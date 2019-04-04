图片版权 Getty Images Image caption 这个鞭子的功能也是控制、惩罚

英国脱欧脱到/拖到如火如荼，一个从前几乎永远在屏幕后、阴影中的重要人物登台亮相：党鞭。

岂止是被推到台前，还不时成为镁光灯聚焦的中心呢！

那么，什么是党鞭？他手中长鞭杀伤力有多大呢？

什么是鞭？

让我们先从什么是鞭说起。

汉字中，鞭，作为名词的原始意思是：驱使牲畜的用具，柔软如绳；作为动词，是指用鞭子抽或者打，引申意思是鞭责、鞭策。

在中国古代，钢鞭是十八般兵器之一，和刀枪剑戟一样可以致命。

之所以扯到这里，是因为，搞懂了鞭字的本意和引申意思，也就基本上明白了英国“党鞭”和他/他们的职权了。

什么是党鞭？

图片版权 Getty Images Image caption 保守党首席党鞭史密斯：如今日子真难过

说白了，党鞭（whip）就是党内的纪律主管，职责是确保自己党派的“人大代表”——下院议员——按照该党的既定方针投票；确保在有重要投票任务时所有该来的代表都来投票，不得泡病假、开小差等。

执政党在议会中多数席位不够明显时，党鞭的作用更加重要：因为，每一票都可能都是决定性的。

比如最近在脱欧过程中，有一项非常关键、决定性的议案，最后以一票的微弱多数获得通过，一票！可见党鞭有多重要。

党鞭可以是一个人，也可以是一群人。一群人组成的党鞭办公室中，领导是首席党鞭。

目前英国执政的保守党首席党鞭(chief whip)是朱利安·史密斯（Julian Smith）。除了他，另外还有十几条党鞭协助工作。

党鞭的作用是维持党纪，议员的责任是“听党的话”（原文是“跟着鞭子走”，follow the whip）。

如果议员自己的“三观”和党发生冲突，投票时违背了党的方针，问责、处罚的任务也归党鞭。处罚程度取决于错误多严重。

英国版“中纪委”？

图片版权 Xinhua Image caption 中共党鞭王岐山

和中国大陆政坛对比一下，党鞭办公室最对口的恐怕要算是中共中央纪律检查委员会。

与首席党鞭职权、职责最相似的，大概要算是中纪委书记。

中共最有名的一位中纪委书记王岐山，英媒报道中也曾称他是中共党鞭。据说，王岐山本人还是《纸牌屋》中那位重要角色、党鞭的粉丝呢。

怎么起了这么个怪名？

Image caption 英国传统活动：猎狐

党鞭英语是Whip——鞭。

据说，这起源于英国历史悠久的猎狐。猎狐中有个术语whippers-in，指的是在猎犬队伍后面的那位骑手。他长鞭挥到啪啪啪，让猎犬保持队形，防止个别猎犬“开小差”。

重要的事情说三遍？

图片版权 Getty Images Image caption 记得老师给你改作业吗？下划线，说明很重要

你有没有过这样的经历：一看到邮箱里老板直接发给你个人的邮件就冒冷汗？议员收到“鞭”的时候感觉可能也差不多。

“鞭”也指议员每周收到的党鞭例行邮件，通告他们议会一周议程，哪些议案需要去投票，更重要的：你应该怎样投票！

这些事项按重要程度排序，标明重要程度的方法很原始：下划线。

一线鞭令（one line whip）：不愿意来可以不来。如果来了，就要按党的方针投票

二线鞭令：如有特殊原因可以提前请假，获得批准之后可以不用来投票

三线鞭令：必须来投票，必须来投票，必须来投票！必须按党的方针投票

反复违背一、二线鞭令，可能要受党内警告处分。三线鞭令相当于“甲级动员令”，违背后果相当严重。最严厉的惩罚是“收回党鞭”（withdraw the whip），实际含义：开除党籍啦。

不过，丢了党籍，并不等于丢了“人大代表”的头衔，议员还是可以继续当下去，但只能算独立议员。好处在于，以后就可以不用投违心票了。

退党后果多严重？

图片版权 Getty Images Image caption “千面政客”？

如果议员确实不愿意违心投票，可以主动提出“解除党鞭”（resign the whip），大意是半退党，具体规定非常复杂，恕不细数。

不过在英国，退党、开除党籍，并不一定意味着政治生涯从此画上句号，东山再起还是有可能的。出路包括：做独立候选人；跳槽加入另外一家政党；求得原谅"恢复党鞭"、重新归队；党主动找你、为你恢复党籍。

英国最著名的前首相丘吉尔，就曾两次退党（保守党——自由党——保守党）。此举颇有见风使舵之嫌，因此这位首相也被批评者称为千面政客。