调查：哪一国家年轻人性爱滥用酒精毒品最严重

图片版权 Getty Images Image caption 一些年轻人喜欢在性爱中使用毒品提高快感。

根据一项全球毒品调查（the Global Drug Survey）结果显示，跟美国、加拿大、澳大利亚以及其他欧洲国家相比，英国人更可能在性行为中使用“娱乐性毒品”。

其中，尤其是英国年轻人以及高收入者更愿意用毒品来助性。

参与该调查的人有22000人之多。

调查发现人们在性爱中最常用的毒品包括：酒精、大麻、摇头丸以及可卡因等。

研究人员表示，了解人们使用毒品的习惯非常重要。因为毒品既能给人带来快感，也能伤人。

因此，通过和使用者互动，可以为他们提供减少毒品危害的更让人信服和细致的相关信息。

以酒助性

图片版权 Getty Images Image caption 饮酒助性

参与调查的58%男性和60%女性称在过去一年中，他们在性行为前曾“饮酒助性”。

此外，可卡因、摇头丸和喵喵（mephedrone）也是很受英国人青睐的性爱毒品。

喜欢在性行为中使用毒品的人有男有女，以及性取向不同的人士。但相比之下，同性恋男子和双性恋男性“更有可能在性行为中使用毒品”。

其中，同性恋男子在性行为中使用毒品的比例比异性恋男子高1.6倍。

该调查报告的主要作者之一，伦敦大学学院的劳恩博士表示，知道了使用者人群后，减少使用毒品伤害的宣传就不应该只面对同性恋和双性恋男子，而是应该针对所有群体。

检查至关重要

图片版权 Getty Images Image caption 经常做检查，减少传染性病和艾滋病毒机会。

英国有关专家呼吁应该敦促那些在性行为中使用毒品助性的人经常进行检查，因为使用毒品后可能会导致人们冒险，作出平时不会做出的大胆行为，因此可能会增加感染性病以及艾滋病毒的风险。

所以，专家说最好让每个人都知道这样做的潜在风险，进行经常性检查。