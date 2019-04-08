盘点英国知名度最高的十大特产名牌与美食

你知道英国知名度最高的地方美食佳酿土特产吗？

很多人来英国，必吃英式早餐和炸鱼薯条。其实，英国各地颇有一些很具地方特色的美食佳酿和土特产，当地旅游信息上一定会详细说明。

然而，英国人自己对这些地方美食特产有多大的认可和了解呢？英国最新的一项研究调查，找出了在英国识别度最高的地方特色产品，其中绝大部分是食品，包括17种奶制品、16种肉产品、14种酒、13种鱼和9种水果、蔬菜和早餐谷物产品。

刚刚公布的《2019英国地方特色产品》（British GI Brands 2019）报告，总结了全英国共76项有地方标志的产品，它们中的很多在全世界销售，也受到欧盟的产地标志保护。下面来看看在英国最有知名度的十大地方特色产品：

图片版权 Getty Images Image caption 第十名：苏格兰牛肉(Scotch Beef）。产自苏格兰农场的特定品种的牛肉，对养殖以及屠宰过程都有规定。

图片版权 Getty Images Image caption 第九名：哈里斯毛料(Harris Tweed) 。产自苏格兰哈里斯岛的毛料，用当地盛产的羊毛为原料，传统上手工编织而成。

图片版权 Getty Images Image caption 第八名：威尔士羊肉（Welsh Lamb)。养殖在山青水秀威尔士的羊肉，味道鲜美肉质很嫩。

Image caption 第七名：康沃尔浓缩奶油（Cornish Clotted Cream) 。英式下午茶中的必备配料，康沃尔浓缩奶油与果酱一起抹在司空饼上混搭享用，别具滋味。

Image caption 第六名：坎伯兰香肠（Cumberland Sausages）。产自英国坎伯兰郡的香肠，猪肉馅含量必须超过九成，比一般的香肠要粗，盘起来可达半米长。

图片版权 Thinkstock Image caption 第五名：斯蒂尔顿蓝纹奶酪（Stilton Cheese）。斯蒂尔顿奶酪是受欧盟产品地理标志保护的奶酪种类之一，只有在德比郡, 莱斯特郡以及诺丁汉郡三个地区生产，且需遵守一些制作过程原则的干酪可以用此名字出售。

图片版权 PA Image caption 第四名：梅尔顿莫布雷猪肉馅饼（Melton Mowbray Pork Pie）。2008年，欧盟授予梅尔顿莫布雷猪肉派"产地标志保护"（PGI）——与香槟具有同样的卓著地位。

图片版权 Getty Images Image caption 第三名：苏格兰威士忌（Scotch Wisky）。1988年英国公布苏格兰威士忌法案，对材料、蒸馏制作方法、酒的度数等有严格的规定。

Image caption 第二名：泽西皇家土豆（Jersey Royal Potatoes) 。已经有140多年历史的这款土豆，有独特的清甜味道。每年这一品种的新土豆上市，意味着黑暗冬天的结束。

图片版权 Getty Images Image caption 第一名：康沃尔肉馅饼（Cornish Pasty）。传统的康沃尔肉馅饼馅料有：牛肉、土豆、芜菁和洋葱，以盐和胡椒调味后烤制。

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