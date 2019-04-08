盘点英国知名度最高的十大特产名牌与美食
- 2019年 4月 8日
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你知道英国知名度最高的地方美食佳酿土特产吗？
很多人来英国，必吃英式早餐和炸鱼薯条。其实，英国各地颇有一些很具地方特色的美食佳酿和土特产，当地旅游信息上一定会详细说明。
然而，英国人自己对这些地方美食特产有多大的认可和了解呢？英国最新的一项研究调查，找出了在英国识别度最高的地方特色产品，其中绝大部分是食品，包括17种奶制品、16种肉产品、14种酒、13种鱼和9种水果、蔬菜和早餐谷物产品。
刚刚公布的《2019英国地方特色产品》（British GI Brands 2019）报告，总结了全英国共76项有地方标志的产品，它们中的很多在全世界销售，也受到欧盟的产地标志保护。下面来看看在英国最有知名度的十大地方特色产品：
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