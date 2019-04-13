英国狠打裙底偷拍 立法保护女性受害者

图片版权 @BEANIEGIGI Image caption 马丁曾遭人裙底偷拍。

肆虐东亚的偷拍文化让许多女性在使用公共卫生设施时胆战心惊。

其实，英国也有偷拍现象，特别是在一些公众场合偷拍女性裙底（upskirting）。

但现在，英格兰和威尔士已经正式立法，把裙底偷拍定为刑事犯罪。触犯者将面临最高两年监禁。

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顾名思义，裙底偷拍是指把镜头伸到女性裙底，试图偷拍女性内裤或生殖器的照片或视频。

BBC法律事务记者科尔曼分析说，在该法律出台前犯罪者只能按偷窥（或叫窥阴癖，voyeurism）或是在公共场所有伤风化罪来处理。

但无论是偷窥还是公共场所有伤风化都不适用于裙底偷拍现象。

因为偷窥者可能是躲在“暗处”偷拍，而后者则需要有目击者。

裙底偷拍往往是在受害人没有注意或不知情的情况下进行的。

新法

Image caption 裙底偷拍已经有法可循

因此，这次政府出台的新法就是专门针对裙底偷拍的。

该法律涵盖范围包括以“取笑为目的”的偷拍，或是狗仔队拍摄一些冒犯性的照片等。

比如，未经同意把镜头伸到别人衣服底下，为了能偷拍到性器官或是臀部，不管是否中间隔着衣服。

犯罪人偷拍的目的是为了获取性满足、或是羞辱当事人。给受害者带来不安和惊吓等。

2019年的偷窥法还确保要把犯罪情节严重者放到性犯罪者“黑名单”上。

由来

英国这一新法的推出要感谢多年来为此呼吁奔走的马丁女士。

2017年，马丁在伦敦海德公园参加一次音乐节时，遭一名男子用手机伸到她腿中间偷拍。

马丁发现后前去报警，但当时并没有相关法律。最后，警察也只好结案。

几天后，马丁把自己的经历贴到社交网站脸书（Facebook）上，引起巨大反响。许多女性表示跟她有类似经历。

马丁也开始呼吁改变相关法律。经过长久努力终于得以实现。

英国司法部说，这项新法旨在“禁止这种有辱别人的做法。同时，对肇事者起到震慑作用、更好保护受害人以及把更多的犯罪者绳之以法”。

马丁则表示，希望这一法律变化能让人们在举报这样的犯罪时感到“更自在些”。

裙底偷拍在苏格兰早就是犯罪行为，但在北爱尔兰仍然不是。