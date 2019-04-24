美国拉拢盟友“封杀”中国通讯设备公司华为的计划再受挫折。英国首相特蕾莎‧梅（Theresa May，又译文翠珊）据报无视内阁成员反对，容许华为参加建设英国5G网络的“非核心部分”。

英国《每日电讯报》指出，特蕾莎‧梅决定华为可以为英国5G网络提供通讯天线等设备。但这仍然引起多个内阁官员忧虑，包括内政大臣贾伟德（Sajid Javid）、外交事务大臣杰里米‧亨特（Jeremy Hunt，又译侯俊伟）和国防大臣威廉姆森（Gavin Williamson，又译韦廉信）等。

美国多月来尝试阻止各国使用华为制造的通讯设备，指控对方可能会按中国官方指示，在它制造的设备中装设“后门”，让北京截取通讯。美国早前更指出，如果盟国坚持使用华为设备，可能影响双方的情报分享。澳大利亚、新西兰等国早前先后宣布将顺应美国要求，禁止华为参加建设当地5G网络。

华为回应报道时说，它仍然在等候英国政府就它参与建设5G网络作正式决定，对英国政府“以证据行事”的处理方式感到“欣慰”。

图片版权 Getty Images Image caption 特蕾莎‧梅的多名内阁成员据报都反对她的计划，容许华为有限度参加英国的5G网络建设。

英国政府发言人拒绝确认《每日电讯报》的内容，指有关国家安全的讨论都是机密资料，相关消息会在“适当时候”发布。

这无阻多名英国官员批评特蕾莎‧梅的决定。英国国会外交事务委员会主席图根达特（Tom Tugendhat）接受BBC访问时指出，建造5G网络时要分别出“核心”与“非核心”范围不是一件容易的事。

他解释说，5G网络把“所有东西都连结起来，要决定核心与非核心部份的界线很困难。”

但英国国家网络安全中心（NCSC）主席马丁（Ciaran Martin）认为，5G网络里一些部件只是负责传送资料，他有信心政府可以准确衡量网络建成后，各个部分需要什么措施确保通讯安全。

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华为产品“安全水平欠佳”

英国与美国、加拿大、澳洲和新西兰都是“五眼联盟”的成员，互相分享情报。加拿大目前未决定是否禁止华为参加建设当地5G网络，但彭博社引述消息指加拿大“很有可能”禁止华为参加当地5G建设。

英国情报部门政府通信总部（GCHQ）早前发表报告，没有指控华为故意在产品中装设“后门”，而是批评华为产品的安全水平欠佳，为使用华为产品的机构带来安全隐患。

图片版权 AFP Image caption 多名美国官员，包括国务卿蓬佩奥以强硬措辞向盟友发出警告，切勿使用中国科技公司华为的产品。

当地国家网络安全中心技术总监伊恩·利维（Ian Levy）早前接受BBC访问时指出，如果通讯双方把讯息加密，那么即使它被截取，截取人仍然无法解读当中的资料。他指出，这些加密技术不会因为网络设备的品牌而受到影响。

他又指出，虽然GCHQ发现华为产品的水平有问题，但当局并不认为这是华为按中国政府的意愿而“故意造成的”。