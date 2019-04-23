凯特王妃发布路易王子一岁生日照

图片版权 剑桥公爵夫人 Image caption 照片摄于诺福克郡皇室私有的桑德灵厄姆府

英国剑桥公爵夫人凯特发布幼子路易王子的官方照片，标志路易王子的一岁生日。

从凯特王妃拍摄的照片可以看见，路易王子在诺福克郡的英女王桑德灵厄姆府安梅尔大宅前展露笑容。

路易王子在去年4月23日出生后不久，凯特还为他拍摄了第一张官方照。

路易王子是英国王位的第五顺位继承人。

他的姐姐夏洛特公主在今年的5月2日将满4岁，哥哥乔治王子在7月22日将满6岁。

图片版权 剑桥公爵夫人 Image caption 路易王子是英国王位的第五顺位继承人

这张照片在路易王子的曾祖母英国女王于复活节周日度过93岁生日后发布。

英国皇室未来更会多添一名新成员。预期萨塞克斯公爵夫人梅根将会在四月底至五月初诞下婴儿。

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