图片版权 Getty Images Image caption 越来越多人的人被网上购物的方便所吸引。

网购的方便着实令人愉悦，越来越多的人喜欢在网上购物。2017年，英国的网购销售达到598亿英镑，这比起2016年网络销售增加了15.9％，而与此同时，实体店销售额只增长了2.4％。

周五午饭时，你突然想起周六晚上一场聚会的晚装还没着落，可你这时又离不开办公室。没关系，网上点击几下，一件晚装就进了你的购物车，下班后你就可以等快递上门了。

但人们是否想过，这种高速增长的网购对环境造成的危害？

环境保护人士提出，目前日益增长的快递业产生了更多的二氧化碳排放。

"英国的二氧化碳排放量相当大一部分来自交通运输，二氧化碳排放水平实际上正在增加。"来自环保机构"地球之友"的沐娜•苏雷曼（ Muna Suleiman ）说。

"快递公司占了很大的份量。近年来，我们看到不少进步，例如使用更加环保的运输工具，像运货脚踏车、电动货车等，但我们确实需要看到绿色快递成为更加普遍的现象。"

图片版权 Roral Mail Image caption 这些新型三轮车的动力来自脚踏和电池结合。

皇家邮政的e-三轮车

每年，英国皇家邮政要递送大约18亿个包裹，递送方式是走路、自行车和汽车。皇家邮政承诺，要采取措施进一步减少碳排放量。最近，皇家邮政推出了8辆 e-三轮车。

这些新型三轮车的动力来自脚踏和电池结合，皇家邮政的邮递员们将在剑桥和伦敦的部分地区使用。

如果在6个月的试用期内成功的话，将推行到更多地区。

"我们的e-三轮车完全没有碳排放，"皇家邮政公关主管大卫•古尔德（ David Gold ）说，"三轮车上的48v锂电池在夜间充电，同时三轮车上的顶篷装有太阳能板可以加强电力，另外踩踏刹车也能为其充电。"

英国皇家邮政已经有100辆电动车，还在计划扩大电动车队。

"我们拥有9万徒步邮递员，自2005年我们已经减少了29％的二氧化碳排放量，我们希望使用更多绿色快递方式向英国三千万住户递送邮件。"古尔德接着说。

图片版权 Getty Images Image caption 伦敦市中心将划出一个"最低碳排放区"，以改善空气污染。

不久，伦敦市中心将划出一个"最低碳排放区"，以改善空气污染。这意味着一些排污严重的机动车进入伦敦将不得不交污染费。

英国政府希望其他城市也会效仿伦敦的榜样，很多快递公司都表示他们已经为此做了准备。

为绿色投资

Yodel快递公司说，他们为了减少碳排放做了相当大投资。该公司每年在英国投递大约1.45亿个包裹，最忙的时候可以达到每天投递约100万个包裹。

"我们在技术方面投资，试图找出最有效率的快递路线，考量司机的驾车方式，进一步减少碳排放。"Yodel的总经理安德鲁•皮勒（ Andrew Peeler ）说。

"多年来我们都启用一些骑车快递员，今年春天我们将引进电动车快递，另外还试验使用压缩天然气卡车。"

另一家英国快递公司DPD 也表示正在改变未来快递车辆。该公司过去每年订购1000辆使用柴油的奔驰凌特货车，现在他们说，今后会只订购电动车辆。

DPD的一篇声明中说，"我们视自己处于科技前沿，但能走多快，就要看机车制造业的发展速度了。"

图片版权 DPD Image caption 快递公司DPD说，今后将只会购买电动运输车辆。

快递公司需要更努力

虽然快递公司已经做出不少努力，但批评人士说他们做得还远远不够。

"我们需要看到快递公司只使用清洁能源动力的车辆。"英国绿色和平机构的首席科学家道格•帕尔（ Doug Parr ）说，"要做到真正的绿色，快递车辆必须使用可再生能源。"

另外，他认为动力来源也不是唯一需要考虑的因素。

"很重要的一点是，这些车辆的设计结构需要有环保意识，它们的零部件在车辆报废后还可以重新使用和回收利用。"道格说，"如果一辆电动车在制造和使用时主要能源来自煤炭，那么这样一辆车是否环保就该打个问号了。"

环保人士说，他们希望看到快递公司启用更多自行车和e-自行车，来减少空气污染。

时尚人士的反思

"我从来没有考虑过我的时装要求对环境的影响。"汉娜•摩根（ Hannah Morgan ）承认自己网购上瘾。她说她每年花大约9,000英镑在网上买衣服，而大多数衣服又退回去了。

"我知道我大概会把80％的网购衣服退回去，我想反正是免费邮寄，我感觉我这种网上买买买没什么坏处。我从来没想过我下的每一单会产生多少碳足迹。"

到了2019年初，在看了一个有关方便时装对环境产生影响的纪录片后，汉娜放弃了网购时装。

"我对时装业对环境产生的影响感到震惊，我开始检查我在时装网购软件ASOS随意放进购物车的东西，我会很容易就下单，并等候第二天快递上门。"她为了遏制自己的网购欲望，删除了网购软件和邮箱里的购物信息。

图片版权 Hannah Morgan Image caption 酷爱网购的汉娜•摩根为环保，决定放弃在网上购买时装。

她说："当然我才刚刚开始，但我很高兴能迈出这一步，并希望自己能对环保做出微小而重要的改变。"

环保人士说，其实人们不必要做出像汉娜那样的巨大改变。

"人们可以在网购时选择比较环保的快递公司，这样可以表达消费者对绿色快递的愿望。"地球之友的苏雷曼说，"网购时如果你可以选择'点击&自取'，到离家或办公室不远的地方自己取货，也能够减少货车运货的里数。"

网购巨鳄做出了哪些努力？

网购巨鳄"亚马逊"虽然不直接快递，最近承诺要使"所有亚马逊快递最终做到零碳排放，2030年至少一半的亚马逊快递达到零碳排放。"

亚马逊的声明中说，"随着电动车辆的改进，航空使用生物燃料，包装材料再利用和再生能源，我们现在终于看到 了向顾客快递做到零碳排放的曙光。"

但英国绿色和平组织的道格•帕尔说，像亚马逊这样的网购公司应该可以做到向他们使用的快递公司提出更加严格的环保标准。

"在商业链上，这是亚马逊的业务，所以亚马逊应该要求它所使用的快递公司采用更加环保的送货方式。如果它要提出一定的标准，它是能做到的。"

图片版权 Alamy Image caption 或许"点击&自取"是减少碳排放的一条可行之路。

"点击&自取"是答案吗？

人们的网购欲望看来没有下降的趋势，或许"点击&自取"是减少碳排放的一条可行之路。

顾客可以在当地商店或取货点自己取网购货物。不仅方便顾客，而且相对集中运货也减少了运输碳排放量。

当然了，也可能会事与愿违 － 顾客开着自己的柴油车去取货！