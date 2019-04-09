从007到女间谍：英国退役特工写间谍小说

Image caption 前英国情报机构女主管里明顿成了小说家，延续了退役间谍以"知情人"身份写间谍小说这个英国文学传统。女性间谍成了她小说中的主角。

最近英国安全机构军情五处前负责人透露了在冷战高峰期苏联间谍机构克格勃试图招募她的经过，克格勃当时并不知道她那时候已经为英国情报部门工作。斯特拉·里明顿夫人（Dame Stella Rimington）的间谍生涯始于1960年末，当时她在印度新德里的英国使馆为军情五处作打字员。

里明顿夫人退出情报界后成了小说家，延续了退役间谍以“知情人”身份写间谍小说这个英国文学传统。之前英国退役间谍塑造过风流倜傥的“007”，和更低调真实的“史迈利”，现在里明顿夫人把女性间谍当作其小说的主角。

冷战，克格勃

里明顿夫人最近在英国国家档案馆举办的名为“保护和生存”的冷战专题展览上发表讲话。她回忆说，那时候苏联和西方紧张加剧，印度首都"到处都是间谍"，他们都在为间谍活动寻找人力资源。

图片版权 Getty Images Image caption 里明顿夫人回忆说，冷战时期苏联和西方紧张加剧，各方都在为间谍活动寻找人力资源。

她提到她和她当时在使馆工作的丈夫曾一度被克里姆林宫的人接近。他们参加一个"非常左倾的夫妇"的餐会时，意外地被介绍给了一个苏联使馆的高级官员。不久斯特拉·里明顿夫人就得知那个俄罗斯男子来自苏联的安全机构克格勃。

她说，“在那个时候我是军情五处的打字员，马上汇报了这件事，在我看来，把我们介绍给那个苏联人，是一次明显的策反努力。”

“我很快意识到，那个男子来自克格勃，因为我在军情五处做打字员，我们有个名单，上面显示被确认为克格勃官员的人，那个人就在名单上。”

“显然那搭讪是有目的的行动，那可能会导致任何事情发生。我们没有再和那些人见面。她又说"他们不知道我们的身份，单我们知道他是谁。”

英国女性间谍

图片版权 Rex Features Image caption 间谍小说作者约翰·勒卡雷（John le Carré）曾经也在英国情报部门工作。

后来斯特拉·里明顿夫人成了军情五处的首位负责人，是最早进入谍报前沿工作的女性。她入行的模式符合人们熟知的英国情报界的招募模式，即所谓的“轻轻拍肩膀”（把人叫一边私聊）。

那是在1967年，当时德里英国使馆的一名一秘是军情五处在印度的间谍，她的招募人。在以后的两年中她听从此人指挥，1969年她返回伦敦，开始全职为军情五处工作。

她说，当时在情报系统中，女性是“二等公民”，但是女性同事开始了“静悄悄的革命”，推动女性作情报工作，之后她迅速升迁。

1992年里明顿夫人晋升到最高层岗位，成为第一个姓名被公开的军情五处负责人。斯特拉·里明顿夫人说，“很奇怪，当我名字被公开的时候，我最担心我自己的个人安全，以及我的家庭的安全。有人拍了我住房的照片把它发表在报纸头版上面。”

“我们不得不搬家，其实我们一夜之间就搬了家。”

前间谍写小说

Image caption 1934年《一个英国特务的回忆》被好莱坞"华纳兄弟"拍成电影《英国间谍》

斯特拉·里明顿夫人在离开军情五处后还在一些诸如玛莎百货和英国天然气集团等公司做过非执行董事。她从情报界退休后开始写小说。

斯特拉·里明顿夫人在2001年还出版了回忆录《公开的秘密》。她写的第一本小说在2004年出版。这部《风险》的小说描写女性情报官员Liz Carlyle的故事。她的另外一本小说《秘密资产》在2006年发表，2007年发表了小说《非法行动》，2008年发表了小说《死亡线》，2009年《眼前危险》….

斯特拉·里明顿夫人担任过2011年曼布克奖（Man Booker Prize）的首席评委，这是英语文学界的最重要奖项之一。她和其他评委受到许多批评，说他们只侧重“可读性”，忽略了文学质量。里明顿夫人在布克奖仪式上发言作了反击，她把英国文学批评者比作克格勃。

007的原型

西方文学作品中最著名的特工007的原型一般被认为是英国外交官和间谍洛克哈特（R. H. Bruce Lockhart）。洛克哈特的父母都是苏格兰人。洛克哈特说自己身上没有一滴英格兰人的血液。他曾经说过，“苏格兰高地人喜欢的东西就两个：裸体和威士忌"，完全是007的风格。”

图片版权 Getty Images Image caption 退役情报军官伊恩•弗莱明在战后成为洛克哈特的好友,并根据他的历险故事塑造了詹姆士·邦德（007）的间谍形象。

洛克哈特在十月革命后在俄罗斯策划推翻苏维埃政权。1918年，洛克哈特和另外一名英国间谍赖利被苏联指控阴谋暗杀列宁。

二战后，洛克哈特和退役情报军官弗莱明成为好朋友，并对他讲述了自己的亲身经历和其他人的冒险。后来，弗莱明根据这些故事塑造了詹姆士·邦德这个世人皆知的捍卫自由世界的间谍形象。

1930年代，洛克哈特出版了自传《一个英国特务的回忆》，这本回忆成了轰动大西洋两岸的畅销书。1934年，他的回忆被好莱坞“华纳兄弟”拍成电影《英国间谍》。

英国风格的间谍

在二战期间及战后20年中约翰·宾厄姆（John Bingham, 7th Baron Clanmorris）长期在军情五处作间谍。他退出情报界后成为小说家，写过17部惊险小说，侦探小说和间谍小说。

Image caption 勒卡雷塑造的间谍英雄乔治·史迈利被认为是“英国式的间谍” ： 不修边幅，有点学究气，基本上忠诚......

人们一直说他就是另一位间谍小说作者约翰·勒卡雷（John le Carré）书中的间谍英雄乔治·史迈利（George Smiley）的原型。1999年约翰·勒卡雷证实宾厄姆给了他塑造史迈利的灵感 。

约翰·勒卡雷还说他受到宾厄姆的鼓励，开始创作自己的第一部小说《死亡的呼唤》（1961）。当时他还是一名军情五处的官员。

英国间谍小说家约翰·勒卡雷也在1950-60年代在军情五处和军情六处工作。他的第三部小说《冷战间谍》（1963）成为国际畅销书。文学创作成功后，他离开了军情六处做了专业作家。

勒卡雷认为007不仅没有准确地反映真实的间谍生活，那种描写甚至有害。他塑造的间谍英雄乔治·史迈利算是某种补救。