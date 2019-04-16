图片版权 DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption 在泰晤士河上的滑铁卢大桥，许多抗议者被警方逮捕。

抗议团体“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）在伦敦举行“占中”示威活动，进入第二天，使市中心的交通陷入瘫痪。

该组织还在滑铁卢大桥，议会广场和牛津街安营扎寨。警方说，伦敦市中心50万公众受到影响，55条线路的公交车不得不改道绕行。

伦敦警察厅说，截至周二（16日）中午12点30分，已经超过200人被捕。其中绝大多数是因为涉嫌扰乱公共秩序罪被拘留，另有5人涉嫌在泰晤士河畔的壳牌公司总部大楼造成破坏受到起诉。

图片版权 Getty Images Image caption 警方说，抗议者阻塞交通，拒绝散开。

警方表示，“持续不断的抗议示威严重扰乱了公共交通，当地的商店营业以及公众的正常生活秩序。”

抗议团体“反抗灭绝”表示，他们希望“让伦敦陷入瘫痪”，连串的抗议活动将持续到4月29日。

图片版权 Reuters Image caption 一些示威者被警方从滑铁卢大桥上抬走。

该组织已经呼吁“增援力量”，继续堵塞滑铁卢大桥的交通。

图片版权 Reuters Image caption 抗议团体"反抗灭绝"在伦敦市中心“安营扎寨”。

数以百计的抗议者试图反抗警方的清场行动，其中4人用强力胶水和铁链在滑铁卢大桥上将自己锁在一辆大卡车的下面。

来自被伦敦的42岁男子本·莫斯（Ben Moss）表示，他用强力胶水将自己牢牢地粘在大卡车的铁板上，“是为了气候危机和生态瓦解的道德问题而采取的个人行动。”

他说，“我之所以这样做，是因为我希望政府采取行动。”

Image caption 在泰晤士河的滑铁卢大桥上，4名抗议者用强力胶水和铁链将自己锁在一辆大卡车的下面。

周一（15日），抗议者将一艘粉色的小船安放在牛津街圆形广场（Oxford Circus）。一些示威者用土办法将他们自己手臂锁在一起。还有一些示威者对位于泰晤士河畔的壳牌石油公司总部大楼造成损害。

“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）是在什么组织？

自从去年成立以来，该组织成员开展了一系列抗议活动，其中包括阻塞大桥，在唐宁街首相府门前泼洒假血，阻塞BBC大楼出口，在议会大厦内举行半裸抗议。

图片版权 PA Image caption 警方下令将抗议者限制在市中心的大理石拱门（Marble Arch）地段。

“反抗灭绝”组织提出3项诉求：要求政府“在气候变化问题上要讲真话”，要求在2025年将碳排放量降至零，要求建立一个国民大会监督减排进展。

不过引发争议的一点是，该组织试图争取被捕人数越多越好。

图片版权 DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Image caption 周一（15日），抗议者将一艘粉色的小船安放在牛津街圆形广场（Oxford Circus）。

该组织的创建人之一罗杰·哈勒姆（Roger Hallam）认为，群众的参与以及公民抗命将使社会变革的可能性最大化。

但是批评人士说，该组织没有必要扰乱秩序和浪费警方时间，因为警力已经很紧张。

抗议活动的组织者说，他们在全球33个国家80座城市组织了抗议活动。

许多在伦敦市中心旅行的人士批评该组织抗议活动干扰交通，还有一些人士形容抗议者的破坏行动“令人厌恶”。

Image caption “反抗灭绝”组织设立“免费粥棚”，为抗议者提供后勤保障。

政府表示，当局抱有和公众一样的热情，希望共同应对气候变化，“为子孙后代保护地球”。

商业，能源和工业战略部表示，自1990年以来，英国的碳排放量减少44％。

政府的一位发言人表示：“我们已向独立气候专家咨询有关零排放目标的建议，制定了向低排放车辆过渡的计划，并通过我们的清洁空气战略大幅减少了污染。”