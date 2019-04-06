图片版权 Peter Brady Image caption 2019年4月初发出的新护照，一本封面上有“欧盟”，一本没有。两本都能用。

英国脱欧这件事，千回百转，不止一次在最后关头兀然转向，总是难以了断，生活在英国和欧盟的人们总也摆脱不了那种无奈、无助和不确定带来的不安。

脱欧延期，算是相对比较确定的进展，但英国一对伴侣遭遇了不确定中的确定，而这看得见摸得着的确定让他们更加困惑不解，心里更为忐忑。

他们同一天申请、同一天拿到英国护照，结果发现封面竟然不同：都是酒红色，但一本有烫金的欧盟（European Union）字样，另一本没有。

新版酒红色封面护照2019年3月30日启用，封面和内页去掉了“欧盟”二字。3月29日是原定英国脱欧日。

护照发放部门，英国内政部，解释说旧版护照库货不能浪费，所以新旧两个版本现在都有效，直到库存清空为止。

修改护照封面和内页，去掉“欧盟”二字的决定是早就做出的，但计划没赶上变化。

另外，英国内政部还决定从2019年底开始使用看上去跟欧盟护照相仿的深蓝色封面护照。

图片版权 Peter Brady Image caption 布莱迪先生的新护照和他女伴的新护照同日申请同日收到，封面却不同，他感觉像是中了头彩

真相

彼得·布莱迪(Peter Brady)拿到的是没有欧盟字样的新版护照，他表示“很高兴”，他的女伴简（Jan)拿到旧版护照，“很不开心”。

他们3月21日递交了续护照申请。他收到的新护照是4月1日印刷的，封面和内页都没有欧盟二字。简的新护照封面上还有欧盟二字，是4月4日印刷的。

布莱迪支持脱欧，所以对新护照很喜欢，唯一的不满是颜色仍旧是酒红色，是“过渡版本”。他想要一本深蓝色封面的。

他还说，简也支持脱欧，所以对发给她旧版护照很不高兴。

一个可能的原因是护照印刷和库存地点不同；布莱迪的护照来自苏格兰的格拉斯哥，简的护照来自英格兰的彼得堡（Peterborough）。

内政部发言人解释说，在库存清空前“短期内”继续发放旧版护照，是出于避免浪费、对纳税人负责的考虑。

她说，封面不同的护照实质没有丝毫不同，都是有效旅行证件。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SpinHBarone TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 2019年4月5日

“难以置信”

当然，反对脱欧的人拿到新护照发现封面上不见了欧盟二字，心情就不好。

苏珊·巴罗尼（Susan H Barone）4月5日收到新护照，封面是新版的。她说自己当时“真觉得难以置信”。

巴罗尼告诉英国报联社（PA），只要英国还是欧盟成员，英国护照封面就应该保持原样。

她说：“我们毕竟还没离开欧盟。我真的是惊呆了。”

她还质疑脱欧对英国有什么好处；在她看来英国亏大了，绝对是弊大于利。

其他不少在3月30日以后收到新护照的人发现封面没变化时也很开心。

史蒂夫·洛维就是其中之一。他觉得英国脱欧遥遥无期，“到2029年还在讨论脱欧呢”。