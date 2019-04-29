网络暴露狂：她手机上突然弹出一张男人裸照

上班路上。我正在看手机。突然，屏幕上弹出一张男性裸照。瞬间，难堪吞噬了我，好像是我在大庭广众中一丝不挂。

苹果手机问我，是接受还是拒绝陌生人“隔空投送”的裸照。照片上，他站在镜子前，阴茎勃起......

这张照片看起来认真P过，过滤，锐化，背景虚化。

给陌生人发照片，他还真没少费劲。

我的第一反应是：拒绝。

但是，裸照给我留下的那种不安全感和恐惧，我却无法抛下。

受日渐强大的女权运动影响，我一直以为自己很坚强，任何男人、任何侮辱我都能对付。我不想这事就这么算了，我开始在地铁车厢里前后左右仔细观察，想找到像裸照的那个男人。

从贝克街到牛津街（注解：伦敦棕线上的地铁站，其间一共三站），车厢里所有的男人我看了个遍。

走出车厢，我的屏幕上再一次弹出这人的裸照。

站台上，我就走在他身后，但是，我不知道该怎么办。真是他吗？他和照片上的男人确实有相似之处，腿很长，胳膊很细，脸型也一样。我能说什么呢？

扶梯上，我就站在他身后。我能看到，他的手机屏幕上打开的正是图片和“隔空投送”！

但是，当他和我四目对视的时候，我所有的愤怒、想好的谴责他的所有字眼一下子蒸发到无影无踪。我什么也说不出口，我不能问他为什么，我也不能责骂他。我太害怕了， 只好安慰自己：我愤怒的目光已经让他读懂我的意思。

事实是，不管我自认为多坚强，他一张照片，就把我变成一个软弱的女人，受辱，却无法自卫。

这种感觉一整天挥之不去，那一幕在我面前反复闪现。

Image caption 隔空投送：用户可以选择、限定与谁分享

后来，我花了一些时间搜索有关在公交车上给人“隔空投送”裸照的现象，知道这还有一个名字：网络暴露。

我还发现，许多人都曾遇到过类似的问题。

什么是“隔空传送”？

BBC科技记者克莱曼（Zoe Kleinman）

2011年苹果公司推出文档共享服务“隔空传送”（AirDrop），用户可以在苹果设备之间迅速、无线分享数据。

“隔空传送”可用来分享照片、视频、通讯录和其他文档，但是，收、发只限于苹果产品之间。

“隔空传送”使用蓝牙和Wifi，均需开启才可隔空收发，并且，个人热点必须关闭。

iPhone或者iPad需要安装iOS7（2013年推出）以上版本，才可使用“隔空传送”功能。

在通用设置菜单页面，苹果用户可以选择“隔空传送”仅接受设备通讯录中已有联络人发送的内容，或者将“关闭”设置为默认状态。

案卓设备也有类似功能，叫做“安卓播送”（Android Beam），使用近距离无线通讯技术（NFC）实现文档共享。

NFC是无线支付的主要技术。关闭NFC，则无法使用“安卓播送”。

Image caption 警方敦促公众：受到骚扰尽快报案

其他女人也曾遭遇过的“网络暴露”狂。

爱玛·威尔逊（Emma Wilson）的经历也发生在伦敦地铁上，她向英国交通警察厅报了案。

爱玛说，当时接待她的那个男警察说“无法调查”，因为案子太多、线索太少；他还说，“不就是照片吗，”并且建议爱玛今后在公共场所关掉“隔空传送”功能。

“隔空传送”意味着在不暴露号码的前提下，手机之间即可以即时分享文档。

几个月过去了，爱玛说，每每想到这一切，她依然很生气。

苹果公司建议，为了保护自己免受骚扰，可以关闭“隔空传送”功能、或者设定为“仅限联络人”。

英国交通警察厅探长库珀尔（Ashley Cooper）说，平均下来，每个月收到两、三起网络暴露的报案。

库珀尔强调，人们应该重新检查自己的隐私设置。

但是，“结束针对女性暴力联盟”的负责人克莱斯（Rachel Krys）认为，不应该把责任全归在女人头上。

她说，警察不应该总是告诫女人应该做这做那、让女人改变自己的行为，否则可能会有男人侵犯她们的隐私。

爱玛也认为，问题的关键不在于女人关掉一项很有用的功能，而在于男人，根本不该发送这类不雅照片。

她说，现行体制让她“非常气愤”。新技术女人需要小心使用、谨慎看待，否则“可能诱惑男人来骚扰我们。”

英国政府正在考虑在英格兰和威尔士采取措施，保护公众免受不雅裸照的骚扰。

英国议会“女性和平权”委员会提出新的法律草案，强调以预防为主，不要总是说女性必须改变行为，而是要首先改变那些骚扰别人的男性的行为。

图片版权 BTP Image caption 英国交通警察厅鼓励公众报案的招贴画：报案才能破案

网上也有一些公众请愿，提议将网络暴露定为犯罪行为。

但是也有人（其中包括克莱斯）认为，定罪并不是方法，必须有保障机制，确保公司在开发技术软件时考虑女性、以及可能对女性带来的影响。

英国交通警察厅说，眼下对付网络暴露的最好办法是报案，而且要尽快报案。

库珀尔探长说，网络暴露报案率很低，因为受害者或许觉得案件性质不够严重，或许不知道去哪里报案。他说，每多一个人报案，警察距离抓住暴露狂就又近了一步。