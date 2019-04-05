图片版权 Carly b. talbot Image caption 弗洛格摩别墅（Frogmore Cottage）是弗洛格摩庄园（Frogmore estate）的一部分。

英国王子哈里2018年5月与美国女演员梅根喜结连理，如今正在等待第一个孩子的诞生， 新家已修缮完毕，即将喜迁新居。

婚后被封为萨塞克斯公爵和公爵夫人的哈里王子与梅根，一直与兄嫂威廉王子和凯特同住在伦敦市中心的肯辛顿宫。

即将为人父母的哈里与梅根准备入住的新家，位于温莎堡附近，是弗洛格摩庄园（Frogmore House）的弗洛格摩别墅（Frogmore Cottage）。

弗洛格摩别墅虽然名气远不如伦敦市中心的肯辛顿宫，然而这个安静的角落同样是一个有历史有故事的地方。

王室世外桃源

图片版权 Getty Images Image caption 弗洛格摩别墅由夏洛特王后1792年兴建，作为隐居乡间躲避烦嚣的世外桃源。

如果哈里王子和梅根希望找一个居所，避开公众窥探的眼光，弗洛格摩别墅是一个再好不过的地方。

弗洛格摩别墅从一开始，就是王室成员躲清静的地方：远离尘嚣。

英国国王乔治三世的王后——夏洛特王后1792年兴建这个别墅时，就是为了让自己和女儿们有一个远离宫廷的去处。

当时英国的富裕阶层都很崇尚到乡间修建深宅大院，不过外表却很不起眼，颇有田园风格。

据历史学家海伦·拉帕坡特（Helen Rappaport）介绍，夏洛特王后希望和公主们有个地方躲开有“疯子”绰号的乔治三世。

“这个别墅就座落在温莎的领地上，但她可以离开王室生活，享受乡间的恬静。”

图片版权 Getty Images Image caption 英国国王乔治三世，在位近60年，但曾经多年精神状态极不稳定，有严重的精神病。

遭“痛恨”的导师

Image caption 作为英国女王维多利亚最宠的亲信，阿卜杜·卡利姆（Abdul Karim）却被很多王室成员痛恨。

阿卜杜·卡利姆（Abdul Karim）是来自印度的穆斯林，1887年从印度来到英国，在维多利亚女王在位50年金禧庆典时，是女王餐桌旁的仆人。

当时年仅24岁的卡利姆，应该给年迈的女王留下了深刻的印象，从此“飞黄腾达”，成为英国宫廷中的红人。

维多利亚女王封他为“导师”（munshi），跟他学乌尔都语和印度民情、事务，除了赐他各种荣誉封号，还经常厚赏，礼物之一就是让他住在弗洛格摩别墅。

作家希拉巴尼·巴苏（Shrabani Basu）说，维多利亚女王“每隔一天”就去别墅见卡利姆，“从没缺过一次课”。

巴苏2011年在印度发现了一些卡利姆的日记，其中的内容透露了女王与卡利姆不是母子，却胜似母子的亲密关系。女王在给卡利姆写信的签名包括：“爱你的妈妈”，“你最亲的朋友”。

1893年，卡利姆重新装修了这个别墅，此后与他的妻子在此生活。

然而，卡利姆与维多利亚女王的亲密关系却让王室和宫廷上下极为++不满。1901年，女王驾崩后，卡利姆在弗洛格摩别墅的生活，在英国的生活也告以中断。

维多利亚女王丧礼刚结束，继位登基的国王乔治七世立刻解除了卡利姆的职务，还派人到弗洛格摩别墅搜查，将他与女王之间的书信、文件、日记等全部销毁。乔治七世责令卡利姆立刻回印度。几年后，卡里姆在印度去世，终年46岁。

作家巴苏说：“女王是卡利姆的保护伞”。女王一走，“他们就把他扫地出门”。

Image caption 希拉巴尼·巴苏（Shrabani Basu）发现了女王的日记，有些内容透露了卡利姆与维多利亚女王的亲密关系。

流亡皇亲避难所

图片版权 Getty Images Image caption 1897年俄罗斯大公爵夫人谢丽亚·亚历山大德娜（Grand Duchess Xenia Alexandrovna）与女儿

1918年，俄国布尔什维克党人推翻了沙皇尼古拉二世，将沙皇及全家处死后，俄罗斯境内幸免于死的皇亲贵族，被他们的近亲——英国国王乔治五世派军舰接到了英国。

其中包括沙皇的妹妹，乔治五世的表妹——谢丽亚·亚历山大德娜大公夫人（Grand Duchess Xenia Alexandrovna）。

刚到英国时，大公夫人和孩子们曾独立生活了一段时间，但很快两手空空。

1925年，乔治五世让表妹一大家子住到了弗洛格摩别墅。 之后为了缓解过于拥挤问题，国王又将附近的帕克别墅也拨给表妹用。

研究英国和欧洲王室的专家玛琳·艾勒斯·柯尼克（Marlene Eilers Koenig）说，大公夫人搬进弗洛格摩别墅时，已经快到穷困潦倒的地步。

图片版权 Getty Images Image caption 沙皇尼古拉二世与英国乔治五世是表兄弟

投奔王室避难的这些亲戚们穷困潦倒，也就意味着根本没有多余的钱来打理弗洛格摩别墅。靠接济的这些住客们必须为别墅内的改装维修自己掏腰包，但是大公夫人财政状况“窘迫”，所以别墅年久失修。

1929年，英国工部一位官员写道：弗洛格摩别墅“状况极为恶劣”。

研究英国和欧洲王室的专家玛琳·艾勒斯·柯尼克说，“墙纸已经剥落，天花板肮脏不堪，墙上的石膏都掉了下来。这个别墅非常破败，不是刷一层漆就能翻新好的。”

历史学家海伦·拉帕坡特说，当时弗洛格摩别墅“几近荒废”，照明“靠油灯和蜡烛”，也没有一个可以冲水的马桶。

最后国王出了装修费用，还为表妹每年提供2400英镑的养老金。

乔治五世1936年去世后，继位的国王爱德华八世，即如今伊丽莎白女王的伯父，让表姑母住到汉普顿宫（Hampton Court）领地内的另一处宅子，公爵夫人谢丽亚·亚历山大德娜一家这才搬出了弗洛格摩别墅。

图片版权 Getty Images Image caption 英国萨塞克斯公爵和夫人——哈里王子与梅根预计本月将迎接他们的第一个孩子。

二次世界大战以来，弗洛格摩别墅据信一直是王室工作人员的居所，但是他们究竟是些什么人却至今无人知晓。

或许这能解释为什么在哈里王子和梅根的眼中，温莎“是个很特别的地方”。

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