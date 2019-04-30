剑桥反思历史 调查是否曾收奴隶贸易血汗钱

图片版权 Getty Images Image caption 英国过去从贩卖奴隶中获利巨大，后来英国又成为制止欧洲从事奴隶贸易的先锋。

在学者和学生的要求下，英国包括剑桥大学等世界著名学府都开始反思西方奴隶贸易历史，审视其对当今社会的意义。

英国剑桥大学宣布对这座高等学府与奴隶贸易的历史联系进行调查，调查重点在于大学过去历史上从商人那里获得的捐赠，以及有关学者是否影响了“基于种族的思维”。

2019年是英国庆祝废除奴隶贩卖制度212周年。历史学家们估计，历史上有大约4千万非洲西部的土著被作为奴隶送往欧洲国家在美洲和加勒比海的殖民地，其中超过半数死在路上。

从非洲贩奴给英美和欧洲很多城市带来了繁荣，英国包括利物浦、布里斯托尔和伯明翰也因此纷纷繁荣发展，使英国成为世界经济大国。但英国后来又成为制止欧洲从事奴隶贸易的先锋。

一些历史学家说，实际上所有的西欧航海国家都参与了向新世界运送非洲黑奴的“勾当”。但在18世纪前，干这行最多的是英国人。

当时典型的做法是，从英国发往非洲的船，装载着军火和酒，用来和非洲的统治者交换当地的奴隶。这些奴隶随后被运到美洲大陆或加勒比海岛国贩卖。

之后，运奴船再运载着糖、烟草和其它北美殖民地的特产返回英国和欧洲。走这一趟每段航程都可以大发横财。

剑桥大学的调查

2019年，剑桥大学宣布了现任副校长、加拿大人斯蒂芬·托普教授的主张，由两名全职博士生在一个咨询小组的监督下，对剑桥大学在帝国殖民时期与贩卖奴隶贸易的历史关系进行为期两年的调查。

托普教授表示，公众和学术界对英国老牌大学与奴隶贸易之间的联系越来越感兴趣。因此，剑桥大学决定研究自己在殖民时期从强迫劳动中获得的收益，这是完全正确的决定。

图片版权 Getty Images Image caption 剑桥大学宣布，对该大学在帝国殖民时期与贩卖奴隶贸易的历史关系进行为期两年的调查。

他表示，我们不能改变过去，但我们也不应该试图掩盖过去。

剑桥大学这个项目的咨询小组主席马丁·米利特教授说，调查会研究过去历史上对剑桥大学各系，图书馆和博物馆的所有捐赠，以及学者在这些捐赠的影响下如何影响公众对种族问题的思维。

学生运动和种族歧视问题

过去的奴隶贸易，美国的南北战争虽然早已结束，但产生的很多社会和历史遗留问题至今仍在。

近年来，美国南方很多大学校园就悬挂邦联旗帜的问题有激烈争议。英国和美国的很多老牌大学都面临着学生组织和一些学者对其与过去奴隶贸易的抗议。

2016年，英国剑桥耶稣学院从其大厅里撤走了19世纪从西非王国贝宁偷盗来的青铜公鸡雕像等文物。

图片版权 Reuters Image caption 牛津大学的一批学者和学生要求大学拆除19世纪英国的帝国主义者塞西尔·罗兹（中国大陆译为罗德，即罗德奖学金的名称来源）的塑像。

大约在同一时间，剑桥的竞争对手牛津大学的一些学者和学生要求大学拆除19世纪英国的帝国主义者塞西尔·罗兹（中国大陆译为罗德，即罗德奖学金的名称来源）的塑像。

由于学生会抗议，哈佛大学和普林斯顿大学的学院领导都不再使用Master（主人）一词，因为它有奴隶主的含义。