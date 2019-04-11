哈里梅根大婚前后 英国媒体态度转变

图片版权 Getty Images Image caption 哈里和梅根即将迎来第一个宝宝

距离英国萨塞克斯公爵和夫人哈里和梅根小宝宝的诞生越来越近。英国媒体，特别是网络媒体对这对新人的关注也越来越多。

一年前，哈里和梅根的王室大婚曾吸引了全球亿万观众的目光。媒体的报道大多数是喜庆和正面的。

但一年后，媒体以及网络对这对新人的一些报道似乎变了调。

《太阳报》报道了女王伊丽莎白二世禁止梅根再使用哈里母亲，已故戴安娜王妃的珠宝首饰。这一消息表明梅根与王室高级成员之间的关系越发紧张。

《每日快报》上个月也在一篇文章中称“梅根是一个‘很难打交道’的人，‘哈里很痛苦’”。

无疑，无论是英国媒体还是社交网络对梅根和哈里总是兴趣不减。

不久前，梅根和哈里刚刚推出正式的Instagram帐户时，不到两天就拥有了340万粉丝。

哈里王子

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哈里王子在2012年在阿富汗服役期间曾在一次采访时表示，他很关注媒体对他的报道。但媒体的报道却让他生气和不开心。

哈里年轻时曾因为未成年饮酒被媒体报道过。另外一次，他曾穿着纳粹军装参加化妆派对挨过媒体“狠批”。

但后来哈里与媒体的关系有所改善。媒体甚至对哈里王子那种无拘无束的独特风格开始欣赏，特别是在他没有遇到梅根前单身一人时，总会给媒体“提供”很棒的照片，成为媒体喜爱的王室成员。

然而，《太阳报》老牌摄影师艾德华兹认为，哈里和梅根结婚后一切都发生了变化。

对英国报界来说，王室的故事和照片对读者永远具有巨大的吸引力。

去年5月在哈里和梅根的王室婚礼时，英国报业的采访和报道机会几乎被控制很严，这也引起英国报业一些资深人物的不满。

而最近，英国媒体曾数次报道过梅根对手下工作人员曾有过分要求，以及梅根和哈里夫妇与威廉王子夫妇之间出现不和等。

这也使哈里与媒体的关系再次陷入低谷。

社交媒体

梅根本人称，她自己尽量避免看报纸或是推特。她曾在参加一个讨论时表示自己不看这些报道，因为这样更安全。

今年1月份，美国《人物》（People）杂志说，梅根的5位密友打破沉默，为梅根打抱不平。他们说梅根受到了全球的欺凌，媒体关于梅根的报道不属实，撒谎等等。

梅根的朋友担心这可能会给梅根和她的宝宝带来影响。

美国好莱坞演员乔治·克鲁尼（George Clooney）在接受澳大利亚杂志WHO的采访时表示，媒体对梅根的骚扰不亚于对当年的戴安娜王妃，真是历史在重演。

一名美国学生也为梅根作了辩护， 21岁的劳拉表示梅根嫁入英国王室本来就不容易，特别是对一名有美国背景的女演员来说。

“作为美国人，我们很敬佩她。我们认为她很棒，”劳拉说。

《伦敦旗帜晚报》负责王室报道的老牌记者乔布森认为，跟社交媒体相比，主流媒体对王室的报道大多数还是比较正面的。

的确，来自社交媒体的网上恶意攻击就更加猖狂。 上个月英国王室不得不为此出台新网规，警告如果网上用户恶意辱骂和欺凌的话，警察可能会采取行动。