出借了《罗纳河上的星月夜》( Starry Night Over the Rhone)。此画是梵高笔下最摄人心魂的景色之一。

泰特美术馆的馆长阿勒克斯·法尔科森(Alex Farquharson)说,梵高在伦敦生活的那几年,对尚在创作成长期的梵高有很深远的影响。“我觉得梵高在伦敦就好像上了三年大学一样。”

“他去过几乎所有地方,去过国家美术馆和多维茨美术馆(Dulwich Picture Gallery)。我们这次从多维茨美术馆借来了访客留言簿,上面有梵高的签名。”

“他不光学了绘画,他还培养出了对狄根斯等当时英国作家们的喜爱。”

伦敦市中心考文花园南安普敦街上当时有个法国艺术品经销商Goupil公司。梵高在英国的三年,是为这家经销商打工。慢慢地他越来越不喜欢这份工作,虽然他当时他还没有开始自己的创作,但每天的工作就是评估艺术作品,思考艺术价值。有的作品他觉得赏心悦目,有的作品他觉得枯燥乏味。在这样的过程中他的艺术本能越来越强烈。

图片版权 Pushkin Museum Moscow Image caption 《犯人的庭院》与古斯塔夫·多雷的一幅早期作品非常相似。

梵高在伦敦期间,寓居在伦敦布里克斯敦区哈克福德路87号(87 Hackford Road),与女房东及其女儿一起生活。1973年,为纪念梵高,这幢房子的外墙上挂了一个蓝色的匾牌。

2003年,剧作家尼古拉·怀特(Nicholas Wright)推出的舞台剧《文森特在布里克斯敦》在伦敦大受好评,还曾风靡美国百老汇,梵高以前不为人知的这段伦敦生活经历引起了外界的注意。

泰特美术馆馆长法尔科森说,版画在维多利亚时代非常兴旺发达,对梵高的影响也巨大。

“古斯塔夫·多雷曾有一幅版画,画的是伦敦监狱中的欠债人。梵高在他临终前不久,也画了一幅非常类似的画,叫《犯人的庭院》,是彩色的。这幅画收藏在莫斯科普希金博物馆,这次也参展了。”

“梵高是在普罗旺斯的精神病医院中画的这幅画,他的精神状态很差,除了主题之外,也能看出很明显的风格上的影响。这幅画的画面非常灰暗。”

图片版权 Estate of Francis Bacon Image caption 法朗西斯·培根的《梵高画像》与梵高作品风格非常相似

在画展的最后几个展厅,展出的是梵高对其身后艺术家的影响。

梵高艺术生涯的转折点出现在1910年。当时艺术批评家罗杰·弗莱尔(Roger Fry)组织了一次后现代印象派作品展,向艺术爱好者们推介了梵高。梵高一时名声大噪,人们这才得知这位大约20年前在巴黎自杀身亡的艺术天才。

本次泰特美术馆的展览,还包括一些1901-1910年代英国爱德华七世时期媒体对梵高作品所写的评论,其中有些非常尖酸刻薄令人震惊。在世俗的眼中,梵高是一个切掉自己耳朵的荷兰疯子。你可以从这些评论中看到梵高的这个形象是如何出现的。

图片版权 Estate of Vanessa Bell Image caption 范妮莎·贝尔(Vanessa Bell)的《葡萄园》(The Vineyard )被选为受梵高启发而创作的示范性作品。

法尔科森说:“我们必须牢记的是,梵高去世时,英国几乎没有人知道他。他的个人画展等到1922年才有安排,而具里程碑意义的大型梵高画展是1947年由泰特美术馆推出。”

“1947年的画展向一代年轻艺术家隆重介绍了梵高,当时他成为世界上最有名气的艺术家。这是泰特美术馆自那之后首次再开梵高画展。”

本次展览中最引人注目的其他艺术家的作品包括弗朗西斯·培根1957年创作的组画《梵高像》。这些作品以梵高创作的《走路去塔拉斯康的画家》(The Painter on the Road to Tarascon)的照片为根据。可惜的是,这幅画在第二次世界大战中失踪,至今下落不明。

法尔科森说,培根的作品很有震撼力。“他们显然受到梵高的影响,但是培根比原创走得更远。不过你可以看出来梵高的用笔是如何影响了几十年之后的艺术家。”

与所有其他梵高画展一样,泰特美术馆的这次画展融会了艺术的大美和深深的悲哀。

法尔科森认为,正是这样的融合说明了梵高至今仍然对当今世界有魅力的原因。

“来自内心深处的刻骨之痛,给观众带来有疗伤抚慰特效的美,我觉得这就是梵高作品的震撼力。”

