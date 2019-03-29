Image caption 英国前首相卡梅伦三年前发起脱欧公投，现在依然“无怨无悔”，同时表示支持特雷莎·梅首相。

本来英国应该在3月29日脱离欧盟，但好/坏事多磨，又有新的议案要投票表决，脱欧继续延期，前方道路上还蜷伏着各种未知数。回想这三年的历程，人们想起了一个几乎被遗忘的名字：英国前首相卡梅伦。

他三年前发起脱欧公投，打开潘多拉魔盒。但他现在在哪里？

英国脱欧之路过去三年来波诡云谲，程序繁复，曲折逶迤。在各种争论和谩骂间，卡梅伦淡出了公众视线。

不过，沉寂多时的前首相近日再度亮相，接受独立电视台（ITV）采访，直言对发起公投不后悔，并声援自己的继任特雷莎·梅首相。

他说：“我支持首相。她寻求跟欧盟达成伙伴关系协议，我认为做得对，很正确。”

卡梅伦认为，无协议脱欧不是件好事。

至于此前一直很少接受采访，卡梅伦的解释是，梅首相现在的工作已经够艰难了，如果她的前任在这种时刻发表评论只会给她增压添乱。

"我要说的是，我支持她，祝她好运。"

对卡梅伦的政治生涯来说，可谓成也脱欧，败也脱欧。他2016年发起脱欧公投，结果出来后为履行诺言辞去首相职务，随即逐渐淡出公众视野。

他在这三年里写了本自传，估计会透露不少他在唐宁街10号里最后那段日子悲喜交加的细节。

除此之外，卡梅伦还在忙什么？历史将如何记住他？

图片版权 Getty Images Image caption 本来以为4月29日脱欧的，结果又延期了。脱与不脱，两个阵营都紧急叫停原定行动计划。

卸任领导人“规定动作” ——写回忆录

卡梅伦辞职以后，大部分时间用来写回忆录。据报道他专门为此花2.5万英镑买了个牧羊人的小木屋作为书房，据说还曾一度陷入"写作瓶颈"。

英国《观察家报》说，把曾经发生的一切用白纸黑字写下来，等于强迫他重新经历一边"痛苦的决策过程"，个中滋味旁人不容易体会。

据他的朋友对《星期日泰晤士报》透露，卡梅伦原计划2018年秋季出版回忆录，但为了避免书里涉及脱欧问题的评论和观点影响英国与欧盟的谈判，决定把出版日期推迟到2019年9月。

现在可能除了作者、编辑和少数看过书稿的人知道卡梅伦在自传里是怎么写当年内阁同事在脱欧这件事上的表现。

据知情者对媒体透露，卡梅伦对脱欧派主力迈克尔·戈夫当年"背信弃义"在公投前不久倒戈加入脱欧阵营痛恨之极，至今难以释怀，而对同样力主脱欧的鲍里斯·约翰逊责难却没有那么深切，虽然约翰逊对卡梅伦下台也出了力。

实际上，《星期日泰晤士报》说，卡梅伦现在其实在设法跟自己的伊顿公校校友约翰逊修复私交，改善关系。去年秋天，卡梅伦邀约翰逊一起打网球，然后共进晚餐。

卡梅伦似乎并不在意让别人知道他不记恨约翰逊。

图片版权 Getty Images Image caption 卡梅伦就任首相期间曾大力倡导加强与中国的贸易合作。图为习近平2015年访英期间与卡梅伦到访一家酒吧，品尝了英国传统美食炸鱼和薯条，一人喝了一大杯（一品脱）黑啤酒。

头衔不少 工作挺忙

除了写回忆录，卡梅伦也在做一些其他事，包括负责全国青年服务基金会（National Citizen Service）的扩大。他在任时主导设立了这个为青少年提供技能培训的项目并担任项目赞助人委员会主席。

这个基金会组织15-17岁的青少年参加户外活动和旅行，策划青少年社会活动项目并为此筹款。卡梅伦的工作是设法吸引更多各党派要人和业界专家参与并支持这个项目，扩大其服务覆盖面。

另外，他也像其他前任政界要人一样做公共演讲，为他安排这类演讲的机构，WSB（Washington Speakers Bureau）的嘉宾名册上还有英国前财相奥斯本。据悉奥斯本曾经在二个月内挣了超过50万英镑的演讲费，但卡梅伦的收费比奥斯本低。

WSB网站上有卡梅伦的个人介绍，形容他是"21世纪初期最具全球影响力的人物之一"，他可以传授经验，分享在国际局势极度动荡不安的时期担当领袖的体会。

卡梅伦目前同时在若干机构担任董事。不过，他除了写回忆录、做演讲和为NCS推广、筹款，绝大部分时间投入中英基金（UK-China Fund）— 他从2017年起就担任中英基金副主席。

这是个投资基金，主攻方向是中英两国在科技、医疗、能源和制造业的合作。

基金创立前后曾引发利益冲突的质疑。卡梅伦如果要为这个基金向政府部长们游说，政府事先必须得到议会的直接批准。

图片版权 Getty Images Image caption 英媒说，卡梅伦想重返政坛，在内阁谋求一席，主内、主外都可以。

他会重返政坛吗？

一切都在风中飘荡。去年深秋季节，曾有传闻说卡梅伦在考虑将来要不要在政府内阁谋个高级别的职位。

据英国小报《太阳报》记者汤姆·邓恩透露，卡梅伦曾对朋友诉苦，说自己在家闲着实在无聊得要命，想着要能在下一届保守党政府里当外相应该很不错。

邓恩从卡梅伦这位朋友嘴里还听说，卡梅伦经常表露出希望在政府里担任要职的愿望，内政外交都可以。邓恩引述这位消息来源说："他（卡梅伦）才52岁，还是个小伙子呢。"

从社交媒体上对这种风声的反应来看，有些议员对他的这种想法感到愤怒。当然，历史上也不是没有卸任首相若干年后又进入内阁的先例。

不过，卡梅伦的议会大厦通行证2019年3月上旬作废了，因为他没有及时去续期。

《每日邮报》报道说，英国有400多为前任政界领袖持有进出议会的通行证，卡梅伦是其中之一。他可以凭这张通行证在议会大厦院内享受优惠服务，比如价格打折的餐饮。

但是，报道说，因为一个"令人尴尬的行政手续之故"，卡梅伦从这个名单上被剔除了。当然，再办一张通行证也不是完全不可能。

图片版权 PETER MACDIARMID/AFP/Getty Images/ Image caption 萨曼莎设计时装。但据称她对时刻处于聚光灯下的首相夫人生活并不很喜欢。图为卡梅伦和萨曼莎2012年5月在地方选举投票站投票后手拉手出门。

卡梅伦夫人呢？

她在做时装设计。2017年1月，萨曼莎·卡梅伦在《时尚》（Vogue）杂志上推出最新系列：Cefinn，下半年开始上架销售。

跟随丈夫搬进唐宁街10号首相官邸前，萨曼莎曾经为高端品牌Smythson工作过，2009年还荣获Glamour 杂志的年度最佳配饰设计师大奖。

《每日电讯报》发现，卡梅伦夫人住在唐宁街期间还去上过服装制作培训课，后来决定走自己设计品牌的路。

2018年，她告诉《泰晤士报》，说实话，住在唐宁街10号感觉并不很好，除了有机会结识一些非常出色的人物之外，基本上就是枯燥乏味。她最不喜欢做的一件事就是向公众挥手致意。

另外，作为首相夫人，她的穿着也时刻被媒体盯着。萨曼莎很快意识到，自己要是穿一件色彩鲜艳的衣服，马上照片就会上报纸头版，就会提高某个慈善组织，或者她丈夫，的知名度。

历史将如何记住卡梅伦？

无疑，英国正在书写历史。

问题是，未来的人们会怎么看卡梅伦和这次脱欧呢？

梅首相称他是个“了不起的首相”，《卫报》评论版出现了“史上罕见的大败局”始作俑者、“令人错愕的极度愚蠢”之类的标签。

英国时事评论员桑布鲁克（Dominic Sandbrook）在《新政治家》（New Statesman）期刊上撰文表达自己的看法：

“历史根本不会记得他。”