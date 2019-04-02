图片版权 Reuters Image caption 两年前，首相特蕾莎·梅正式向欧盟表示，英国将脱离。

两年前，英国其中一份最大的报纸头条一条巨大标题在呼叫：“Freedom!（自由！）”

当时的《每日邮报》（The Daily Mail）在庆祝，英国正式告诉欧洲联盟（EU），英国脱欧将会在2019年3月29日这一天发生。

其他报纸也加入了喊叫。“亲爱的欧盟，我们要离开你了，”一份报纸这样写道。“历史的眼睛正在注视，”另一份这样说。

然而，英国铁定不会如期脱离欧盟了，而3月29日也像近几个月里的很多天一样，让这个国家在政治僵局当中过去。

标记这一天的事件，是英国下议院又一次否决由首相特蕾莎·梅（Theresa May，文翠珊）提交的脱欧协议方案——这已是令人感到羞辱的第三次。

没那么简单

“我们投票脱欧之后的那天，我们就会把所有牌拿在手上，想选哪条路就选哪条路，”英国现任环境事务大臣迈克尔·戈夫（Michael Gove，高文浩）在英国公投脱欧之前不久曾经这样预测。

图片版权 AFP Image caption 脱欧派支持者曾经很有信心，英国在与欧盟的谈判当中将处在有利位置。

其他支持脱欧的资深政客当时也是同样地信心满满。

“我们是一个太有价值的市场，欧洲不能把我们挡在门外，”后来在英国脱欧事务大臣的位置上做了一年的大卫·戴维斯（David Davis）当时这样承诺。

“投票脱欧之后几分钟，奔驰（Mercedes）、宝马（BMW）、大众（VW）和奥迪（Audi）的首席执行官们就会去敲响（德国）总理默克尔的门，要求在德国进入英国市场的通道上不要有障碍。”

但是，现实却是另一回事。

欧盟的谈判代表看来并没有觉得英国像自己想的那样将所有牌都拿在手上。

相反，欧盟坚持自己的既定原则，要对贸易实施限制，除非英国允许英国和欧盟国家之间的人口自由流动，而这是脱欧派支持者所不接受的。

“恐吓计划”

但是，在脱欧派倡议人士对情势发展感到意外的同时，留欧派支持者对于未来的预测能力也没有强多少。

图片版权 AFP Image caption 时任首相卡梅伦就英国在欧盟的身份发起了公投，并游说留欧。

时任财政大臣乔治·奥斯本（George Osborne）在游说不要离开欧盟的时候曾经预测，投票支持脱欧将会“导致大约50万人失业，GDP将会缩减3.6%，实际的平均薪酬也会更低。”

发起此次公投的前首相大卫·卡梅伦（David Cameron）则称脱欧是“自毁的选择”。

但是，在原定的脱欧日当天，英国并没有陷入大规模的经济灾难，而说脱欧是“恐吓计划（Project Fear）”的预言也没有实现。

相比之下，英国的失业率达到1975年以来的最低水平，英国的经济增长速度也高于德国、法国和意大利。

图片版权 Getty Images Image caption 在公投脱欧之后，公众和议员在具体如何脱欧的问题上意见仍然两极。

投票脱离欧盟之后，既没有英国谈判者走过场式的轻易过关，也没有带来一场经济灾难。

相反，对于大多数人来说，生活如常继续——只有威斯敏斯特宫内的政治崩塌。

看不到尽头

在如何管理贸易和英国与爱尔兰边境人口自由流动的问题上不能达成协议时，脱欧进展就有理由停止，这就是所谓的北爱尔兰“担保方案（backstop）问题”。

讽刺的是，帮助令英国铁定不能按时脱离欧盟的正是那些死硬派的脱欧支持者。

图片版权 PA Image caption 梅首相的脱欧计划已经多次被下议院否决。

他们认为首相特蕾莎·梅同意的方案当中有太多限制，于是他们屡屡帮助投票否决她的脱欧协议方案。

脱欧被延迟到最早于4月12日进行。

下议院最近一共八次就不同的脱欧方案进行表决，结果是全部否决。

他们下周将再次作出尝试，但是目前并没有明确的方向能够令英国摆脱这场脱欧危机。