英国脱欧：无协议风险下欧盟国家做了哪些准备？

英国脱欧僵局中，首相特蕾莎·梅及其内阁正在考虑将被议会已经三次否决的脱欧协议再一次提交议会，希望这第四次闯关能得到议员们的多数支持。

周五（3月29日），英国脱欧协议在议会第三次遭否决，尽管梅首相承诺，如果协议获得通过，她愿意辞职。

梅首相面对自己苦心经营的脱欧协议在议会一而再再而三地被否决后表示，英国需要“寻找另一条出路”。因此，首相府消息人士透露，梅首相将继续努力，在议会争取支持，特别是周五的投票表决中，反对票只比支持票多了58票。这显示“方向是对的”，还需继续努力。

英国政府加紧了制定计划面对无协议脱欧，范围包括交通、能源、食品和饮水。

与此同时，在欧盟方面已经在积极准备可能出现的英国无协议脱欧。欧盟委员会表示，4月12日英国无协议脱欧的局面“可能出现”。

欧洲委员会

欧洲委员会3月25日宣布，已经完成了英国无协议脱欧的准备工作。

一旦出现无协议脱欧的局面，英国将成为没有任何过渡性安排的国家，“所有欧盟主要法律和条规都将不再适用于英国。这显然将给公民和商务活动带来严重的影响。”

在此情况下，欧盟与英国的关系，将由国际法规范，其中包括世界贸易组织的规定。欧盟将有必要在所有与英国的边境立即实施规定和关税，以及必要的通关检验，以符合欧盟的卫生和植物检疫标准。

欧盟警告，虽然各成员国已经作了一定的准备工作，但是这一类的边检工作将在边境造成严重的延误。

不过，欧洲委员会没有明确说明，英国北爱与爱尔兰边境将怎么办。这是英国脱欧僵局中一个极为重要的议题。

下面来看看一些欧盟国家的准备措施：

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爱尔兰

爱尔兰已经为英国脱欧准备了相当长的时间。

显然，英国无协议脱欧将给爱尔兰经济带来严重的问题。

爱尔兰在今年2月通过了英国无协议脱欧立法，其中包括方方面面的重要问题，如允许养老金和其他福利得以支付，跨边境铁路和公交汽车服务继续，以及让爱尔兰公民可以继续像现在一样获得边境外的其它所有服务。

不过，爱尔兰立法中并不包括最重要的问题：未来与北爱的陆地边境究竟该怎么办。

爱尔兰、英国和欧盟都表示，希望避免在边境出现实在的边检关口。但是欧盟方面说，边境上的货物检查还是有必要进行的，欧盟和爱尔兰正在讨论协商在爱尔兰境内离北爱边境稍远处安排货物检查。

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法国

法国的海关已经在采取措施准备英国脱欧，计划在2020年年底之前额外招募700名员工应对脱欧局面。

法国还在网上公布了详细的说明，为运输鲜、活动物、鱼类以及化学品、药品和废料提供建议和指引。

法国计划开支5千万欧元扩大港口的基础设施，为增加的海关人员和边检设施提供场地。如果英国无协议脱欧，法国将设立新的边防检查站，检查食品、植物和动物。

为了动物方面的检查，法国已经推出了快速培训，117名新的动物检疫人员已经受训准备上岗，其中绝大部分将驻守在加来港。

法国议会今年1月通过法律，让政府而不是议会有权引入新的紧急措施，应对英国无协议脱欧。这一法律甚至对生活、工作在法国的英国公民做出了规定。

法国政府网站上给公民和公司都准备了有关建议和指引。

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德国

德国公布的英国脱欧信息没有法国多，这让德国的一些商界领袖和反对党人士很不满意。

德国政府特设了一个英国脱欧内阁，由总理默克尔亲自挂帅。德国表示，已经充分做好了准备应对可能的任何结果，其中包括英国在4月12日无协议脱欧。

德国在幕后与法国一样也做了大量的准备，其中包括招聘更多人手应对英国脱欧。

在关系到社保、税务和金融服务方面，德国政府已经提出了新的法案，旨在为无协议脱欧创造法律的确定性。但是德国政府表示，当务之急是保护英吉利海峡两岸公民的利益。

如果英国无协议脱欧，德国将让英国公民有三个月的居住权和工作权，在此期间所有权利不变。但在此期间，英国公民必须申请居住许可证。

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荷兰

荷兰一直为英国脱欧繁忙准备。去年，荷兰政府表示，鹿特丹港口需要额外增加900海关关员，和145名动物检疫兽医。

荷兰外交部还公布了《英国无协议脱欧影响公告》，其中警告如果英国无协议脱欧将伴随有影响和问题。

公告说，321名海关关员已经准备随时上岗，另外14名边防守卫将对进入荷兰的英国公民进行检查。

这一公告详细说明了公民的权利。英国公民及其家属在脱欧之前合法生活在荷兰的将在15个月的时间内通过暂住证继续保留他们的生活、工作和学习权。

荷兰政府估计，大约4万5千英国公民以及家属目前在荷兰有居住权，大约2万人在荷兰工作。

英国在荷兰学习的学生还将继续，但是任何计划在无协议脱欧之后到荷兰学习的学生将比现在支付高得多的学费。

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西班牙

西班牙宣布需要额外增加860个机场和港口工作人员，应对人员、货物和动物的边检。

但是与其他很多国家一样，公民居留权是最为紧迫的问题。3月1日，西班牙内阁批准《英国人在西班牙措施》，让英国公民在无协议脱欧的情况下仍然能够继续像现在一样生活。

如果英国真的无协议脱欧，这一措施将成为法律，那么生活在西班牙的英国人，必须在2020年12月31号之前申请外国人身份证，以保证他们的合法居住身份。

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直布罗陀

西班牙的预备方案包括了直布罗陀，不过某些额外的条件可能会适用，其中包括西班牙在有关直布罗陀，这个英国海外属地未来与英国和欧盟涉及协议问题的否决权。

目前约有9千西班牙人在直布罗陀工作，西班牙政府说，现在的预备措施将确保他们与英国公民一样享受同等权利。

直布罗陀政府应对无协议脱欧的准备工作，主要放在其与西班牙边境，每天有成千上万的人要通过这一边境，一旦无协议脱欧，边境可能出现延误。

直布罗陀政府还发出了一些通告，为公民提供医保、驾驶、学习、银行、手机漫游等问题的建议。