英国脱欧：欧盟同意延期至10月底有何考量

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欧盟星期二（4月10日）表示，欧盟已同意将英国脱欧的最后期限延长至10月31日。

各国领袖周二召开峰会至凌晨，会后宣布同意英国的“脱欧”时间延期，并会在6月作出第一次评估。欧洲理事会主席唐纳德·图斯克（Donald Tusk) 在会后记者会表示，此次延期为弹性延期，英国可以在期间做出任何决定。但他“向英国朋友发出信息”，“这一次，请別再浪费时间了！”

英国首相特里莎·梅（Theresa May，又译文翠珊）表示接受提议。她强调英国仍希望尽速离开欧盟。

你的器材不支持播放多媒体材料 特里莎·梅接受提议。她强调英国仍希望尽速离开欧盟 （英文视频）

脱欧延期：“一拖再拖”

周二在布鲁塞尔举行的欧盟高峰会，历时五个小时通过决议。

梅首相之前告诉过欧盟各国领袖，她希望将英国脱欧日期从本周五推迟到6月30日。她又说，如果英国议会批准退出协议，她可选择再将脱欧日期提前。

欧盟：请不要再浪费时间

图斯克说，“此次延期决议完全由英国负责；他们仍然可以撤回协议，终止延期。”他又称英国也可以重新考虑其战略，或者选择撤销《第50条》（Article 50），完全撤销英国脱欧的决定。

“让我告诉我的英国朋友：此次延期与我预期相同，是具有弹性的延期。但时间比我的预期要短一些，但仍足以让英国找到最好的解决方案。”他说。

你的器材不支持播放多媒体材料 图斯克：请不要再浪费时间（英文视频）

欧盟反应

欧盟委员会（European Commission ）主席让-克洛德·容克（Jean-Claude Juncker）回应：“英国可能还是会参加欧洲议会选举（European Election）——这似乎有点奇怪，但规则是规则，我们必须尊重欧洲法律，然后我们才能知道接下来的情况。”

特里莎·梅在会后对记者表示，如果英国议会在5月的前三周内撤回此项延期协议，那么英国就无需参加欧洲议会选举。

梅首相称，在她的延期协议获得该国议会批准之前，英国将持续拥有欧盟正式的会员权利和义务。

她补充说：“我知道许多人都十分沮丧，但我不得不要求延期”， “遗憾的是，还没能够说服议会。”

这是特里莎·梅第二次到欧盟总部要求延长脱欧期限。目前为止，英国国会表决拒绝了特里莎·梅去年与欧盟达成的脱欧协议，而下议院也投票反对无协议脱欧（no deal brexit）。

图片版权 Peter Brady Image caption 2019年4月初发出的新护照，一本封面上有“欧盟”，一本没有。两本都能用。

欧盟内部之前在提供英国脱欧延期方案存有分歧，但他们必须依法达成协议并作出决定。

BBC记者凯蒂亚·阿德乐（Katya Adler）分析，此次延期到可说是法国总统马克龙（Emmanuel Macron）胜利的一天，因为他是谈判会议室中发言最强硬的一人。

BBC事实核查：为何英国延期脱欧让欧盟各国烦忧

BBC事实核查记者克里斯·莫里斯（Chris Morris）

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克之前曾敦促欧盟领导人，在讨论推迟脱欧的最新请求时不要羞辱特里莎·梅。但其他27个欧盟国家仍可能对谈判期间的任何延期施加严厉条件，以确保各国能保护到自己的利益。

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欧盟27国在想什么？

欧盟一开始主要是要求英国履行5月23日如期举行欧洲议会选举的承诺——如果那时英国尚未脱欧。

布鲁塞尔峰会（10）的结论草案却表示，如果英国未能举行欧洲议会选举，英国将在6月1日自动脱欧 ，甚至是以无协议脱欧方式脱欧。

可是，即使英国举行了欧洲议会选举，英国选出的欧洲议会议员也将参加7月欧洲新议会的第一届会议。一些欧盟代表担心“不满的英国代表可能会在欧洲议会上阻止欧盟在一系列重要问题上取得进展。”

不同欧洲成员国对这种威胁的严重程度有不同看法，但这顾虑肯定是欧盟内部正讨论的关键问题之一。特里莎·梅曾承诺，英国仍将是一个“建设性和负责任"的成员，并恪守其与欧盟其他国家真诚合作的责任。”

在布鲁塞尔，这是一个具有重要意义的宣称，但它无法约束日后任何一个英国政府会以此与欧盟合作。

不让英国有机会插手欧盟未来

欧盟在未来几个月内将做出一系列重大决策。它不希望英国脱欧阻碍到他们。

首先，欧盟政治结构顶端将有一个重要变化。欧盟委员会的新主席必须由欧盟领导人提名，并经欧洲议会批准。由11月1日起接替正在退休的让-克洛德·容克。12月1日，一位新的欧洲理事会主席将接替图斯克上任。

但是，这两项任命都将来自“有限制性多数表决制。” 换言之，不需要得到所有欧盟成员国一致同意。这将限制不开心的英国政府有能力阻止欧盟关键事务。

Image caption 英国前首相卡梅伦三年前发起脱欧公投，现在依然“无怨无悔”。

“我们一直都戒慎恐惧。”一位欧盟高级官员说，“虽然实际上，未来一年你没办法否决太多事。” 但是，欧盟还有其他一些重要事要做，尤其是2021至2027欧盟未来7年预算的规模和形态，不希望未来还有英国阻扰。

新委员会的预算谈判将如火如荼展开，至少一年内不会作出决定，但预算需得到全体同意。这就是为什么任何英国脱欧延期的时间，几乎肯定会如图斯克所说的那样“不超过一年”的原因之一。

英国占据了太多时间

英国脱欧已占据了太多时间，业已转移了欧盟对其他议题的关注。

现在欧盟领导人宁愿专注于自己的未来，而不是为一个试图离开他们的国家不断在内部辩论。因此，领导人必须决定他们对英国脱欧延期的条件，他们希望听到特里莎·梅重复她还能合作的承诺。

图片版权 PA Image caption 3月23日，伦敦举行大规模示威游行，要求将脱欧协议交于民众第二次公投表决。

现在欧盟处理英国脱欧的棘手问题来到：“是否需要在英国延期脱欧期间，进行正式审查程序？还是欧洲理事会决定‘继续处理此事’就够了？”（欧盟的行话：密切关注它 ）

德国总理默克尔告诉德国议会：“我认为延期应该越短越好。”

“但它又需要足够时间以创造平和的空间，因此我们不必每两周见一次谈论相同主题”，她补充说。