华为产品“安全性欠佳”：可能被英国国会禁用

英国情报机构“政府通信总部”（GCHQ）属下的国家网络安全中心（National Cyber Security Centre）早前批评中国科技巨头华为的产品安全水平欠佳，为使用华为产品的机构带来安全隐患。

BBC记者克利昂（Leo Kelion）报道，英国国家网络安全中心的官员近日再次发声，指出当地政府可能会因为华为这种“差劣”的产品质素，而禁止英国国会和其他工作性质敏感的部门使用华为的产品。

英国国家网络安全中心技术总监伊恩·利维（Ian Levy）接受BBC节目“广角镜”（Panorama）专访时指出，英国电讯商也可能因为这个原因，不在它们网络的核心部份采用华为的产品。

英国政府通信总部上月发表的报告批评，华为编写软件的过程有问题，会导致旗下产品出现安全性隐患。报告又指出华为急急推出新产品，却没有修正一些已知的软件问题。华为常务董事丁耘早前透过传媒宣布，公司将花费20亿美元改善这些问题，希望“把这个挑战变成往前发展的机会”。

但伊恩利维指出，华为改善旗下产品安全性之前，英国政府无法评估使用华为产品带来的风险水平。

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英国官员的最新批评是什么？

伊恩利维在专访中回应丁耘的说法指对方没有说服他，又批评华为产品的安全性仍然停留在“2000年的水平”，而英国政府目前没有看到任何证据，证明华为的计划“可以达成它声称可以达成的目标”。

伊恩利维认为，英国政府目前可以考虑的选项，包括局部限制使用华为的产品，例如禁止在国会大楼使用华为的通讯设备。

英国电信商会Mobile UK早前警告，如果当地政府禁止英国公司建造5G网络时使用华为产品，可能会造成68亿英镑（约合88亿美元）的经济损失，也令当地5G网络启用日期推迟两年。

一些网络供应商选择不在网络的核心部份使用华为的产品，但它们仍然希望采购华为制造的天线和基站。

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英美的“共同风险”

多名美国官员先后警告欧洲国家，采用华为的产品将为它们带来安生隐忧。美国国会共和党议员科纳韦（Mike Conaway）之前指出，外界不可知道华为什么事候会应中国共产党要求，偷听美国国内的通讯。

科纳韦去年提交法案，要求禁止美国政府与任何使用华为设备的公司做生意，美国总统特朗普后来把这个法案包含在国防预算案，其后获得通过。华为之后在美国入禀法院控告美国政府，指这条法律违宪，案件仍在审理。

科纳韦下一个目标是英国。他接受BBC节目广角镜访问时指出，英国和美国有很紧密的关系，这个关系的其中一个部份是解决双方共同面对的危机，例如使用华为产品带来的风险问题。

“我们当然可以使用旧方法，返回互相寄送书信的年代，但如果我们要透过华为的设备进行电子方式通讯，至少会有一定的风险。”

但英国国家网络安全中心技术总监伊恩·利维认为，如果双方把通讯加密，那么即使讯息被截取，截取人仍然无法解读当中的资料。他指出，这些加密技术不会因为网络设备的品牌影响。

他又指出，虽然GCHQ发现华为产品的水平有问题，当局不认为这是华为按中国政府的意愿而“故意造成的”。

华为有什么回应？

华为回应外界质疑时多次强调，中国政府从来没有要求它在出口国外的网络设备安装后门。华为常务董事丁耘批评美国没有使用过华为的设备、“甚至不知道华为的5G设备长什么样子”，就不断批评华为产品有安全问题。

他说他不想猜测美国这样做的动机。“我宁可善用有限的时间，去做一些更好的产品。”