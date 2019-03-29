英国首相脱欧协议第三次被否决 辞职压力倍增

图片版权 Getty Images Image caption 梅首相在表决前的发言中，再呼吁议员支持议案，重申自己"已准备好比原先计划更早离任"，以为国家和政党做正确的事。

英国议会周五（3月29日）表决脱欧协议，以344票反对、286票支持，第三次否决首相特蕾莎·梅（Theresa May）的脱欧协议。

这意味着英国无法在5月22日协议脱欧，必须在4月12日前提出脱欧新方案或无协议脱欧。

特蕾莎·梅表示，英国必须找到“继续推进的替代方案”，这“几乎肯定”涉及参加欧洲议会选举。

数以千计支持脱欧的民众在议会大厦外面举行示威，抗议推迟脱欧进程。抗议活动导致交通一度陷入瘫痪。

特蕾莎·梅必须在4月12日之前争取延长谈判过程，以避免造成无协议脱欧的局面。

图片版权 Reuters Image caption 数以千计支持脱欧的民众在议会大厦外面举行示威，抗议推迟脱欧进程。抗议活动导致交通一度陷入瘫痪。

根据此前欧盟峰会议定的流程，英国脱欧的下一个关键日期是4月12日：要么于当日无协议脱欧，要么在那之前向欧盟申请长期延期，但这也意味着英国必须参加5月23-26日的欧洲议会选举。

特蕾莎·梅的脱欧议案再被否决后，欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）在投票结果公布后立即宣称，将在4月10日召开紧急欧盟峰会商讨如何应对。

鉴于英国议会绝大多数议员反对无协议脱欧以及议员们们还将在周一（4月1日）就一些替代方案举行意向表决，梅首相表示，英国必须找到“继续推进的替代方案”。

唐宁街10号首相府表示，英国5月参加欧洲议会选举并不是“不可避免”。

此前，特蕾莎·梅3月27日表示，若脱欧协议在第三次尝试中获得通过，她将辞职，以确保新领导人顺利开启与欧洲未来关系谈判的下一步。

最新投票表决议案包含两部份，即具法律约束力的《退出协议》，当中涵盖英国和欧盟的"分手费"、公民权、过渡期、北爱"边境保障措施"等细节，以及另一份《英欧未来关系政治宣言》。

欧盟认为，英国与欧洲议会必须通过《退出协议》，英国方能脱欧。而《英欧未来关系政治宣言》不具法律约束力，英欧将在脱欧过渡期内，就未来的政治、贸易以及安全等关系进行谈判。

梅首相在表决前的发言中，再呼吁议员支持议案，重申自己“已准备好比原先计划更早离任”，以为国家和政党做正确的事。

欧盟上周四（21日）已同意，如果英国议会通过首相的脱欧协议，英国可延至5月22日脱欧；一旦协议被否决，英国必须于4月12日前决定前途，包括是否参加欧洲议会选举，甚至是无协议脱欧。