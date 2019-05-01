英国防相威廉姆森因“华为泄密”调查被开除

图片版权 Reuters Image caption 威廉姆森从2017年起开始担任英国防相。这也是他职业生涯中首个内阁职位。

英国唐宁街首相府确认，防相加文·威廉姆森（Gavin Williamson，又译韦廉信）因涉嫌从国家安全委员会泄露有关政府就华为的讨论被开除。

这是首相特雷莎·梅在就泄露事件举行听证会后作出的决定。唐宁街说，首相已经“失去对威廉姆森继续担任此职的信心”。

但威廉姆森本人否认该指控。他对BBC政治事务编辑昆斯伯格（Laura Kuenssberg）说，他和他的团队绝不会将国安会讨论的内容泄露给媒体。

威廉姆森从2017年起担任英国防相。这是他职业生涯中首个内阁职位。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @bbclaurak Just spoken to Gavin Williamson who still denies he was the source of the leak from the National Security Council - says neither he nor his team would ever leak from NSC — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 2019年5月1日

英国《每日电讯报》上月报道，从国家安全委员会泄露出来的消息显示，特蕾莎‧梅已经决定华为可以为英国5G网络提供通讯天线等设备。但这仍然引起多个内阁官员忧虑，包括内政大臣贾伟德（Sajid Javid）、外交事务大臣杰里米‧亨特（Jeremy Hunt，又译侯俊伟）和国防大臣威廉姆森等。

分析人士指出，这一决定也可能让英美关系受挫，因为美国多月来试图阻止其盟友使用华为产品。当时，华为在回应报道时说，它仍然在等候英国政府就它参与建设5G网络作正式决定，对英国政府"以证据行事"的处理方式感到“欣慰”。

首相府并没有正面回应《每日电讯报》的报道。中国驻英大使刘晓明上周在英媒刊登文章说，英国应该就是否允许华为帮助建设英国的5G网络做出“独立”的决定。

有关华为讨论的泄密事件，很快引起了唐宁街的警觉与担忧。批评者说，作为国家讨论机密的最高机构，国家安全委员会中谈论的任何议题都不应被外人所知。于是，政府开始介入调查。

威廉姆森与中国

作为防相，威廉姆森曾因就南海议题表态惹恼中国。去年年底，威廉姆森表示，英国可能在南中国海和加勒比海等地建新军事基地，真正发挥"全球作用"。

今年二月，他在英国皇家联合军种研究所（RUSI）的讲话中表示，面对俄国和中国的挑战，英国需要更强大的武装部队展示"硬实力"。

他同时表示，英国皇家海军新的 "伊丽莎白女王"号航空母舰首次行动任务是部署到太平洋地区，在那里中国与一些其它国家卷入了南海领域争端。

图片版权 Reuters Image caption 威廉姆森在二月份的一次讲话中表示，面对俄国和中国的挑战，英国需要更强大的武装部队展示"硬实力"。

此番讲话也引发英国多方争议和批评，首相特蕾莎·梅也与国防大臣派航母去南海的表态保持距离。

首相官方发言人回应媒体时表示，中国是"一个和我们（英国）有着牢固和建设性关系的国家。"