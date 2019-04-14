梅根快将产子 小孩也许逃不过给美国纳税的命运

图片版权 Getty Images Image caption 梅根的预产期是今年四月。

英国萨塞克斯公爵和夫人哈里和梅根准备迎接他们第一个孩子。作为英国王室的最新成员，这个孩子出生之后，立刻就会成为众人的焦点。除了一般王室粉丝，这个小王子或小公主还会受一个美国政府机构关注：税务局。

梅根目前仍然是美国公民，而她的孩子也将继承梅根拥有美国国藉。美国的税务法规要求所有美国公民要申报收入，即使他们长居海外，让美国政府核税。

BBC商务记者佐伊·托马斯（Zoe Thomas）报道指，美国公民要向税务局申报的除了普通收入，还包括任何价值超过15,797美元的礼物、价值超过200,000的资产和在美国境外持有的任何银行帐户。

换句话说，梅根日后每次为孩子搞生日派对，除了邀请亲友，可能还需要邀请一个税务专家，看看孩子得到的礼物是否需要通报美国税局。

图片版权 Reuters Image caption 梅根目前是美国公民，她的孩子将同时拥有英国和美国国藉。

有甚么需要申报？

哈里和梅根经常代表英女王出席各种活动，因此他们生活开支由菲腊亲王提供，作为酬劳。菲腊亲王的收入就来自“康沃尔公爵领地”（the Duchy of Conrwall）。这个领地在1337年创立，为英国王室提供收入来源。

BBC商务记者佐伊·托马斯认为，哈里可能会把钱存入一个独立户口，而不是一个与梅根一起开设的户口，令美国税局无法得知王室的财政状况。但如果梅根或她的孩子从任何人直接得到金钱或礼物，那么她就必须申报。

除此以外，梅根曾在美国电视连续剧《金装律师》（Suits，又译《诉讼双雄》或《无证律师》）演出。电视台重播这部剧集的时候都会向梅根付钱，她也必须申报这些收入。

美国税务专家阿什利（Sam Ashley）说，梅根要缴税并不是大问题，英国王室更担心的，是让其他人知道王室内复杂的财政状况。

阿什利说，英国王室有一些复杂的信托基金，把财产传给王室继位人，英国王室“大概不想美国政府知道当中的详情”。

图片版权 Getty Images Image caption 根据美国法律，如果梅根或她的孩子收到价值超过15,797美元的礼物，将要向美国税务当局申报。

梅根可以放弃美国藉吗？

外界预期梅根会申请入藉英国，但那需要时间。哈里早前透过发言人指出，梅根任何时候都会遵守英国出入境法律。换句话说，梅根要在英国待五年，才有资格申请入藉。她取得英国国藉后，就能放弃美国国藉，到时候就再不需要给美国政府缴税。

但梅根的孩子就要待到16岁，才能申请放弃美国国藉，避开向美国政府缴税的责任。

许多知名人士都曾经因为税务问题放弃美国国藉，包括英国前外相约翰逊（ Boris Johnson）。他在美国出生，因而自动获得美国国藉。

他出售自己在伦敦一家房子后，美国税务局要求他就卖房子的收入缴税，约翰逊在2013年公开批评美国的税务制度“十分荒诞”，随后在2016年放弃美国国藉。